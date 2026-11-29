Como, Juventus'a karşı Serie A'da üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Bu üç maçta gol yemeyen ve toplamda 7-0'lık üstünlük kuran Cesc Fabregas'ın ekibi, Stadio Giuseppe Sinigaglia'da Luciano Spalletti'nin takımını 3-0 yenerek dördüncü sıraya yükseldi ve Juventus'la arasındaki farkı sekiz puana çıkardı.

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Maç beşinci dakikada değişti : Randal Kolo Muani, Alex Valle'ye vurduğu için oyundan atıldı. O andan itibaren Como topa yüzde 75 oranında sahip oldu, Juventus'un 195 pasına karşı 696 pas tamamladı ve rakibinin altı şutuna karşılık 18 şut çekti. Ancak geriye çekilen 10 kişilik savunmayı aşmak başka bir meseleydi. Como ilk yarının uzatma dakikalarına kadar gol bulamadı ve üç golünün ikisi duran toplardan geldi.

Como'nun taktik düzeni

Fabregas takımını 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkardı. Orta sahada Maximo Perrone ve Luis Milla'nın önünde Lucas Da Cunha, Nico Paz ve Martin Baturina, ileride ise Tasos Douvikas vardı. Juventus 10 kişi kaldıktan sonra Como'nun geriden oyun kurma hamleleri stoperlerinden başladı. Jacobo Ramon ve Trevoh Chalobah gecenin büyük bölümünü orta saha çizgisi civarında geçirdi. Ramon 122 kez topla buluştu ve sahadaki herkesten fazla, 100 isabetli pas verdi. Chalobah ise 82 pasının 80'ini isabetli kullandı. Perrone oyun kurucu olarak geride kaldı, iki bek de ileri çıktı. Como, devre arasından önce Milla ve Valle'yi sakatlık nedeniyle kaybetmesine rağmen bu yapıyı korudu.

Como en çok sağ kanadı kullandı. Sağ bek Yan Couto 99 kez topla buluştu, önündeki Da Cunha çizgide kaldı. On numara pozisyonunda oynayan Paz ise merkezin sağına kaydı. Beş şut çeken Paz, 14. ve 38. dakikalarda Guglielmo Vicario'yu kurtarışa zorladı. Soldaki Baturina, hazırladığı dört fırsatla maçın en çok pozisyon yaratan oyuncusu oldu.

Sorun, oyundaki kontrolü net fırsatlara dönüştürmekti. Juventus kendi ceza sahasına kalabalık biçimde yerleşince Como 38 orta yaptı, ancak bunların yalnızca dokuzu takım arkadaşlarına ulaştı. Konuk ekip ise 32 kez topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Ortadan ilerleyemeyen Como, bunun yerine uzaktan şut çekti. İlk yarıdaki 11 şutunun yedisi ceza sahası dışından geldi. Devre arasında 10 kişilik Juventus'un beklenen gol (xG) değeri 0,57'ye 0,53 ile daha yüksekti.

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Juventus'un taktik düzeni

Juventus'un başlangıç dizilişi, ileride Kolo Muani ve Nick Woltemade'in yer aldığı 3-5-2 olarak gösterildi. Ancak kırmızı karttan sonraki ortalama pozisyonları, geride iki dörtlü hat oluşturduğunu gösteriyor. Savunma hattının sağında Pierre Kalulu, ortasında Bremer ve Jhon Lucumi, solunda Zeki Celik vardı. Önlerinde Weston McKennie, Pape Matar Sarr, Teun Koopmeiners ve Andrea Cambiaso yer alırken Woltemade ileride tek başınaydı. Orta saha hattı savunmadan nadiren uzaklaştı. Juventus, topu tehlikeli bölgeden 32 kez uzaklaştırmasının yanı sıra 16 müdahale ve 10 pas arası yaptı.

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İleride bu kadar az oyuncu varken kendi yarı sahasından çıkmak neredeyse imkânsızdı. Juventus 42 kez uzun pas denedi, ancak bunların yalnızca 15'i takım arkadaşlarına ulaştı. Genel pas isabet oranı da sadece yüzde 77'ydi. En etkili anları, ilk yarıdaki hücumlarının yüzde 45'ini geliştirdiği sol kanattan geldi. Bu, Como adına Couto'nun ileri çıktığı kanattı. Gecenin en büyük fırsatı da oradan doğdu. Cambiaso, 33. dakikada Woltemade ile verkaç yapıp onu savunma arkasına kaçırdı. Ancak forvet, 0,51 xG değerindeki pozisyonda ceza sahasının ortasından çektiği şutu dışarı gönderdi.

