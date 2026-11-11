Como: Sánchez, Nürburgring'de 350 bin euroluk bir Ferrari'yi hurdaya çevirdi; kazadan yara almadan kurtuldu

Chelsea'den kiralık olarak Como'da forma giyen kaleci Robert Sanchez, Almanya'daki Nürburgring'de yaklaşık 350 bin avro değerindeki Ferrari 488 Challenge Evo'yu kullanırken geçirdiği şiddetli kazadan yara almadan kurtuldu.

28 yaşındaki İspanyol kaleci, ünlü Caracciola-Karussell virajını dönerken yaklaşık 110 km/saat hızla bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmı büyük hasar gördü ve organizatörler sürüş seansına yaklaşık bir saat ara vermek zorunda kaldı.

The Sun'ın aktardığına göre, pistte hemen Sánchez'in arkasında bulunan Britanyalı bir görgü tanığı, kalecinin aşırı hızla ilerlediğini anlattı. Sánchez araçtan hemen indi ve görünüşe göre hiçbir zarar görmemişti. Hatta Ferrari'nin parçalarının toplanmasına yardım etti.

Sánchez, altı arkadaşıyla birlikte Circuit Days tarafından düzenlenen bir sürüş gününe katılıyordu. "Yeşil Cehennem" lakaplı Nürburgring, dünyanın en zorlu pistlerinden biri. Pist, 1976'da Niki Lauda'nın geçirdiği korkunç kazaya da sahne olmuştu.

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Bu, kalecinin araç kullanımıyla ilgili ilk olayı değil: Geçen nisan ayında Surrey'de aşırı hız nedeniyle 1.520 sterlin para cezasına çarptırılmıştı. İspanyol kaleci, lüks otomobillere olan tutkusu ve süper otomobil koleksiyonuyla da tanınıyor.