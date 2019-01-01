Community Shield: Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İngiltere'de Community Shield, Wembley'deki dev maçla sahibini bulacak...

İngiltere'de FA Community Shield'da ile karşı karşıya geliyor.

Wembley'de oynanacak olan dev maç 4 Ağustos Pazar günü TSİ 17:00'de başlayacak. Liverpool - Manchester City maçının 'deki yayıncısı ise henüz belli değil.

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Dev mücadele öncesinde Liverpool'da sakatlığı devam eden Nathaniel Clyne'ın dışında önemli bir eksik bulunmuyor.

Manchester City'de ise Benjamin Mendy'nin sakatlığı bulunuyor. Copa America nedeniyle izinli olan ve gelecek hafta takıma katılacak olan Fernandinho da bu maçta görev alamayacak.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Keita, Salah, Firmino, Shaqiri

Manchester City: Ederson, Walker, Otamendi, Stones, Zinchenko, De Bruyne, Rodri, D.Silva, B.Silva, Agüero, Sterling

Community Shield nedir?

İngiltere'de Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Community Shield, bir önceki sezonun lig şampiyonu ve FA Cup şampiyonunu Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya getiren ve her yıl düzenlenen bir organizasyon.

Geçtiğimiz sezon Manchester City hem Premier Lig, hem de FA Cup'ta şampiyonluk yaşadığı için prosedür gereği ligi ikinci sırada tamamlayan Liverpool bu maça çıkmaya hak kazandı.

Community Shield tarihi

Community Shield'ı en çok kazanan takım (21 kez).

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15 kez Community Shield'ı müzesine götüren Liverpool ise ile birlikte bu organizasyonda en çok kupa kazanan ikinci takım konumunda.

Manchester City ise tarihinde 5 kez Community Shield kazandı.