Koopmeiners'in 21. dakikadaki sert şutu, Juventus'un maç boyunca kaleyi bulan tek şutuydu. Konuk ekip, Jean Butez'yi bir daha sınayamadı.

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Taktik mücadele

Topa sahip olmak Como için tek başına yeterli değildi. Baskısı ilk yarının son 15 dakikasında zirveye çıktı. Milla sakatlanmadan kısa süre önce, ardından Da Cunha, Couto, Douvikas ve Paz şut denedi. Vicario devre arasına kadar dört kurtarış yaptı. Onu geçmek için bir duran top gerekti. Celik, 45. dakikada Como'nun sağ tarafında Da Cunha'ya faul yaptı. Paz, uzatma dakikalarında serbest vuruşu yakın direğin içinden ağlara gönderdi. Vicario topa dokundu, ancak top çizgiyi çoktan geçmişti.

Sonrasında maçı duran toplar belirledi. Como, Juventus'un üç kornerine karşılık 11 korner kazandı; bunların sekizi ikinci yarıdaydı. Como'nun ikinci yarıdaki 0,82 xG değerinin 0,71'i duran toplardan, yalnızca 0,10'u açık oyundan geldi. İkinci gol, 63. dakikada Kalulu'nun o gece sebep olduğu dördüncü kornerden geldi. Da Cunha'nın ortası ceza sahası çizgisine doğru uzaklaştırıldı, Samuele Ricci'nin şutu Sarr'a çarptı ve Douvikas 0,61 xG değerindeki fırsatı yakın mesafeden gole çevirdi.

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80. dakikadaki üçüncü gol ise açık oyunda yakalanan nadir kaliteli anlardan biriydi. Paz topu kafayla Douvikas'ın önüne indirdi. Douvikas, yalnızca 0,04 xG değerindeki fırsatta topu alt köşeye gönderdi.

Maç içindeki değişiklikler

İlk değişiklikleri Fabregas sakatlıklar nedeniyle yapmak zorunda kaldı. Ricci, 35. dakikada sakatlanan Milla'nın yerine girip Perrone'nin yanında görev aldı. Bir dakika sonra, yine sakatlanan Valle'nin yerine Kaiki sol beke geçti. İki değişiklik de Como'nun hücum ritmini bozmadı. Kaiki ileri çıkarak üç isabetli orta yaptı ve Juventus ceza sahasında sekiz kez topla buluştu. Ricci ise dört korner kullandı ve ikinci gole yol açan şutu çekti. Fabregas'ın 70. dakikadaki değişikliklerinde oyuncular aynı mevkilerde görev aldı: Marc-Oliver Kempf, Chalobah'ın; Mattia Liberali ise Da Cunha'nın yerine girdi. 84. dakikada da Matteo Papaccioli, Douvikas'ın yerini aldı. Como ikinci yarıda topa yüzde 78 oranında sahip oldu.

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Spalletti ilk değişikliğini 70. dakikaya kadar yapmadı. O sırada takımı 2-0 gerideydi. Ardından orta saha oyuncusu Sarr ile Cambiaso ve Woltemade'i çıkardı; sağ kanada Francisco Conceicao'yu, sol kanada Kerim Alajbegovic'i, ileri uca da Jeff Ekhator'u aldı. Kanatlara oyuncu ve hücuma hız eklemek Juventus'a ileri uçta biraz daha varlık gösterme imkânı verdi. İlk yarıda 18 kez rakip yarı sahanın son üçte birlik bölümüne giren takım, ikinci yarıda bunu 21 kez başardı. Ancak ikinci yarıdaki dört şutunun hiçbiri kaleyi bulmadı. Conceicao topu üstten dışarı gönderdi, Alajbegovic'in şutu ise engellendi. Juan Cabal, 81. dakikada Kalulu'nun yerine girdi.

Sonuç

Kolo Muani'nin kırmızı kartı maçın geri kalanını şekillendirdi. Yine de Como'nun geriye çekilen savunmayı aşması gerekiyordu ve bunu 45 dakika boyunca başaramadı. Stoperleri ve Perrone pas trafiğini sürdürdü, Baturina fırsatlar yarattı; ancak maçı kazandıran duran toplar oldu. Juventus ise 10 kişi oynadığı 85 dakikayı aşkın sürede yalnızca bir gerçek tehdit oluşturdu. Spalletti değişiklik yapmak için maçın elinden kayıp gitmesini bekledi. Fabregas'a karşı oynadığı üç lig maçından Juventus'a karşı Como'nun üç galibiyeti, yedi golü var; Juventus ise bu maçlarda gol atamadı.