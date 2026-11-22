Columbus Crew Teknik Direktörü Laurent Courtois, takımının Inter Miami ile oynadığı maçta hakem Allen Chapman'ın verdiği karara tepki gösterdi. Chapman, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin topu Şilili forvet Gonzalo Tapia'nın yüzüne atmasının ardından yalnızca sarı kartla yetindi. Pozisyon, iki takımın MLS play-off'larındaki eşleşmesinin ilk maçında büyük tartışma yarattı.

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Courtois, Inter Miami kaptanının davranışının daha sert bir cezayı gerektirdiğini savunarak sadece sarı kartla yetinilmesinin sahada yaşananlarla orantılı olmadığını belirtti. Üstelik top, taç atışı yapılmaya çalışılırken takımının oyuncusunun yüzüne çarptı ve bu görüntü Columbus oyuncularının yoğun itirazlarına neden oldu.

Columbus Crew Teknik Direktörü Laurent Courtois, maçın ardından ABD merkezli ESPN'e yaptığı açıklamada, Messi'nin hakemin gösterdiği sarı kartla yetinilmek yerine kırmızı kart görmeyi hak ettiğini söyledi.

Fransız teknik adam, pozisyonla ilgili şunları ekledi: "Herkes onun sarı karttan fazlasını hak ettiğini biliyor."

Courtois bununla da yetinmedi. MLS yönetiminin pozisyonu inceleyip ek yaptırım uygulama ihtimali sorulduğunda yaşananları üzücü olarak nitelendirdi.

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Columbus teknik direktörü, "Bütün bu durum çok üzücü" dedi. Courtois bu sözlerle, rakip takımın teknik ekibi ve oyuncularının itirazlarına rağmen Messi'nin kırmızı kart görmeden sıyrılmasıyla sonuçlanan pozisyona gönderme yaptı.

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Courtois'nın sözleri Columbus kampındaki öfkeyi yansıtıyor. Zira takım, topun kasıtlı olarak rakip oyuncunun yüzüne atıldığını göz önünde bulundurarak pozisyonun daha ağır bir cezayı hak ettiğini düşünüyordu.

Tapia kırmızı kart tartışmasına girmek istemedi

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Topun yüzüne çarptığı oyuncu Gonzalo Tapia ise tartışmalı pozisyonun doğrudan muhatabı olmasına rağmen hakem kararı konusunda polemiğe girmek istemedi.

Şilili forvet, Messi'nin kırmızı kart görme ihtimaline ilişkin şöyle konuştu: "Bu, maçtaki sadece bir pozisyon. Kırmızı kartı hak edip etmediğini bilmiyorum ama buna karar verecek hakem ben değilim."

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Tapia, "Konu burada kapandı" diye ekledi.

Tapia'nın tavrı, teknik direktörünün açıklamalarına göre çok daha sakin oldu. Üstelik oyuncu, Columbus'un Inter Miami karşısında aldığı farklı galibiyette attığı iki golle maçın en dikkat çeken isimlerinden biriydi.

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Hakem kararını savundu, pozisyonu kırmızı kartlık bir ihlal olarak görmedi

Öte yandan hakem Allen Chapman, sadece sarı kartla yetinme kararını savundu. Chapman, topun atılmasında kullanılan gücün, hareketi kırmızı kart gerektiren şiddet içerikli davranış kapsamında değerlendirmeye yetecek kadar büyük olmadığını açıkladı.

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The Guardian'ın aktardığına göre hakem, kullanılan gücün çok az olduğunu ve pozisyonun şiddet içerikli davranış sayılmasını gerektirecek seviyeye ulaşmadığını söyledi.

Böylece hakem, Messi'nin hak ettiği bir cezadan kurtulduğunu düşünen Columbus teknik direktörünün itirazına rağmen pozisyona ilişkin değerlendirmesinde ısrar etti.

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Bu pozisyon, Inter Miami'nin MLS play-off'larının ilk turundaki serinin ilk maçında Columbus Crew'a 3-0 gibi ağır bir skorla yenildiği karşılaşmada yaşandı.

Tapia, 8. dakikada penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi. Taha Habroune 52. dakikada farkı ikiye çıkardı, Şilili forvet ise 58. dakikada yeniden sahneye çıkarak üçlüyü tamamladı.

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Inter Miami ayrıca 36. dakikadan itibaren 10 kişi oynadı. Gonzalo Luján, ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

MLS'in son şampiyonu Inter Miami, bu yenilgiyle erken veda etmenin eşiğine geldi. Seriyi üçüncü ve belirleyici bir maça taşımak için 27 Kasım'daki ikinci maçı kazanmak zorunda.

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Messi, normal sezonda attığı 26 golle MLS Altın Ayakkabı ödülünü kazanmasının ardından bu maça çıkmıştı. Ancak kutlama gecesi, ağır bir yenilgiye ve uzun süre tartışılacak bir hakem kararına dönüştü.