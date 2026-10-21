Como, Manchester United'ı dördüncü kez Avrupa skandalları tarihine sokuyor

Unutulmak istenen bir Avrupa gecesinde, Manchester United İtalyan ekibi Como karşısında dört bir hedefe karşılık tek golle ağır bir mağlubiyet alarak Şampiyonlar Ligi'ndeki serbest düşüşünü sürdürdü. Karşılaşma, turnuvanın ön eleme turu müsabakaları kapsamında oynandı.

Mağlubiyet yalnızca geçici bir tökezlemeden ibaret değildi; aksine kulübün kıtadaki en kötü gecelerinden biri olarak tarihe geçti. Dünyaca ünlü futbol istatistik ağı "Squawka"nın açıkladığına göre, bu, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki katılımları tarihinde dört veya daha fazla gol yiyip sahadan mağlup ayrıldığı dördüncü maç oldu.

Bu kara sicil, 1994 yılında erken bir dönemde başladı. Manchester United, Camp Nou'da Barcelona karşısında dört golle ağırlanmış ve Sir Alex Ferguson kuşağının Avrupa'daki başlangıcının en meşhur mağlubiyetlerinden birini yaşamıştı.

Kâbus, yaklaşık üç on yıl sonra, daha net bir ifadeyle eşi görülmemiş bir savunma çöküşüne sahne olan 2023 yılında tekrarlandı. Takım, Allianz Arena'da Bayern Münih'e 4-3 yenildi; birkaç hafta sonra ise Danimarka'da FC Kopenhag karşısında yine 4-3'lük aynı skorla mağlup oldu. Bu sezon, United'ın modern tarihindeki Şampiyonlar Ligi'ndeki en kötü sezonuydu.

Büyük felaket ise bugün, 2026 yılında, hiçbir Avrupa mirası bulunmayan Como karşısında yaşandı. United, tarihindeki dördüncü dört gollü mağlubiyeti 4-1'lik skorla alarak takımın krizinin artık yalnızca teknik bir kriz olmadığını, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi gecelerinde kaybolan bir kimlik ve itibar krizine dönüştüğünü gösterdi.







