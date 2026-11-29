Beşinci sıradaki Como, kulüp tarihinin en iyi Serie A başlangıcını sürdürmek ve Luciano Spalletti'nin ekibiyle arasındaki beş puanlık farkı korumak için pazar akşamı Juventus'u Stadio Giuseppe Sinigaglia'da ağırlayacak. Maç öncesinde Juventus'u İtalya'nın en köklü kulüplerinden biri olarak niteleyen Cesc Fabregas, oyuncularının “neredeyse kusursuz bir maç” çıkarması gerektiğini söyledi.

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Formda Como, yeniden yükselişe geçen Juventus karşısında rekor serisini sınayacak

Beşinci sıradaki Como, üst üste üçüncü iç saha maçında pazar günü saat 20.45'te Juventus'u Stadio Giuseppe Sinigaglia'da ağırlayacak. Ev sahibi ekip, AEK karşısında aldığı dar farklı UEFA Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ve geçen hafta sonu Cagliari'yi Serie A'da yenmesinin ardından çıkışını sürdürmek istiyor.

İlk 12 lig maçında 26 puan toplayarak kulübün en üst ligdeki başlangıç rekorunu kıran Cesc Fabregas'ın ekibi, Luciano Spalletti'nin Juventus'unun beş puan önünde. Juventus ise UEFA Avrupa Ligi'nde Omonia Nicosia'yı yenerek göl kıyısına geliyor.

‘Üç puanı almak için neredeyse kusursuz bir maç oynamalıyız’

Geçen sezon Juventus'u hem iç sahada hem deplasmanda 2-0 yenmesine rağmen Fabregas, Torino ekibine büyük hayranlık duyduğunu dile getirdi. Como'nun kendi oyun kimliğini sahaya yansıtması ve ısınma anından itibaren taraftar desteğinden güç alması gerektiğini vurguladı.

“Juventus kendine güvenen bir dönemden geçiyor, çok gol atıyor ve savunmada çok yüksek bir seviyede oynuyor. Bazen orta blokta biraz daha geride bekliyor, bazen de daha önde baskı yapıyor. İki duruma da hazırlandık. Üç puanı almak için neredeyse kusursuz bir maç oynamalıyız” diyen Fabregas, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık tek tek maçlara hazırlanmaktan çok oyun modelimize ve oyun tarzımıza odaklanıyorum. Rakiplerimizi her zaman analiz etmeye çalışıyoruz ama yarın sahada olacaklar üzerinde bizim de büyük bir etkimiz olduğunu düşünüyorum. Kendi oyunumuzu oynayacak karakteri göstermeliyiz. İspanya'da büyürken Juventus'u hep İtalya'nın en köklü kulüplerinden biri olarak gördüm. Como böyle bir takımla karşılaştığında taraftarlar bize ekstra bir avantaj sağlayabilir. Yarın Sinigaglia'yı ısınmadan itibaren en iyi hâliyle görmek isterim.”

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Topa sahip olmada lider Como, golcü ama sakatlıklarla boğuşan Juventus'a karşı

Como, ortalama topa sahip olma oranında (%62), pas isabetinde (%90) ve açık oyunda en az 10 pas içeren hücum dizilerinde (264) Serie A'nın zirvesinde. Takımın öne çıkan ismi, 2024/25 sezonu öncesinde katıldığından beri tüm kulvarlarda 25 gol ve 23 asist kaydeden Nico Paz. Como ayrıca 1985'ten bu yana ilk kez üst üste beşinci iç saha lig maçını gol yemeden tamamlamayı hedefliyor.

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Juventus'ta ise bu sezon tüm kulvarlarda 16 farklı oyuncu gol attı ve takım son iki maçının her birinde dört gol kaydetti. Buna karşın Spalletti, sakat Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Manuel Locatelli, Kamil Grabara, Pierre Kalulu ve Nico Gonzalez'den yine yararlanamayacak. Hücum hattına formda Nick Woltemade ile Randal Kolo Muani liderlik edecek.

Como Gölü kıyısında ilk beş yarışı için kritik maç

Como kazanırsa üst üste dördüncü Serie A iç saha galibiyetini alarak 1980'den bu yana en iyi serisini yakalayacak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında Juventus'la arasındaki farkı sekiz puana çıkaracak.

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Como deplasmanındaki 15 üst lig maçının sekizini kazanan ve ligde aleyhine en düşük beklenen gol değerine (8,9) sahip olan Juventus için ilk beşle arasındaki farkı kapatmak adına üç puan büyük önem taşıyor.