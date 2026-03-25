Como, Jesus Rodriguez ve Ramon'un durumu: Durumları nasıl ve ne zaman geri dönecekler?

Jacobo Ramon ve Jesus Rodriguez, lig arası öncesinde Como'da kalmak zorunda kaldıkları için milli takım kadrosuna giremediler. İşte Sky'dan gelen sağlık durumlarıyla ilgili son gelişmeler.





Kanat oyuncusu İspanya'ya gitmişti ancak doktorlar muayene ettikten sonra dizindeki sorunun oynamasına engel olacağı gerekçesiyle onu geri gönderdi, bu nedenle şu anda Como'da tedavi görüyor. Şu anda tedaviye devam ediyor ancak sakatlığı ciddi görünmüyor ve Udinese maçında sahada olmayı umuyor, önümüzdeki hafta gün be gün değerlendirilecek.





Ramon'a gelince, psoas kasında bir sorunu var: iyileşme süresi yaklaşık iki hafta, Udinese maçına yetişip yetişemeyeceği değerlendirilecek ancak bu zor görünüyor, aksi takdirde Inter maçında sahada olacak.











