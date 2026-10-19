Como-Manchester United maçı: Karşılaşma bilgileri

Şampiyonlar Ligi - Hafta 3 21 Eki 2026 - 12:45 Stadio G. Sinigaglia

Como 1907 ile Manchester United F.C. arasındaki maç, 21 Ekim 2026'da saat 16.45 GMT'de (12.45 PM EST / 17.45 BST / 18.45 SAST) başlayacak.

İtalya'nın sürpriz ekibi Manchester United'ı ağırlıyor

Como 1907, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü maçında İngiliz devi Manchester United'ı manzarasıyla dikkat çeken Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda ağırlayacak. Taraftarının coşkulu desteğini arkasına alan Cesc Fàbregas'ın iddialı takımı, akıcı hücum oyununu güçlü bir rakibe karşı sınamak istiyor. Manchester United için Lombardiya deplasmanı ise Madrid'de puan kaybettikten sonra Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk galibiyetini almak adına kritik bir fırsat sunuyor.

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Como'dan Floransa deplasmanında üç gollü galibiyet

Como 1907, 18 Ekim Pazar günü Serie A'da ACF Fiorentina'yı deplasmanda 3-1 yenmesinin ardından çarşamba günkü Avrupa maçına büyük bir özgüvenle çıkacak. Mattia Liberali'nin 31. ve Nico Paz'ın 35. dakikadaki erken golleri Fàbregas'ın takımına üstünlüğü getirirken, Anastasios Douvikas ikinci yarıda üç puanı garantiledi. Nico Paz, Maxence Caqueret ve Mattia Liberali'nin dinamik oyun kuruculuğuyla Como, çarşamba günkü tarihî karşılaşmaya etkili hücum performansını taşıyor.

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Manchester United, Avrupa yolculuğu öncesinde Pennine derbisinden beraberlikle ayrıldı

Manchester United, tüm kulvarlarda aldığı olumsuz sonuçlara son vermek için Kuzey İtalya'ya gidiyor. United, 13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nin ikinci maçında Atlético Madrid'e deplasmanda 2-0 yenildikten sonra, 18 Ekim Pazar günü Elland Road'da ezeli rakibi Leeds United ile 1-1 berabere kaldı. Maçın açılış golünü 35. dakikada Bryan Mbeumo attı. Orta sahadaki kaptanı Bruno Fernandes'in yanı sıra kanat forvetleri Bryan Mbeumo ve Amad Diallo'nun öncülüğündeki United, İtalya'da oyunun kontrolünü erken ele geçirmeyi hedefliyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas. Ancak maç öncesinde kesinleşmiş bir ilk 11 veya sakatlık bilgisi bulunmuyor. Güncellemelerin maç saatine yakın gelmesi bekleniyor.

Manchester United'ın başında Michael Carrick bulunuyor. Şu anda kesinleşmiş kadro bilgileri veya sakatlık haberleri mevcut değil. Maç öncesinde yeni bilgiler geldikçe eklenecek.

Form durumu

Como, son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı; bu süreçte dokuz gol atıp üç gol yedi. Son maçında Serie A'da Roma ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuç, söz konusu dönemdeki tek yenilgisi olan Frosinone karşısındaki 2-0'lık mağlubiyetin ardından geldi. Son dönemdeki en dikkat çekici sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i 4-1 yenmesiydi. Serie A'da Parma karşısında da 2-1'lik galibiyet aldı. Ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Feyenoord'a 3-2 yenilmesi, gruptaki durumunu zorlaştırıyor.

Manchester United istikrar sağlamakta ciddi biçimde zorlanıyor. Son beş maçında galibiyet alamadı ve bu süreçte üç kez yenildi. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 kaybetti. Premier League'de hem Tottenham hem de Fulham ile 1-1 berabere kaldı; Carabao Cup'ta Brighton'a 3-2, Manchester City'ye ise 1-0 yenildi. United'ın bu beş maçta yalnızca üç gol atıp altı gol yemesi, Carrick'in karşı karşıya olduğu zorluğun boyutunu gösteriyor.

İkili rekabet

Mevcut verilere göre Como ile Manchester United daha önce karşılaşmadı. Bu maç, iki kulüp arasındaki ilk resmî karşılaşma olacak.