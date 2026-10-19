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Şampiyonlar Ligi
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Stadio G. Sinigaglia
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Como-Manchester United UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi: Altı maçtır kazanamayan Manchester United'ı yoğun baskı bekliyor

Como - M. United
Şampiyonlar Ligi
Como
M. United

Cesc Fàbregas’ın iddialı Como’su, tüm kulvarlarda altı maçtır kazanamayan Manchester United karşısında Giuseppe Sinigaglia Stadyumu’nda son 40 iç saha maçının 32’sini kazanarak yakaladığı etkileyici seriyi sürdürmek istiyor.

Como - Manchester United: Maç detayları

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 3
Stadio G. Sinigaglia

Como 1907, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 16.45 GMT'de (12.45 EST / 17.45 BST / 18.45 SAST) Manchester United F.C.'yi ağırlayacak.

Cesc Fàbregas'ın formda takımı, zor günler geçiren devi gözüne kestirdi

Cesc Fàbregas'ın iddialı Como'su, Serie A'da deplasmanda Fiorentina'yı 3-1 mağlup etmenin verdiği moralle Manchester United'ı Lombardiya'da ağırlayacak. Manchester United ise tüm kulvarlarda altı maçtır kazanamadan Kuzey İtalya'ya geliyor. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maç gününde evinde RB Leipzig'i 4-1 yenen İtalyan ekibi, çıkış arayan Manchester United karşısında Avrupa'daki şimdiye kadarki en büyük galibiyetini elde etmek istiyor.

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

Como'dan Floransa deplasmanında üç gollü gövde gösterisi

Como 1907, 18 Ekim Pazar günü Serie A'da ACF Fiorentina'yı deplasmanda 3-1 yenmesinin ardından çarşamba günkü Avrupa maçına büyük bir özgüvenle çıkacak. Mattia Liberali'nin 31. ve Nico Paz'ın 35. dakikadaki golleri Fàbregas'ın takımına üstünlüğü getirirken, Anastasios Douvikas ikinci yarıda üç puanı garantiledi. Nico Paz, Maxence Caqueret ve Mattia Liberali'nin dinamik oyun kuruculuğuyla etkili bir hücum performansı sergileyen Como, bu formunu çarşamba günkü tarihi maça taşımak istiyor.

Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Manchester United, Avrupa yolculuğu öncesi Pennine Derbisi'nden beraberlikle ayrıldı

Manchester United, tüm kulvarlardaki zorlu sonuç serisine son vermek için Kuzey İtalya'ya gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci maç gününde, 13 Ekim'de Atlético Madrid'e deplasmanda 2-0 yenilen United, 18 Ekim Pazar günü ezeli rakibi Leeds United ile Elland Road'da 1-1 berabere kaldı. Bryan Mbeumo, 35. dakikada maçın ilk golünü attı. Orta sahadaki kaptan Bruno Fernandes, kanatta oynayan forvet Bryan Mbeumo ve Amad Diallo önderliğindeki United, İtalya'da oyunun kontrolünü erkenden ele geçirmeyi hedefliyor.

Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Kilit eşleşme: Nico Paz - Bruno Fernandes

Oyun kuruculuğuyla öne çıkan isim: Arjantinli millî futbolcu Nico Paz, Fiorentina karşısında bir gol ve bir asistlik üstün bir performans sergileyerek 8,2 maç puanı aldı. Topu ileri taşıması ve dar alanlarda rakip hatları aşan pasları, United'ın orta saha ikilisi için doğrudan tehdit oluşturuyor.

Kaptanın yanıtı: Bruno Fernandes, Michael Carrick'in takımının oyun merkezinde yer almaya devam ediyor. Ancak United'ın, Paz ve Maxence Caqueret'nin maçın temposunu belirlemesini önlemek için Carlos Baleba ve Youri Tielemans ile merkezde daha fazla kontrol sağlaması gerekiyor.

Taktik analiz ve muhtemel ilk 11'ler

Como 1907 (4-2-3-1): Sánchez; Couto, Jacobo, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Liberali, Paz, Baturina; Douvikas.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martínez, Mazraoui; Santos, Baleba; Fernandes, Tielemans, Rashford; Mbeumo.

