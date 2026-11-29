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Como-Juventus maçı, 2026/2027 Serie A sezonunun 13. haftasındaki büyük karşılaşma. Göl kıyısındaki Sinigaglia Stadı'nda ilk düdük saat 20.45'te çalacak.

Kâğıt üzerinde, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı veren bir sıra için yarışan iki takımın doğrudan mücadelesi. Maç öncesinde ev sahibi Como, 26 puanla Juventus'un önünde bulunuyor ancak yine de 5. sırada. AEK Atina galibiyeti, Cesc Fabregas'ın takımına Avrupa'da moral verdi. Luciano Spalletti'nin Juventus'u da toparlanma sürecinde. Ligde 21 puanı bulunan ekip, son üç maçında iki galibiyet ve bir beraberlik aldı. Omonia karşısındaki galibiyet de takımın hücumdaki özgüvenini önemli ölçüde artırdı.

COMO-JUVENTUS 2-0

GOLLER: 45+1' Nico Paz (C), 64' Douvikas (C)

GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR



64' GOL: Juventus ceza sahasında yaşanan karambolde savunma önce topu kötü uzaklaştırıyor. Ardından Vicario, Douvikas'tan önce davranmak için yumruklarıyla çıkıyor. Ceza sahası çizgisinde topu alan Ricci'nin bekletmeden çektiği şut Juventus savunmasına çarpıp Douvikas'ın önüne düşüyor. Douvikas, yakın mesafeden yerden yaptığı vuruşla Vicario'yu mağlup ediyor.



55' FIRSAT: Woltemade, McKennie'ye çok tehlikeli bir dikine ara pası atıyor. Ancak Butez, zamanında çıkarak Amerikalı oyuncudan önce topa müdahale ediyor.



47' FIRSAT: Ricci'nin soldan kullandığı kornerde arka direkte boş kalan Ramon yükselip kafayı vuruyor ancak topu Vicario'nun koruduğu kaleye yönlendiremiyor.



45+1' GOL: Sağ kanatta rakibini geçen Da Cunha, Cambiaso'nun müdahalesiyle serbest vuruş kazanıyor. Topun başına geçen Nico Paz, Juventus savunmasını şaşırtmayı deniyor ve başarıyor. Vicario topu kaleden çıkarıyor ancak geç kalıyor: Gol çizgisi teknolojisi sayesinde hakem Mariani'nin bilekliği titriyor ve 1-0'lık skor kesinleşiyor.



38' FIRSAT: Como ceza sahası içinden bir şut daha çekiyor. Vicario soluna uzanarak Nico Paz'a yine gol izni vermiyor. Ancak oyun ofsayt nedeniyle durmuştu.



36' FABREGAS'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK: Hem Milla hem de Valle fiziksel sorun yaşıyor. Fabregas, ilk yarının ortasında iki oyuncu değiştirmeyi seçiyor. Valle ayrıca Kolo Muani'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda sarı kart görmüştü. Yerlerine Ricci ve Kaiki giriyor.



34' İNANILMAZ FIRSAT: Juventus'un yerden paslarla geliştirdiği çok iyi atakta Cambiaso ile Woltemade ceza sahası çizgisinde verkaç yapıyor. Bremen doğumlu forvet, havadan gelen topu ayağının dışıyla müthiş kontrol edip Butez'le karşı karşıya kalıyor. Butez çaresizce açılıyor. Juventuslu forvetin kalecinin üzerinden aşırttığı top az farkla üstten dışarı çıkıyor.



33' FIRSAT: Como yine sağ kanattan geliyor ve Yan Couto ceza sahası çizgisinden şut çekiyor. Eski Dortmund oyuncusunun sert ve yerden vuruşunu Vicario dikkatle kurtarıyor.



20' FIRSAT: Juventus hızlı ve dikine bir atağa çıkıyor. Ceza sahası çizgisine kadar ilerleyen McKennie, içeri kat ederken Valle'yi yere düşürüyor ve topu merkezdeki Koopmeiners'a aktarıyor. Topu soluna çeken Koopmeiners'ın şutunu Butez yere yatarak kontrol ediyor.



14' Vicario'dan bir kurtarış daha. Bu kez Baturina'nın indirdiği topa, baskı altındaki Nico Paz altıpas içinde kafayı vuruyor.



5' KIRMIZI KART: Juventus kontraatağa çıkarken Valle, Kolo Muani'nin ilerlemesini engellemek için ona sarılıyor. Fransız forvet tepki göstererek Como'nun bek oyuncusunun yüzüne açık elle yumruk atıp kendisini kurtarıyor. Mariani pozisyonu görmüyor ancak yardımcı hakem dikkatini çekiyor. Fransız oyuncuya kırmızı, İspanyol oyuncuya sarı kart gösteriliyor.



4' FIRSAT: Da Cunha, Lucumi'nin markajından kurtulup uzak direğe sert vuruyor. Hazır olan Vicario uzanarak topu kornere çeliyor.



0' Sinigaglia Stadı'nda maç saat 20.45'te başladı.



BİLGİLER, İSTATİSTİKLER VE DAKİKA DAKİKA MAÇ ANLATIMI BURADA

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COMO-JUVENTUS: MAÇ BİLGİLERİ



Como-Juventus 2-0



Goller: 45+1 Nico Paz (C), 64' Douvikas (C)



COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle (36' Kaiki); Milla (36' Ricci), Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas.

Yedekler: Vigorito, Sanchez, Kempf, Caqueret, Diao, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Smolcic, Liberali, Addai, Papaccioli.

Teknik direktör: Cesc Fàbregas



JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade.

Yedekler: Neto, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Conceicao, Zhegrova, Douglas Luiz, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Rugani, Cabal.

Teknik direktör: Luciano Spalletti.



Hakem: Mariani

Sarı kartlar: Valle (C), Da Cunha (C)

Kırmızı kartlar: Kolo Muani (J)