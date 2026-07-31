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Community Shield
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Book Arsenal vs Man City Community Shield Tickets

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Community Shield 2026 biletleri nasıl alınır: Arsenal - Manchester City biletleri, son dakika Cardiff fiyatları ve daha fazlası

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Tickets
Arsenal - M.City
Arsenal
M.City
Community Shield

İşte, her yıl sezonun açılışını yapan bu organizasyon için Galler'in başkentinde bulunmanın yolları

Arsenal ile Manchester City arasındaki rekabet son dönemde iyice kızıştı ve Premier League'in iki devi 16 Ağustos'ta Cardiff'te bir kez daha karşı karşıya gelecek. Geçen sezonun lig şampiyonu ile FA Cup kazananı, Community Shield zaferini hedefliyor ve siz de bu epik mücadeleyi yerinde izleyebilirsiniz.

The Weeknd'in 14-19 Ağustos tarihleri arasında Wembley Stadyumu'nda müziksever hayranlarıyla buluşacak olması nedeniyle Community Shield, 2006'dan bu yana ilk kez Millennium Stadium'a dönüyor.

Arsenal ile Manchester City, Community Shield için en son 2023'te karşı karşıya geldi. Uzatma dakikalarının son anlarında geride olan Arsenal, 101. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle dramatik bir eşitlik yakaladı. Arsenal, ardından kullandığı dört penaltının tamamını gole çevirirken City iki penaltıyı kaçırdı ve kupayı kazandı.

Bırakın GOAL, biletleri nasıl alabileceğiniz, ne kadar tuttukları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere tüm önemli Community Shield bilet bilgileri konusunda size rehberlik etsin.

2026 Community Shield: Arsenal - Manchester City maçı ne zaman?

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Community Shield - Final
Principality Stadium

2026 Community Shield: Arsenal - Manchester City biletleri nasıl alınır?

2026 FA Community Shield biletleri, kulüp üyeleri tarafından doğrudan Arsenal ve Manchester City'nin resmi bilet satış platformları üzerinden satın alınabiliyordu. Üye olmayanlar içinse koltuklar, StubHub gibi resmi hospitality ortakları ve doğrulanmış yeniden satış platformları aracılığıyla temin edilebiliyordu.

Hem Arsenal'a hem de Manchester City'ye Millennium Stadium'daki karşılaşma için yaklaşık 26.000'er koltuk ayrıldı ve biletler, üyelik kademesine bağlı olarak kendi kulüp siteleri üzerinden farklı aşamalarda satışa çıktı. Manchester City taraftarları için 16 Temmuz'dan, Arsenal taraftarları için ise 20 Temmuz'dan itibaren.

2026 Community Shield: Arsenal - Manchester City biletleri ne kadar?

2026 FA Community Shield için resmi satış fiyatındaki biletler yetişkinler için 30 £ ile 75 £ arasında değişiyordu. Dağılım şu şekildeydi:

  • Premium: 75 £
  • Kategori 1: 55 £
  • Kategori 2: 45 £
  • Kategori 3: 35 £
  • Kategori 4: 30 £
  • Tekerlekli sandalye / Erişilebilirlik: 30 £

Not: '65 yaş üstü' ve '16 yaş altı' için de indirimli biletler mevcuttu

Ek bilgi için maç tarihi yaklaştıkça kulüplerin bilet satış platformlarını, güncel uygunluk durumu için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

2026 Community Shield: Arsenal - Manchester City nerede oynanacak?

Millennium Stadium (Cardiff)

Millennium Stadium, sponsorluk nedeniyle 2016'dan bu yana Principality Stadium adıyla biliniyor, Galler'in Cardiff kentinde bulunan ulusal stadyumudur ve 73.000'den fazla kapasiteye sahiptir. Galler milli ragbi takımının evi olmasının yanı sıra milli futbol takımının uluslararası maçlarına da ev sahipliği yaptı.

Başlangıçta 1999 Rugby World Cup için inşa edilen stadyum, ilk uluslararası ragbi maçına Haziran 1999'da ev sahipliği yaptı. Bu maçta Galler, yaz test maçında Güney Afrika'yı mağlup etti. Cardiff'teki tesis, Wembley Stadyumu milenyumun başında yeniden geliştirilirken futboldaki sorumluluğu da devraldı ve FA Cup, League Cup ve Football League play-off finallerinin yanı sıra Community Shield maçlarına da ev sahipliği yaptı.

Millennium Stadium'un 2001-2006 yılları arasında altı yıllık önceki Community Shield ev sahipliği döneminde Arsenal dört kez yer aldı, bunların ikisini kazandı (2002'de Liverpool'a karşı 1-0 ve 2004'te Manchester United'a karşı 3-1) ve ikisinde ikinci oldu. Bu, Manchester City'nin Cardiff'teki tesisteki ilk Community Shield maçı olacak olsa da kulüp 2003'te burada Galler ekibi Total Network Solutions'a (TNS) karşı bir UEFA Cup elemesi oynadı ve maçı 2-0 kazandı.

Community Shield'da son kazananlar kimler?

Yıl

Kazananlar

İkinci

Skor

2025

Crystal Palace

Liverpool

3-2 (pen.)

2024

Manchester City

Manchester United

7-6 (pen.)

2023

Arsenal

Manchester City

4-1 (pen.)

2022

Liverpool

Manchester City

3-1

2021

Leicester City

Manchester City

1-0

2020

Arsenal

Liverpool

5-4 (pen.)

2019

Manchester City

Liverpool

5-4 (pen.)

2018

Manchester City

Chelsea

2-0

2017

Arsenal

Chelsea

4-1 (pen.)

2016

Manchester United

Leicester City

2-1

2026 Community Shield: Arsenal - Manchester City hakkında bilmeniz gereken her şey

Arsenal - Manchester City: Form durumu

ARS

ARS - Form

ATM
K1-0
WHU
K0-1
BUR
K1-0
CRY
K1-2
PSG
K1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5
MCI

MCI - Form

BRE
K3-0
CRY
K3-0
CHE
K0-1
BOU
B1-1
AVL
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Arsenal - Manchester City: Son karşılaşmalar

Kafa Kafaya

ArsenalÇizimM.City
1
2
2
Premier Lig
M.City badge
M.City
MCI
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
Lig Kupası
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
M.City badge
M.City
MCI
2
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
M.City badge
M.City
MCI
1
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
5
M.City badge
M.City
MCI
1
MS
Premier Lig
M.City badge
M.City
MCI
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
MS
9Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5

Arsenal - Manchester City: Takım haberleri

Arsenal vs M.City Muhtemel kadrolar

Arsenal crest
Arsenal
ARS
Diziliş
M.City crest
M.City
MCI
M.City crest
M.City
MCI

Teknik direktör

  • M. Arteta


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