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Cesc Fabregas, Como teknik direktörü olarak Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında AEK Atina ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında konuştu: "Milan'a karşı Alvini gibi yapacağım, kendi fikirlerime bağlı kalacağım. Elbette kazanmak için bazı maçları nasıl yönetmemiz gerektiğini bilmeliyiz ama yaptığımız bütün güzel şeyleri değiştirmek istemiyorum. Pek çok yeni şeyin yaşandığı son Cagliari maçından gurur duyuyorum: Milli takımlardan dönen oyuncular vardı, bir arkadaşıma karşı oynadım, Da Cunha daha önce pek fazla oynamadığı on numara pozisyonunda Paz'ın yerine görev yaptı. Ardından Ricci ve Liberali ilk 11'de iyi oynadı, Lahdo da oyuna iyi girdi. Bütün bunlar takımın var olduğunu, ne yapmak istediğinin ve bunu nasıl yapacağının bilincinde olduğunu gösteriyor".

İspanyol teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: "İstikrarı ve zor olsa da her şeyi kontrol edebilmeyi seviyorum. Bugün de Alvini'nin çok büyük bir teknik direktör olduğunun söylenmesini istiyorum. Bu, kimlik ve cesaret demek, 5-1 kaybetmiş olsa bile. Kaybedince kötü, kazanınca olağanüstü oluyorsun. Dengeli olmak gerek. Elbette futbol değişiyor. Bunda daha fazla düdük çalan hakemlerin de payı var; yerde yatanların sayısı azaldı, o taktik artık işlemiyor. Bu, Avrupa'nın en güzel iki veya üç liginden biri hâline gelen İtalya ligi için olumlu bir dönüm noktası".

Fabregas şöyle devam etti: "Bizim için hiçbir şey değişmiyor, kim olduğunu çok iyi bilen küçük bir kulübüz. Mozzate'de harika bir hava var; güçlü ve zayıf yönlerimizi biliyoruz. İnsanların söylediklerini kontrol edemeyiz. Daha güçlü olmalı ve duygularımızı yönetmeliyiz. Oyunculardan çok daha fazla söz ediliyor, bu da olgunlaşmalarına yardımcı oluyor. En üst seviyeye çıkmak istiyorlarsa bununla da başa çıkmayı bilmeliler. Her şey henüz çok başında. Sonuca değil, sürece odaklanıyoruz".

Couto hakkında: "Onu, o pozisyonda da oynayabildiği için aldık. Girona'da ve Dortmund'da da o pozisyonda oynuyordu, bu da bir seçenek. Takım iyi durumda, son maçtaki oyuncularımızın aynısı elimizde. Primavera takımından birkaç oyuncu kadroya katılacak. Sakiniz ve kendi yolumuzda sakince ilerlememiz gerektiğini biliyoruz".

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Rakipleri hakkında: "Yunanlar çok iyi bir takım, Real'i ve Shakhtar'ı zorladılar, fiziksel olarak güçlüler ve güçlü bir zihniyete sahipler. Bizim de çok verimli oynamamız gerekecek".