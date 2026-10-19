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Şampiyonlar Ligi
team-logoComo
Stadio G. Sinigaglia
team-logoM. United
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Como-Manchester United UEFA Şampiyonlar Ligi maçına bakış: Zorlu İtalya deplasmanı yaklaşırken Manchester United kritik bir yeniden başlangıç peşinde

Como - M. United
Şampiyonlar Ligi
Como
M. United

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Como 1907 ile Manchester United F.C. arasındaki maçın kapsamlı ön izlemesi. Como'daki Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda çarşamba günü erken saatte başlayacak 3. hafta karşılaşması öncesinde iki takımın yerel ligde ve Avrupa'da aldığı son sonuçları, form durumlarını ve öne çıkan gündem başlıklarını inceliyoruz.

Como-Manchester United maçı: Karşılaşma bilgileri

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 3
Stadio G. Sinigaglia

Como 1907 ile Manchester United F.C. arasındaki maç, 21 Ekim 2026'da saat 16.45 GMT'de (12.45 PM EST / 17.45 BST / 18.45 SAST) başlayacak.

İtalya'nın sürpriz ekibi Manchester United'ı ağırlıyor

Como 1907, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü maçında İngiliz devi Manchester United'ı manzarasıyla dikkat çeken Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda ağırlayacak. Taraftarının coşkulu desteğini arkasına alan Cesc Fàbregas'ın iddialı takımı, akıcı hücum oyununu güçlü bir rakibe karşı sınamak istiyor. Manchester United için Lombardiya deplasmanı ise Madrid'de puan kaybettikten sonra Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk galibiyetini almak adına kritik bir fırsat sunuyor.

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

Como'dan Floransa deplasmanında üç gollü galibiyet

Como 1907, 18 Ekim Pazar günü Serie A'da ACF Fiorentina'yı deplasmanda 3-1 yenmesinin ardından çarşamba günkü Avrupa maçına büyük bir özgüvenle çıkacak. Mattia Liberali'nin 31. ve Nico Paz'ın 35. dakikadaki erken golleri Fàbregas'ın takımına üstünlüğü getirirken, Anastasios Douvikas ikinci yarıda üç puanı garantiledi. Nico Paz, Maxence Caqueret ve Mattia Liberali'nin dinamik oyun kuruculuğuyla Como, çarşamba günkü tarihî karşılaşmaya etkili hücum performansını taşıyor.

Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Manchester United, Avrupa yolculuğu öncesinde Pennine derbisinden beraberlikle ayrıldı

Manchester United, tüm kulvarlarda aldığı olumsuz sonuçlara son vermek için Kuzey İtalya'ya gidiyor. United, 13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nin ikinci maçında Atlético Madrid'e deplasmanda 2-0 yenildikten sonra, 18 Ekim Pazar günü Elland Road'da ezeli rakibi Leeds United ile 1-1 berabere kaldı. Maçın açılış golünü 35. dakikada Bryan Mbeumo attı. Orta sahadaki kaptanı Bruno Fernandes'in yanı sıra kanat forvetleri Bryan Mbeumo ve Amad Diallo'nun öncülüğündeki United, İtalya'da oyunun kontrolünü erken ele geçirmeyi hedefliyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Como vs M. United Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
page.match.formation.title
M. United crest
M. United
MUN
4-2-3-1
R. SanchezR. SanchezA. ValleA. ValleJ. RamonJ. RamonT. ChalobahT. ChalobahI. SmolcicI. SmolcicL. MillaL. MillaJ. RodriguezJ. RodriguezKaikiKaikiM. PerroneM. PerroneM. BaturinaM. BaturinaN. PazN. PazS. LammensS. LammensL. MartinezL. MartinezD. DalotD. DalotL. YoroL. YoroA. HeavenA. HeavenA. SantosA. SantosC. BalebaC. BalebaB. FernandesB. FernandesM. RashfordM. RashfordY. TielemansY. TielemansB. MbeumoB. Mbeumo
M. United crest
M. United
MUN
4-2-3-1
Como

İlk 11

M. United

Teknik direktör

  • C. Fabregas
  • M. Carrick

Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas. Ancak maç öncesinde kesinleşmiş bir ilk 11 veya sakatlık bilgisi bulunmuyor. Güncellemelerin maç saatine yakın gelmesi bekleniyor.

Manchester United'ın başında Michael Carrick bulunuyor. Şu anda kesinleşmiş kadro bilgileri veya sakatlık haberleri mevcut değil. Maç öncesinde yeni bilgiler geldikçe eklenecek.

Form durumu

COM

COM - Form

PAR
K2-1
FRC
K2-0
ROM
B0-0
FEY
K3-2
FIO
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
MUN

MUN - Form

BHA
K2-3
FUL
B1-1
TOT
B1-1
ATM
K2-0
LEE
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Como, son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı; bu süreçte dokuz gol atıp üç gol yedi. Son maçında Serie A'da Roma ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuç, söz konusu dönemdeki tek yenilgisi olan Frosinone karşısındaki 2-0'lık mağlubiyetin ardından geldi. Son dönemdeki en dikkat çekici sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i 4-1 yenmesiydi. Serie A'da Parma karşısında da 2-1'lik galibiyet aldı. Ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Feyenoord'a 3-2 yenilmesi, gruptaki durumunu zorlaştırıyor.

Manchester United istikrar sağlamakta ciddi biçimde zorlanıyor. Son beş maçında galibiyet alamadı ve bu süreçte üç kez yenildi. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 kaybetti. Premier League'de hem Tottenham hem de Fulham ile 1-1 berabere kaldı; Carabao Cup'ta Brighton'a 3-2, Manchester City'ye ise 1-0 yenildi. United'ın bu beş maçta yalnızca üç gol atıp altı gol yemesi, Carrick'in karşı karşıya olduğu zorluğun boyutunu gösteriyor.

İkili rekabet

Mevcut verilere göre Como ile Manchester United daha önce karşılaşmadı. Bu maç, iki kulüp arasındaki ilk resmî karşılaşma olacak.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
K
K
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
K
K
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
K
K
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
K
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
K
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
K
K
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
K
K
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
K
K
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
K
K
10
Bayern MünihBayern MünihFCB
211083+54
B
K
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
K
B
12
ComoComoCOM
210164+23
K
K
13
M. UnitedM. UnitedMUN
210142+23
K
K
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
K
K
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
K
K
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
K
K
17
M.CityM.CityMCI
21014403
K
K
18
DortmundDortmundBVB
21013303
K
K
19
LensLensRCL
210134-13
K
K
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
K
K
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
K
K
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
K
K
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
K
K
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
K
K
25
RomaRomaROM
201145-11
K
B
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
K
B
27
VikingVikingVIK
201146-21
B
K
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
K
B
29
InterInterINT
200246-20
K
K
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
K
K
31
Slavia PragSlavia PragSLP
200225-30
K
K
32
SSC NapoliSSC NapoliNAP
200214-30
K
K
33
LASKLASKLAS
200237-40
K
K
34
LilleLilleLIL
200226-40
K
K
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
K
K
1/8 Turuna Yükselme

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