Maça dair not: Leny Yoro, Atlético Madrid karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından cezası nedeniyle Manchester United'da forma giyemeyecek. Bu nedenle savunmanın merkezindeki görev Lisandro Martínez ve Harry Maguire'a düşecek. Fàbregas'ın, Como'nun evindeki son 40 maçının 32'sinde yenilmemesinden de güç alarak takımına maçın başında önde baskı yapma talimatı vermesi bekleniyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Como vs M. United Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
page.match.formation.title
M. United crest
M. United
MUN
4-2-3-1
R. SanchezR. SanchezA. ValleA. ValleJ. RamonJ. RamonT. ChalobahT. ChalobahI. SmolcicI. SmolcicL. MillaL. MillaJ. RodriguezJ. RodriguezKaikiKaikiM. PerroneM. PerroneM. BaturinaM. BaturinaN. PazN. PazS. LammensS. LammensL. MartinezL. MartinezD. DalotD. DalotL. YoroL. YoroA. HeavenA. HeavenA. SantosA. SantosC. BalebaC. BalebaB. FernandesB. FernandesM. RashfordM. RashfordY. TielemansY. TielemansB. MbeumoB. Mbeumo
M. United crest
M. United
MUN
4-2-3-1
Como

İlk 11

M. United

Teknik direktör

  • C. Fabregas
  • M. Carrick

Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas, ancak maç öncesinde kesinleşmiş bir ilk 11 veya sakatlık bilgisi bulunmuyor. Güncellemelerin maç saatine yakın yapılması bekleniyor.

Manchester United'ın başında Michael Carrick bulunuyor. Şu anda kesinleşmiş kadro bilgileri veya sakatlık haberleri mevcut değil. Maç öncesinde yeni bilgiler geldikçe eklenecek.

Form durumu

COM

COM - Form

PAR
K2-1
FRC
K2-0
ROM
B0-0
FEY
K3-2
FIO
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
MUN

MUN - Form

BHA
K2-3
FUL
B1-1
TOT
B1-1
ATM
K2-0
LEE
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Como, son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı; bu süreçte dokuz gol atıp üç gol yedi. Son maçında Serie A'da Roma deplasmanından golsüz beraberlikle döndü. Bu sonuç, söz konusu dönemdeki tek yenilgisi olan Frosinone karşısındaki 2-0'lık mağlubiyetin ardından geldi. Como'nun yakın dönemdeki en dikkat çekici sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i 4-1 yenmesi oldu. Serie A'da Parma'yı da 2-1 mağlup etti. Ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Feyenoord'a 3-2 kaybetmesi, gruptaki durumunu zorlaştırdı.

Manchester United istikrar yakalamakta ciddi güçlük çekiyor. Son beş maçını kazanamadı ve bu karşılaşmaların üçünü kaybetti. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 yenildi. Premier League'de Tottenham ve Fulham ile 1-1 berabere kaldı; Carabao Cup'ta Brighton'a 3-2, Manchester City'ye ise 1-0 mağlup oldu. Bu beş maçta yalnızca üç gol atıp altı gol yiyen United'ın performansı, Carrick'i bekleyen zorluğun boyutunu gösteriyor.

İkili rekabet geçmişi

Mevcut verilerde Como ile Manchester United arasında daha önce oynanmış bir maç kayıtlı değil. Bu karşılaşma, iki kulübün ilk resmî mücadelesi olacak.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
K
K
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
K
K
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
K
K
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
K
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
K
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
K
K
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
K
K
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
K
K
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
K
K
10
Bayern MünihBayern MünihFCB
211083+54
B
K
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
K
B
12
ComoComoCOM
210164+23
K
K
13
M. UnitedM. UnitedMUN
210142+23
K
K
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
K
K
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
K
K
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
K
K
17
M.CityM.CityMCI
21014403
K
K
18
DortmundDortmundBVB
21013303
K
K
19
LensLensRCL
210134-13
K
K
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
K
K
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
K
K
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
K
K
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
K
K
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
K
K
25
RomaRomaROM
201145-11
K
B
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
K
B
27
VikingVikingVIK
201146-21
B
K
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
K
B
29
InterInterINT
200246-20
K
K
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
K
K
31
Slavia PragSlavia PragSLP
200225-30
K
K
32
SSC NapoliSSC NapoliNAP
200214-30
K
K
33
LASKLASKLAS
200237-40
K
K
34
LilleLilleLIL
200226-40
K
K
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
K
K
1/8 Turuna Yükselme

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