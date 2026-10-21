Cesc Fabregas, üstün pozisyon oyunuyla Michael Carrick'in takımının savunmadaki zaaflarını ortaya çıkararak Manchester United karşısında alınan 4-1'lik farklı galibiyetin mimarı oldu. Nico Paz, United'ın birbirinden kopuk orta saha ve savunma hattı arasındaki boşlukları etkili kullanarak maçın kaderini belirledi.

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Bu Şampiyonlar Ligi karşılaşması, birbirinden farklı teknik direktörlük anlayışlarının çarpıcı bir örneğiydi. Topa sahip olmaya dayalı pozisyon oyunu anlayışını benimseyen Cesc Fabregas, iç koridorları kullanarak hücum bölgesinde sayısal üstünlük yaratmayı hedefledi. Amacı açıktı: Teknik üstünlükle Manchester United'ın baskısını aşmak ve konuk ekibin stoperlerini savunmada yalnız bırakmak. Topa yüzde 54 oranında sahip olan ve rakibinin iki katından fazla gol beklentisi üreten Como'nun (1,97'ye 0,62) üstünlüğü, ikinci dakikadan itibaren kusursuz uygulanan planın doğrudan sonucuydu.

Üzerindeki baskı giderek artan Michael Carrick ise hızlı hücum geçişlerine çıkabilecek, savunmada kompakt bir 4-2-3-1 düzeni kurmaya çalıştı. Ancak Lisandro Martinez ve Marcus Rashford gibi kilit isimleri sahalardan uzak tutan ağır sakatlık krizi nedeniyle taktik planı kırılgan görünüyordu. United, topu hızla ileri taşıyıp Mbeumo ve Cunha'nın süratini kontra ataklarda kullanmayı amaçladı. Fakat Como orta sahasının hareketliliğine karşı önlem alamadı ve başlama düdüğünden kısa süre sonra geriye düşmesine yol açan bir savunma düzeni çöküşü yaşadı.

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Como'nun taktik düzeni

Fabregas, topa sahipken daha çok 3-2-5'e dönüşen esnek bir 4-2-3-1 kullandı. Bu düzenin kilit noktası beklerin rolüydü. Yan Couto ve Alex Valle ileri çıkarak United'ın savunma hattını genişletti ve iç koridorlarda büyük boşluklar yarattı. Böylece Paz, sahada tam bir serbestliğe sahip klasik bir 10 numara gibi oynayabildi. İki gol atıp bir asist yapan Paz, takımın oyununa yön verdi. United'ın orta sahadaki ikilisi Youri Tielemans ile Andrey Santos'un arasındaki konumu sürekli kafa karışıklığı yarattı; iki oyuncu da geride mi kalacaklarını yoksa Paz'a mı baskı yapacaklarını bilemedi.

Ev sahibi ekibin baskıyı başlatma hamleleri incelikle planlanmıştı. Como, kontrolsüz bir ön alan baskısı yerine orta blokta bekledi ve United topu beklerine aktardığı anda agresif bir adam adama baskıya geçti. Bruno Fernandes'e giden pas yollarını kapatarak United'ı başarı ihtimali düşük uzun toplara zorladı. Kempf ve Ramon da bu topları kolayca kazanıp yeniden oyuna soktu. Oyun kurulurken Maximo Perrone stoperlerin arasına girerek United'ın ilk baskı hattına karşı üçe iki üstünlük sağladı ve topun geriden sorunsuz çıkarılmasını mümkün kıldı. Bu düzenin etkinliği, kaydedilen beş kontra atakta da görüldü. Bunların üçü golle sonuçlandı; Como, hücum geçişlerinde dağınık yakalanan United savunmasını kolayca aştı.

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Manchester United'ın taktik düzeni

United'ın 4-2-3-1'i rakibe göre karşılık vermek üzere tasarlanmıştı ancak Fabregas'ın sistemi karşısında ayakta kalmak için gereken savunma disiplininden yoksundu. Harry Maguire ve Matthijs de Ligt, öne çıkmış bir savunma hattında arkalarına atılan toplara yetişecek sürate sahip olmadığı için Carrick onlara geride kalmalarını söyledi. Orta saha ise aynı şekilde geri çekilmedi. Bu durum sahanın ortasında boş bir alan yarattı. Tielemans ve Santos savunmanın önünde koruma sağlamakta zorlandı ve sık sık topun önünde yakalandı. Böylece dörtlü savunma, Douvikas'ın doğrudan koşuları ve Jacobo Ramon'un geriden yaptığı koşular karşısında tamamen açıkta kaldı.

