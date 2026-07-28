Community Shield 2026 biletleri nasıl alınır: Arsenal - Manchester City biletleri, Cardiff'te son dakika fiyatları ve daha fazlası

Arsenal ile Manchester City arasındaki rekabet son dönemde daha da kızıştı ve iki Premier League devi 16 Ağustos'ta Cardiff'te bir kez daha karşı karşıya gelecek. Geçen sezonun lig şampiyonu ile FA Cup kazananı, Community Shield zaferini hedefliyor ve siz de bu destansı mücadeleyi yerinde izleyebilirsiniz.

The Weeknd'in 14-19 Ağustos tarihleri arasında Wembley Stadyumu'nda müziksever hayranlarıyla buluşacak olması, Community Shield'ın 2006'dan bu yana ilk kez Millennium Stadium'a dönmesi anlamına geliyor.

Arsenal ile Manchester City, Community Shield kupası için son olarak 2023'te karşı karşıya geldi. Uzatma dakikalarının son bölümünde geride olan Arsenal, Leandro Trossard'ın 101. dakikadaki golüyle dramatik bir eşitlik sağladı. Arsenal ardından dört penaltısının dördünü de gole çevirdi, City ise ikisini kaçırdı ve kupayı kazandı.



GOAL, biletlerin nasıl satın alınabileceği, ne kadar olduğu ve çok daha fazlası dahil olmak üzere Community Shield ile ilgili tüm önemli bilet bilgileri konusunda size rehberlik ediyor.

Community Shield 2026 ne zaman: Arsenal - Manchester City?

Community Shield - Final 16 Ağu 2026 - 10:00 Principality Stadium

Community Shield 2026: Arsenal - Manchester City biletleri nasıl alınır?

2026 FA Community Shield biletleri, kulüp üyeleri tarafından doğrudan Arsenal ve Manchester City'nin resmi bilet satış portalları üzerinden satın alınabildi. Üye olmayanlar için ise koltuklar, resmi ağırlama ortakları ve StubHub gibi doğrulanmış yeniden satış platformları aracılığıyla temin edilebildi.

Millennium Stadium'daki karşılaşma için hem Arsenal'e hem de Manchester City'ye yaklaşık 26.000'er koltuk ayrıldı ve biletler, üyelik kademelerine bağlı olarak kulüplerin kendi siteleri üzerinden çeşitli aşamalarda satışa çıktı. Manchester City taraftarları için 16 Temmuz'dan, Arsenal taraftarları için ise 20 Temmuz'dan itibaren.

Community Shield 2026: Arsenal - Manchester City biletleri ne kadar?

2026 FA Community Shield için resmi satış fiyatları yetişkinler adına £30 ile £75 arasında değişti. Dağılım şu şekildeydi:

Premium: £75

Kategori 1: £55

Kategori 2: £45

Kategori 3: £35

Kategori 4: £30

Tekerlekli sandalye / Erişilebilirlik: £30

Not: '65 yaş üstü' ve '16 yaş altı' için indirimli biletler de mevcuttu

Ek bilgiler için maç tarihi yaklaştıkça kulüplerin bilet portallarını, güncel uygunluk durumu için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Community Shield 2026: Arsenal - Manchester City nerede oynanacak?

Millennium Stadium (Cardiff)

Millennium Stadium, sponsorluk gerekçeleriyle 2016'dan bu yana Principality Stadium adıyla biliniyor. Cardiff'te bulunan ve 73.000'den fazla kapasiteye sahip stat, Galler'in ulusal stadyumu. Galler milli ragbi takımının evi olmasının yanı sıra milli futbol takımı maçlarına da ev sahipliği yaptı.

Başlangıçta 1999 Rugby World Cup için inşa edilen stat, ilk uluslararası ragbi maçına Haziran 1999'da ev sahipliği yaptı. Bu karşılaşmada Galler, yaz test maçında Güney Afrika'yı mağlup etti. Cardiff'teki mekan ayrıca, milenyumun dönümünde Wembley Stadyumu yeniden geliştirilirken futbol organizasyonlarının merkezi haline geldi; FA Cup, League Cup ve Football League play-off finallerinin yanı sıra Community Shield maçlarına da ev sahipliği yaptı.

Millennium Stadium'un 2001 ile 2006 arasındaki önceki altı yıllık Community Shield ev sahipliği döneminde Arsenal dört kez yer aldı, iki kez kazandı ve iki kez ikinci oldu. Arsenal, 2002'de Liverpool'u 1-0, 2004'te ise Manchester United'ı 3-1 yendi. Bu, Manchester City'nin Cardiff'teki bu statta oynayacağı ilk Community Shield maçı olacak, ancak takım 2003'te burada Galler ekibi Total Network Solutions'a (TNS) karşı bir UEFA Cup eleme maçı oynadı ve 2-0 kazandı.

Community Shield'ın son kazananları kimler?

Yıl Kazananlar İkinciler Skor 2025 Crystal Palace Liverpool 3-2 (pen.) 2024 Manchester City Manchester United 7-6 (pen.) 2023 Arsenal Manchester City 4-1 (pen.) 2022 Liverpool Manchester City 3-1 2021 Leicester City Manchester City 1-0 2020 Arsenal Liverpool 5-4 (pen.) 2019 Manchester City Liverpool 5-4 (pen.) 2018 Manchester City Chelsea 2-0 2017 Arsenal Chelsea 4-1 (pen.) 2016 Manchester United Leicester City 2-1

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