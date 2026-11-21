Lionel Messi'nin annesi, oğlunun millî takımı bırakmasının ardından Nico Paz'ı Arjantin'deki doğal halefi olarak resmen destekledi. Como'nun yetenekli oyun kurucusu, ikonik 10 numaralı formayı devralmanın en güçlü adayı.

Reklam

Arjantin'de bayrak değişimi

Messi, efsanevi millî takım kariyerini kısa süre önce noktaladı . Bu karar, 7 Ekim'de Benin'e karşı oynadığı, duygusal anlara sahne olan son hazırlık maçının ardından geldi. Dokunaklı vedası, Arjantin'i yeni bir döneme kimin taşıyacağı konusunda ülke çapında bir tartışma başlattı.

Paz, ikonik 10 numaralı formayı devralmanın açık ara en güçlü adayı hâline geldi. 22 yaşındaki hücum oyuncusu, efsanevi forvete çok yakın bir isimden büyük destek gördü. Messi'nin annesi Celia Cuccittini, genç orta saha oyuncusunu oğlunun millî takımdaki mirasının haklı varisi olarak bizzat seçti.

Maç sonrasında duygusal karşılaşma

Bu gelişmeyi Nico'nun amcası Fabian Paz anlattı. Messi'nin veda maçının hemen ardından yaşanan duygusal bir karşılaşmanın ayrıntılarını paylaştı. Arjantin'de Radio La Red'e konuşan Fabian, bu dokunaklı anı şöyle aktardı:

"Messi'nin son maçından sonra Nico, Messi'nin annesiyle karşılaştı. Çok duygusaldı" dedi. "Nico, annesinin kendisine yaklaşıp elini sıktığını ve 'Arjantin takımında oğlumun halefi sensin' dediğini anlattı."

Reklam Reklam

Büyük beklentilere rağmen ayakları yere basıyor

Bir futbol ikonunun yerini almanın getirdiği büyük baskıya rağmen Paz, işine odaklanmayı sürdürüyor. Ailesi, genç yıldızın bu büyük övgünün profesyonel gelişimini etkilemesine izin vermeyeceğini söylüyor.

Related Topics

Amcası, "Nico çok sakin, çok mütevazı biri. Messi'nin halefi olduğu düşüncesine kapılmıyor" diye ekledi. "Onunla tanışmak, takım arkadaşı olmak ve yakınında bulunmak bile başlı başına çok büyük bir şeydi."

Paz, kendisine yönelik beklentileri karşılayacak sağlam bir millî takım kariyerinin temellerini de atmaya başladı. Oyun kurucu, ülkesi adına A millî takım düzeyindeki ilk 16 maçında altı gol ve iki asist kaydetti.

Reklam

Real Madrid yazın geri dönüşünü planlıyor

Paz, millî takımdaki heyecan verici geleceğinin yanı sıra İtalya'da da dikkat çekici bir çıkış sezonu geçiriyor. Bu sezon Como formasıyla Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 14 maçta altı gol ve sekiz asist kaydetti. Kulüp düzeyindeki olağanüstü performansı, eski kulübünün de dikkatinden kaçmadı. Real Madrid'in, orta saha oyuncusu için gelecek yaz 80 milyon avroluk geri alma opsiyonunu kullanmayı planladığı bildiriliyor.