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Hücumda ise United, yerleşik oyun planlarından çok oyuncularının bireysel becerilerine bel bağladı. Bruno Fernandes, topa dokunabilmek için sık sık kendi yarı sahasına gelmek zorunda kaldı. Bu da United'ın en tehlikeli oyun kurucusunu hücum bölgesinden uzaklaştırdı. Kanatlarda yalnız kalan Mbeumo ve Matheus Cunha, topu koşu hâlindeyken değil, sırtları kaleye dönükken aldı. United 13 şut çekse de bunların çoğu uzaktan denenen ya da yoğun baskı altında çekilen şutlardı. Takım, yüksek gol ihtimali taşıyan tek bir kontra atak bile geliştiremedi. Joshua Zirkzee'nin uzatma dakikalarında attığı geç gol, United'ın taktik açıdan her alanda geride kaldığı maçta skoru değiştirmekten öteye gitmedi.

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Taktik mücadele

Maçın kaderi, Paz'ın değerlendirdiği boş alanda belirlendi. Fabregas, Kobbie Mainoo'nun yokluğunda United orta sahasında doğal bir savunma çıpası bulunmadığını tespit etti. Paz'a sürekli sağ iç koridora yönelmesini söyleyerek Santos'u yerinden çıkardı. Santos onu karşılamaya gittiğinde ise Lucas Da Cunha ile Douvikas'ın birlikte hücum etmesi için merkezde koridor açıldı. Como'nun ürettiği 1,97 gol beklentisinin başlıca nedeni bu taktik uyumsuzluktu. Como yalnızca daha fazla şut çekmedi; rakibin yapısal açığını kullanarak yüksek gol ihtimali taşıyan fırsatlar yarattı.

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Carrick'in savunma hattının konumunu ayarlayamaması, United topu kazandığında bile rakip kaleye kadar aşması gereken mesafenin çok fazla olması anlamına geliyordu. Fabregas, United'ın merkezden oynamasına izin vererek taktik mücadeleyi kazandı. Çünkü takımının topu geri kazanacak ve geride bırakılan boşlukları değerlendirecek teknik güvenilirliğe sahip olduğunu biliyordu. Bu, rakibin savunmadaki kimlik eksikliğinden yararlanmanın örnek niteliğinde bir gösterimiydi.

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Maç içindeki değişiklikler

Kontrol eksikliğini gören Carrick, devre arasında iki değişiklik yaparak Andrey Santos ve Matheus Cunha'nın yerine Amad Diallo ile Carlos Baleba'yı oyuna aldı. Baleba'nın orta sahadaki ikiliye fiziksel güç katması hedefleniyordu. Ancak Douvikas'ın 49. dakikada Como'nun ikinci golünü atması, bu hamlenin etkisini hemen azalttı. Değişiklik United'ın yaşadığı sorunları gidermeye yetmedi. Baleba'nın oyuna girdikten yalnızca beş dakika sonra sarı kart görmesi de agresif baskı yapma imkânını daha da kısıtladı.

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Fabregas ise değişikliklerini baskının yoğunluğunu korumak için kullandı. Bir saatlik bölüm geride kalırken Baturina'nın yerine Maxence Caqueret'yi alması orta sahaya taze güç kattı ve United'ın oyun üstünlüğü kurmasını engelledi. Como, Paz'ın golüyle 3-0 öne geçince Fabregas maçı tamamlamak için daha temkinli bir 4-4-1-1'e geçti; ceza sahasındaki hava gücünü artırmak üzere Dossena ve Smolcic'i oyuna aldı. Carrick, 66. dakikada Bruno Fernandes'in yerine Joshua Zirkzee'yi alarak fiilen 4-4-2'ye döndü. Ancak bu hamle orta sahayı daha da boşalttı. Ramon da ileri çıkıp 76. dakikada dördüncü golü attı.

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Sonuç

Sonuçta maçın kaderini Como'nun üstün yerleşim düzeni ve iç koridorlardaki boşlukları etkili biçimde değerlendirmesi belirledi. Fabregas, Paz'ın oyun zekâsını kullanarak taktik açıdan yönünü kaybetmiş ve fiziksel olarak yorgun görünen Manchester United'ı çözdü. United'ın orta saha ile savunma arasındaki boşluğu kapatamaması, Como'nun bu iki hattı kolayca aşmasını sağladı. Zirkzee'nin geç golü United'ın gururunu bir ölçüde kurtarsa da maç, Fabregas'ın incelikle tasarlanmış hücum düzenlerinin Carrick'in sakatlıklarla zayıflamış ve bütünlüğünü yitirmiş sistemine karşı kesin bir zaferiydi. İtalyan ekibi daha uyumlu, daha amaçlı ve taktik açıdan çok daha disiplinliydi.