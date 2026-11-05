Como'nun dokuz golünün ardından: Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük galibiyetleri hangileri?

Modern formatıyla 1992 yılında başlayan UEFA Şampiyonlar Ligi, büyük gol farklarıyla kazanılan tarihi galibiyetlere sahne oldu; ancak maçlarını yedi veya daha fazla gol farkıyla sonuçlandırmayı başaran takımların az olması nedeniyle en büyük skorların listesi sınırlı kaldı.

İtalyan ekibi Como'nun Fransız takımı Lens'i 9-1 mağlup ettiği ezici galibiyet, bu sezonun lig aşamasının dördüncü haftası kapsamında dün Çarşamba günü gerçekleşti ve bu listeye yeni bir sayfa ekledi. Como, 2024 Eylül'ünde Dinamo Zagreb'i 9-2 ezip geçen Bayern Münih'in ardından, turnuva tarihinde bir maçta 9 gol atan ikinci takım oldu.

İstatistik ağı "Opta"nın raporuna göre, İspanyol teknik direktör Cesc Fabregas yönetimindeki Como, turnuvanın Avrupa Kupası olarak bilindiği dönemde Feyenoord'un 1971 Eylül'ünde Olympiakos'u 9-0 yendiği maçtan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda 9 gol atan ilk takım oldu.

Dünkü maç, hat-trick yaparak Şampiyonlar Ligi tarihinde bu başarıya ulaşan üçüncü Yunan oyuncu olan Yunan Tasos Douvikas'ın parlamasına da sahne oldu. Douvikas, 2013 Ekim'inde Anderlecht karşısında Olympiakos formasıyla bunu yapan Kostas Mitroglou ile 2025 Ocak'ında Barcelona karşısında Benfica formasıyla bunu başaran Vangelis Pavlidis'in ardından bu listeye adını yazdırdı.

8 gol farklı en büyük galibiyetler

Listede 8 gol farkıyla sonuçlanan üç maç yer alıyor:

- Liverpool 8-0 Beşiktaş, 6 Kasım 2007.

- Real Madrid 8-0 Malmö, 8 Aralık 2015.

- Lens 1-9 Como, 4 Kasım 2026.

Liverpool, 2007 Kasım'ında Anfield'da Beşiktaş'ı ezip geçerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 8 gol atan ilk takım olmuştu.

Peter Crouch iki gol atarken, Yossi Benayoun hat-trick yaptı.

Maçta Liverpool ikinci yarıda 6 gol kaydederek Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta bu rakama ulaşan ilk takım oldu; Lyon ise 2011 yılında Dinamo Zagreb'i 7-1 yendiği karşılaşmada bu başarıyı daha sonra tekrarladı.

8 yıl sonra teknik direktör Rafael Benitez, 2015 Aralık'ında İsveç ekibi Malmö'yü 8-0 ezen Real Madrid'i aynı skoru tekrarlamaya yönlendirdi.

Maç bireysel düzeyde istisnai bir karşılaşmaydı; Cristiano Ronaldo 4 gol atarken Karim Benzema 3 gol ekledi ve karşılaşma, Şampiyonlar Ligi tarihinde aynı maçta iki farklı oyuncunun hat-trick yaptığı tek maç oldu.

Ayrıca Ronaldo, o sezon grup aşamasındaki gol sayısını 11'e yükseltti ve 2015-2016 sezonunu 16 golle tamamladı; bu sezonda Real Madrid, finalde Atletico Madrid'i penaltılarla yenerek şampiyonluğa ulaştı.

7 gol farklı galibiyetler

Turnuva ayrıca 7 gol farkıyla sonuçlanan 14 maça sahne oldu ve sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

- Juventus 7-0 Olympiakos, 10 Aralık 2003.

- Arsenal 7-0 Slavia Prag, 23 Ekim 2007.

- Marsilya 7-0 MŠK Žilina, 3 Kasım 2010.

- Valencia 7-0 Genk, 23 Kasım 2011.

- Bayern Münih 7-0 Basel, 13 Mart 2012.

- Shakhtar Donetsk 7-0 BATE Borisov, 21 Ekim 2014.

- Bayern Münih 7-0 Shakhtar Donetsk, 11 Mart 2015.

- Barcelona 7-0 Celtic, 13 Eylül 2016.

- Liverpool 7-0 Maribor, 17 Ekim 2017.

- Liverpool 7-0 Spartak Moskova, 6 Aralık 2017.

- Manchester City 7-0 Schalke, 12 Mart 2019.

- Manchester City 7-0 Leipzig, 14 Mart 2023.

- Bayern Münih 9-2 Dinamo Zagreb, 17 Eylül 2024.

- Paris Saint-Germain 7-0 Brest, 19 Şubat 2025.