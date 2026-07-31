Arsenal ile Manchester City arasındaki rekabet son dönemde iyice kızıştı ve Premier League'in iki devi 16 Ağustos'ta Cardiff'te bir kez daha karşı karşıya gelecek. Geçen sezonun lig şampiyonu ile FA Cup kazananı, Community Shield zaferini hedefliyor ve siz de bu epik mücadeleyi yerinde izleyebilirsiniz.

The Weeknd'in 14-19 Ağustos tarihleri arasında Wembley Stadyumu'nda müziksever hayranlarıyla buluşacak olması nedeniyle Community Shield, 2006'dan bu yana ilk kez Millennium Stadium'a dönüyor.

Arsenal ile Manchester City, Community Shield için en son 2023'te karşı karşıya geldi. Uzatma dakikalarının son anlarında geride olan Arsenal, 101. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle dramatik bir eşitlik yakaladı. Arsenal, ardından kullandığı dört penaltının tamamını gole çevirirken City iki penaltıyı kaçırdı ve kupayı kazandı.



Bırakın GOAL, biletleri nasıl alabileceğiniz, ne kadar tuttukları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere tüm önemli Community Shield bilet bilgileri konusunda size rehberlik etsin.

2026 Community Shield: Arsenal - Manchester City maçı ne zaman?

Community Shield - Final 16 Ağu 2026 - 10:00 Principality Stadium

2026 Community Shield: Arsenal - Manchester City biletleri nasıl alınır?

2026 FA Community Shield biletleri, kulüp üyeleri tarafından doğrudan Arsenal ve Manchester City'nin resmi bilet satış platformları üzerinden satın alınabiliyordu. Üye olmayanlar içinse koltuklar, StubHub gibi resmi hospitality ortakları ve doğrulanmış yeniden satış platformları aracılığıyla temin edilebiliyordu.

Hem Arsenal'a hem de Manchester City'ye Millennium Stadium'daki karşılaşma için yaklaşık 26.000'er koltuk ayrıldı ve biletler, üyelik kademesine bağlı olarak kendi kulüp siteleri üzerinden farklı aşamalarda satışa çıktı. Manchester City taraftarları için 16 Temmuz'dan, Arsenal taraftarları için ise 20 Temmuz'dan itibaren.

2026 Community Shield: Arsenal - Manchester City biletleri ne kadar?

2026 FA Community Shield için resmi satış fiyatındaki biletler yetişkinler için 30 £ ile 75 £ arasında değişiyordu. Dağılım şu şekildeydi:

Premium: 75 £

Kategori 1: 55 £

Kategori 2: 45 £

Kategori 3: 35 £

Kategori 4: 30 £

Tekerlekli sandalye / Erişilebilirlik: 30 £

Not: '65 yaş üstü' ve '16 yaş altı' için de indirimli biletler mevcuttu

Ek bilgi için maç tarihi yaklaştıkça kulüplerin bilet satış platformlarını, güncel uygunluk durumu için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

2026 Community Shield: Arsenal - Manchester City nerede oynanacak?

Millennium Stadium (Cardiff)

Millennium Stadium, sponsorluk nedeniyle 2016'dan bu yana Principality Stadium adıyla biliniyor, Galler'in Cardiff kentinde bulunan ulusal stadyumudur ve 73.000'den fazla kapasiteye sahiptir. Galler milli ragbi takımının evi olmasının yanı sıra milli futbol takımının uluslararası maçlarına da ev sahipliği yaptı.

Başlangıçta 1999 Rugby World Cup için inşa edilen stadyum, ilk uluslararası ragbi maçına Haziran 1999'da ev sahipliği yaptı. Bu maçta Galler, yaz test maçında Güney Afrika'yı mağlup etti. Cardiff'teki tesis, Wembley Stadyumu milenyumun başında yeniden geliştirilirken futboldaki sorumluluğu da devraldı ve FA Cup, League Cup ve Football League play-off finallerinin yanı sıra Community Shield maçlarına da ev sahipliği yaptı.

Millennium Stadium'un 2001-2006 yılları arasında altı yıllık önceki Community Shield ev sahipliği döneminde Arsenal dört kez yer aldı, bunların ikisini kazandı (2002'de Liverpool'a karşı 1-0 ve 2004'te Manchester United'a karşı 3-1) ve ikisinde ikinci oldu. Bu, Manchester City'nin Cardiff'teki tesisteki ilk Community Shield maçı olacak olsa da kulüp 2003'te burada Galler ekibi Total Network Solutions'a (TNS) karşı bir UEFA Cup elemesi oynadı ve maçı 2-0 kazandı.

Community Shield'da son kazananlar kimler?

Yıl Kazananlar İkinci Skor 2025 Crystal Palace Liverpool 3-2 (pen.) 2024 Manchester City Manchester United 7-6 (pen.) 2023 Arsenal Manchester City 4-1 (pen.) 2022 Liverpool Manchester City 3-1 2021 Leicester City Manchester City 1-0 2020 Arsenal Liverpool 5-4 (pen.) 2019 Manchester City Liverpool 5-4 (pen.) 2018 Manchester City Chelsea 2-0 2017 Arsenal Chelsea 4-1 (pen.) 2016 Manchester United Leicester City 2-1

2026 Community Shield: Arsenal - Manchester City hakkında bilmeniz gereken her şey

Arsenal - Manchester City: Form durumu

Arsenal - Manchester City: Son karşılaşmalar

Arsenal - Manchester City: Takım haberleri



