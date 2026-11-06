İtalyan kulübü Como'nun sportif direktörü Carlalberto Ludi, gelecekte eski kulübü Real Madrid lehine bir geri satın alma opsiyonu bulunduğunu kabul etmekle birlikte, yetenekli Arjantinli Nico Paz'ın şu an için yüzde 100 kendi kulübünün oyuncusu olduğunu vurguladı.

Ludi'nin açıklamaları, Arjantinli yetenek hakkında ortaya atılan tartışmalara nokta koyuyor; zira Paz, bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nin öne çıkan yıldızlarından biri olarak değerlendiriliyor. Oynadığı 4 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı ve bunların arasında Como'nun Manchester United'ı 4-1 mağlup ettiği tarihi galibiyette attığı iki gol ve yaptığı bir asist de yer alıyor.

Genç oyuncunun olağanüstü seviyesi, Real Madrid 2027 yılına kadar onu geri alma opsiyonuna sahipken, Chelsea, Manchester United ve Arsenal gibi Premier Lig devlerinin de dikkatini çekti.

Ludi, "Tutto Mercato" sitesinin aktardığına göre, tekrar eden söylentilere şu sözlerle yorumda bulundu: "Kendimi Como taraftarının yerine koyuyorum; her kasım ve mart ayında, bunun medyatik bir tahmin mi yoksa başka sebeplerden mi olduğunu bilmiyorum ama Real Madrid'in tüm oyuncuları evlerine geri getirdiğini doğrulayan haberler çıkıyor. Bu yıl Jacobo Ramon'dan bahsediyorlar, önümüzdeki iki sezon boyunca da Nico Paz'dan bahsedecekler."

Real Madrid geçtiğimiz yaz Paz'ın sözleşmesindeki geri satın alma maddesini devreye sokmuş, ardından Como yaklaşık 60 milyon euro karşılığında onu nihai olarak yeniden transfer etmişti. Yeni anlaşma, İspanyol kulübünün yalnızca 2027 yazında geçerli olacak, 80 milyon euro olarak öngörülen bir başka geri satın alma opsiyonunu elinde tutmasını içeriyordu.

Como'nun sportif direktörü anlaşmanın detaylarını şöyle açıkladı: "Gerçek şu ki, geçtiğimiz yaz mükemmel bir anlaşmaya imza attık; Nico Paz yüzde 100 Como'nun oyuncusu. Ancak Real Madrid, belirli bir tarihe kadar ve transfer dönemi içinde onu geri satın alma hakkını elinde tutuyor; bu da bu tür sözleşmelerde çok doğal bir durum."

Ludi, oyuncunun Real Madrid'e gitmesinin Como'nun onunla yaşadığı başarılı tecrübeyi gölgelemeyeceğini vurgulayarak, İspanyol kulübünün yönetimiyle mükemmel ilişkilere sahip olduklarının altını çizdi: "Öyle bir şey olsa bile, bu çalışmamızı ödüllendiren ve kulübe büyük fayda sağlayacak bir satış anlaşması olacak. Son yıllarda her zaman yaptığımız gibi, Madrid ile aramızdaki harika ilişki sayesinde durumu sezon boyunca nasıl yöneteceğimizi bileceğiz. Şimdilik ise oyuncunun tadını çıkarmalıyız, çünkü o gerçekten inanılmaz bir yeteneği temsil ediyor."