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Mattia Liberali geçmişini, bugününü ve geleceğini anlattı.

Como'nun 2007 doğumlu, eski Milanlı ofansif orta saha oyuncusu, cumartesi günü La Gazzetta dello Sport ile birlikte bayilerde olacak haftalık dergi SportWeek'e şunları söyledi: "A Milli Takım'a ilk kez çağrıldığımı öğrendiğimde? Kendi kartımı denemek için PlayStation'da FC 27 oynuyordum. Sonunda deneme fırsatı bulmuştum: Önceki aylarda maçlar ve deplasmanlar yüzünden neredeyse hiç vakit bulamamıştım. Oyundaki karakterimle birkaç gol attım ama pek güçlü değildi. Onu geliştirmeye başladım, şimdi daha iyiye gidiyor."

"Takım sohbetinde Caqueret'nin yazdığı mesajı gördüm: 'Harika, Matti!' WhatsApp'ı açtım, herkes beni tebrik etmişti. Sonra Instagram'a girdim. Karşıma çıkan ilk paylaşım, Mancini'nin çağrılan oyuncuların isimlerini söylediği videoydu. Benim adım da vardı. İlk telefonumu aileme açtım. Beni iyi tanırlar, hissettiklerimi yüzde 100 dışa vuran biri olmadığımı bilirler. 'Mutlu musun, değil misin?' diye sordular çünkü gerçekten mutlu görünmüyordum. O anı sabırsızlıkla bekliyordum ama çok pratik biriyim: Oraya gidip bu deneyimi yaşamak istiyordum. Hepsi bu. Öncesinde fazla sevinemiyorum."

"Coverciano'da olmak tuhaftı. Genç millî takımlarla daha önce oraya gitmiştim ama A takımla olmak gerçekten bambaşka. Üzerinde farklı bir ağırlık hissediyorsun. Bir de yeni takım arkadaşların var; Manchester City, Arsenal ve Inter'de oynayan futbolcular. Calafiori'yi zaten tanıyordum, bana yardımcı oldu. Sahada Donnarumma var, Gatti de seni sürekli odaklanmış tutan biri. Bir de Bonucci ve daha önce teknik direktörlüğümü yapmış olan Bollini vardı."

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"Mancini bana özel bir şey söylemedi. Futbolla ilgili yalnızca iki üç hareket gösterdi. Onun dışında beni karşıladı ve sakin kalmamı söyledi."

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"Cisse'yle ne konuştuk? Futbol öngörülemez, kısa sürede her şey olabiliyor. Bir ömür geçmiş gibi geliyor ama aslında sadece bir yıl oldu. Beni en çok güldüren şey basın toplantısıydı çünkü daha geçen gün Catanzaro'nun soyunma odasında birlikteydik."

"Serie B'de başlangıç kolay değildi. Evden uzaktaki ilk deneyimimdi ve Milan gibi bir ortamdan geliyordum. Birçok genç, bir Primavera takımıyla Serie B arasındaki farkı hafife alıyor. Teknik direktör, sportif direktör ve ekip bana çok yardımcı oldu. İlk aylarımı kas yapmak için spor salonunda geçirdim, oynamıyordum. Sakin olmamı söylüyorlardı ama zordu. Sonra ilk sonuçları görünce doğru yolda olduğunu anlıyorsun. Her zaman sana bağlı: Ne kadar çaba ve özveri gösterdiğine. 7 kilo kas kazandım ama daha fazlasını kazanmam gerekiyor. Oynarken farkı çok hissediyorum, özellikle diğer oyuncularla girdiğim ikili mücadelelerde. Tabii şimdi vücut geliştirmeci oldum demiyorum."

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"Milan'ın beni göndermesi mi? Açıkçası Milan'ın gerekçelerini anlamamıştım. Catanzaro'da kendimi daha çok sorgulamak zorunda kaldım. Bu da içime dönüp kendimi tanımama çok yardımcı oldu. Geçen yaz Milan'ın ilgisi benim için onur vericiydi. Kulüp yönetiminden, önemli isimlerden mesajlar da almıştım. Ama menajerim Alessandro Lucci'yle birlikte, adım adım gelişmek için en başından beri Como'ya gitmeyi seçmiştik. Karar çoktan verilmişti. Üstelik bu karardan yüzde bin emindim, hiç tereddüt etmedim. Bu yıllarda kararlarını kendin ve yalnızca kendin vermen gerektiğini öğrendim. Elbette tavsiye alabilirsin ama son söz senin olmalı."

"Fabregas'la konuştuk ama söylenecek pek bir şey yoktu. Takıma ve oyun tarzına bakmam yeterliydi: Özelliklerime çok uygun olduğunu düşünüyorum. Como, ayakları yere basan, mütevazı ama hırslı gençlerden oluşan bir yapı. Bu da şehirdeki herkesin takıma bağlanmasını sağlıyor."

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"Nico Paz fiziksel gücüyle beni etkiledi. Vücut yapısı gerçekten etkileyici. Bunu beklemiyordum. Bir de çalışma anlayışı, alçakgönüllülüğü ve savunmaya katkısı var."

"Baturina zihinsel açıdan çok güçlü, kendine güveniyor ve gerektiği kadar küstah."

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"Kariyerimin geri kalanında takım arkadaşım olarak kimi seçerdim? Caqueret'yi. Tam bir savaş makinesi, hiç durmuyor. O koşsun, ben oynayayım."

"İtalya genç millî takımlarının sorumlusu Maurizio Viscidi'nin, İtalyan futbolunun en İspanyol yeteneği olduğumu söylemesi mi? Futbol açısından kendimi bu tanımda görüyorum. Futbolu o şekilde yorumlamayı çok seviyorum. Como'daki oyun tarzı da oldukça İspanyol. Geliştirmem gereken çok şey var; futbol becerilerimin daha fazla farkında olmak istiyorum."

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"Olise'yle akşam yemeğine çıksam mı? Ona, her durumda nasıl bu kadar sakin kalabildiğini sorardım. Davranışlarıyla da ilgi odağı olmasına rağmen odağını nasıl koruduğunu öğrenmek isterdim."