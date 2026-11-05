Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Lens deplasmanında 9-1 kazandıkları Şampiyonlar Ligi maçında İtalyan takımlarının deplasmanda attığı gol rekorunu kırmalarına rağmen gol yemelerine “sinirlendiğini” itiraf etti

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, çarşamba akşamı takımının Lens'i 9-1 mağlup etmesine rağmen gol yemeden maçı tamamlayamamalarından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Serie A temsilcisi Fransa'da gol şov yapmadan önce, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası veya Şampiyonlar Ligi tarihinde hiçbir İtalyan kulübü deplasmanda yedi gol atamamıştı.

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İtalyan konuklar tarih yazdı

Fabregas'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk deplasman galibiyeti, ikinci yarıda yenilen bir teselli golüyle biraz gölgelendi. Como ise tüm kulvarlarda üst üste altıncı galibiyetini aldı. Feyenoord deplasmanındaki 3-2'lik yenilginin öncesinde ve sonrasında RB Leipzig ile Manchester United'ı sahasında 4-1 mağlup eden konuk ekip, puan durumunda dördüncü sıraya yükseldi. Üstelik Moise Kean, Trevoh Chalobah, Assane Diao, Jesus Rodriguez ve Jayden Addai forma giyemedi.

Turnuvanın gol kralı Tasos Douvikas, hat-trick yaparak çıktığı dört Avrupa maçının tamamında gol atmış oldu. Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina ve ilk maçına çıkan 18 yaşındaki Matteo Papaccioli de gol kaydetti.

Teknik direktörden farklı galibiyet sonrası tevazu çağrısı

Lig aşamasının yarısında dördüncü sırada olmaları hakkında Sky Sport Italia'ya konuşan Fabregas gülümseyerek şunları söyledi: “Bu aynı zamanda tarihimizdeki dördüncü Şampiyonlar Ligi maçımız. Demek ki burada kilit sayı dört.

“Mutluyum. Futbolda böyle şeyler olur ve her şey istediğimiz gibi gitti. Çocuklar iyi iş çıkardı. Şimdi pazar günü oynayacağımız çok önemli maça hazırlanmalıyız. Bu, milli maç araları arasındaki dönemde oynayacağımız dokuzuncu maç olacak.”

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Tarihi performansın ardından genç oyuncularına ayaklarının yere basması çağrısında bulunan İspanyol teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: “Como, bütün taraftarlarımız ve kariyerlerinin başındaki birçok oyuncumuz için harika bir gece. Ama ayakları yere basmalı, mütevazı olmalı, öğrenmeye devam etmeli ve bundan sonra her şeyin yolunda gideceğini düşünmemeliler.

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“Bu performansları sürdürmek için çalışmaya devam etmeliler.”

Savunmadaki hata eski orta saha oyuncusunu kızdırdı

Gollerin neredeyse tamamı savunmadan başlayan akıcı pas organizasyonlarıyla gelmesine ve Maxence Caqueret aleyhine erken verilen penaltı VAR incelemesiyle iptal edilmesine rağmen Como, 65. dakikada kornerden gelen topa vurulan bir voleyle gol yiyince Avrupa'daki ilk gol yemeden tamamladığı maç için beklemeye devam etti.

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Bu tek olumsuzluğa değinen Fabregas şunları söyledi: “Yediğimiz gole kızgınım çünkü üç oyuncu değişikliğiyle savunmamızda bir şeyi değiştirmiştik.

“Üstelik golü eski takım arkadaşım attı. Ruben Aguilar ile Monaco'da birlikte oynadım. Ona, ‘Daha önce böyle bir gol attığını hiç görmemiştim!’ dedim. Açıkçası harika bir goldü.”

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Bu hafta sonu rakip son şampiyon

Como, milli maç arasından önce Serie A'nın 11. haftasında son Scudetto şampiyonu Inter'e 8 Kasım Pazar günü konuk olacak. Takım artık zorlu deplasman öncesinde yeniden lig maçına odaklanmalı. Como, Avrupa'daki lig aşaması mücadelesine AEK Athens'i ağırlayarak ve Real Betis'e konuk olarak devam edecek. Fabregas'ın ekibi, 27 Ocak'ta Barcelona deplasmanına gitmeden önce Paris Saint-Germain karşısında programını tamamlayacak.