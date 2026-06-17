Como, bir liderin vedasına doğru: Sergi Roberto’nun sözleşmesinin yenilenmesi konusunda anlaşma sağlanamadı

Como’nun son iki sezondaki katlanarak artan yükselişinde Sergi Roberto’nun izleri var: Eski Barcelona oyuncusu, sadece sahada değil, saha dışı zihniyet açısından da çok önemli bir katkı sağladı.





Eski takım arkadaşı ve şu anda Como'nun teknik direktörü olan Cesc Fabregas ile kurduğu ilişki kesinlikle kilit rol oynadı: Sergi Roberto, Como için elinden gelenin en iyisini yaptı. Kelimenin tam anlamıyla: bek, orta saha, iç orta saha ve ofansif orta saha pozisyonlarında oynadı.





Ancak bu, Göl kıyısındaki son sezonu olabilir: Sergi Roberto’nun sözleşmesi Temmuz ayında sona eriyor ve şu anki durumda, Lombardiya kulübüyle talep ve teklif arasında çok büyük bir fark var. En olası senaryo, her ne kadar acı verici olsa da, ayrılık yönünde.