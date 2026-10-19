Como - Manchester United: Maç detayları

Şampiyonlar Ligi - Hafta 3 21 Eki 2026 - 12:45 Stadio G. Sinigaglia

Como 1907, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 16.45 GMT'de (12.45 EST / 17.45 BST / 18.45 SAST) Manchester United F.C.'yi ağırlayacak.

Cesc Fàbregas'ın formda takımı, zor günler geçiren devi gözüne kestirdi

Cesc Fàbregas'ın iddialı Como'su, Serie A'da deplasmanda Fiorentina'yı 3-1 mağlup etmenin verdiği moralle Manchester United'ı Lombardiya'da ağırlayacak. Manchester United ise tüm kulvarlarda altı maçtır kazanamadan Kuzey İtalya'ya geliyor. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maç gününde evinde RB Leipzig'i 4-1 yenen İtalyan ekibi, çıkış arayan Manchester United karşısında Avrupa'daki şimdiye kadarki en büyük galibiyetini elde etmek istiyor.

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Como'dan Floransa deplasmanında üç gollü gövde gösterisi

Como 1907, 18 Ekim Pazar günü Serie A'da ACF Fiorentina'yı deplasmanda 3-1 yenmesinin ardından çarşamba günkü Avrupa maçına büyük bir özgüvenle çıkacak. Mattia Liberali'nin 31. ve Nico Paz'ın 35. dakikadaki golleri Fàbregas'ın takımına üstünlüğü getirirken, Anastasios Douvikas ikinci yarıda üç puanı garantiledi. Nico Paz, Maxence Caqueret ve Mattia Liberali'nin dinamik oyun kuruculuğuyla etkili bir hücum performansı sergileyen Como, bu formunu çarşamba günkü tarihi maça taşımak istiyor.

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Manchester United, Avrupa yolculuğu öncesi Pennine Derbisi'nden beraberlikle ayrıldı

Manchester United, tüm kulvarlardaki zorlu sonuç serisine son vermek için Kuzey İtalya'ya gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci maç gününde, 13 Ekim'de Atlético Madrid'e deplasmanda 2-0 yenilen United, 18 Ekim Pazar günü ezeli rakibi Leeds United ile Elland Road'da 1-1 berabere kaldı. Bryan Mbeumo, 35. dakikada maçın ilk golünü attı. Orta sahadaki kaptan Bruno Fernandes, kanatta oynayan forvet Bryan Mbeumo ve Amad Diallo önderliğindeki United, İtalya'da oyunun kontrolünü erkenden ele geçirmeyi hedefliyor.

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Kilit eşleşme: Nico Paz - Bruno Fernandes

Oyun kuruculuğuyla öne çıkan isim: Arjantinli millî futbolcu Nico Paz, Fiorentina karşısında bir gol ve bir asistlik üstün bir performans sergileyerek 8,2 maç puanı aldı. Topu ileri taşıması ve dar alanlarda rakip hatları aşan pasları, United'ın orta saha ikilisi için doğrudan tehdit oluşturuyor.

Kaptanın yanıtı: Bruno Fernandes, Michael Carrick'in takımının oyun merkezinde yer almaya devam ediyor. Ancak United'ın, Paz ve Maxence Caqueret'nin maçın temposunu belirlemesini önlemek için Carlos Baleba ve Youri Tielemans ile merkezde daha fazla kontrol sağlaması gerekiyor.

Taktik analiz ve muhtemel ilk 11'ler

Como 1907 (4-2-3-1): Sánchez; Couto, Jacobo, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Liberali, Paz, Baturina; Douvikas.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martínez, Mazraoui; Santos, Baleba; Fernandes, Tielemans, Rashford; Mbeumo.

Maça dair not: Leny Yoro, Atlético Madrid karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından cezası nedeniyle Manchester United'da forma giyemeyecek. Bu nedenle savunmanın merkezindeki görev Lisandro Martínez ve Harry Maguire'a düşecek. Fàbregas'ın, Como'nun evindeki son 40 maçının 32'sinde yenilmemesinden de güç alarak takımına maçın başında önde baskı yapma talimatı vermesi bekleniyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas, ancak maç öncesinde kesinleşmiş bir ilk 11 veya sakatlık bilgisi bulunmuyor. Güncellemelerin maç saatine yakın yapılması bekleniyor.

Manchester United'ın başında Michael Carrick bulunuyor. Şu anda kesinleşmiş kadro bilgileri veya sakatlık haberleri mevcut değil. Maç öncesinde yeni bilgiler geldikçe eklenecek.

Form durumu

Como, son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı; bu süreçte dokuz gol atıp üç gol yedi. Son maçında Serie A'da Roma deplasmanından golsüz beraberlikle döndü. Bu sonuç, söz konusu dönemdeki tek yenilgisi olan Frosinone karşısındaki 2-0'lık mağlubiyetin ardından geldi. Como'nun yakın dönemdeki en dikkat çekici sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i 4-1 yenmesi oldu. Serie A'da Parma'yı da 2-1 mağlup etti. Ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Feyenoord'a 3-2 kaybetmesi, gruptaki durumunu zorlaştırdı.

Manchester United istikrar yakalamakta ciddi güçlük çekiyor. Son beş maçını kazanamadı ve bu karşılaşmaların üçünü kaybetti. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 yenildi. Premier League'de Tottenham ve Fulham ile 1-1 berabere kaldı; Carabao Cup'ta Brighton'a 3-2, Manchester City'ye ise 1-0 mağlup oldu. Bu beş maçta yalnızca üç gol atıp altı gol yiyen United'ın performansı, Carrick'i bekleyen zorluğun boyutunu gösteriyor.

İkili rekabet geçmişi

Mevcut verilerde Como ile Manchester United arasında daha önce oynanmış bir maç kayıtlı değil. Bu karşılaşma, iki kulübün ilk resmî mücadelesi olacak.