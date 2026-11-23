Columbus Crew teknik direktörü Laurent Courtois, takımının Inter Miami karşısında aldığı 3-0'lık galibiyette Lionel Messi'nin kırmızı kart görmemesini şans olarak nitelendirdi. Arjantinli yıldız, ilk yarıda yakın mesafeden attığı topun rakibinin yüzüne çarpmasının ardından yaşanan gerginliğin odağındaydı.

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Nu Stadium'da ilk yarının uzatma dakikalarına gerginlik damga vurdu

Olay, cumartesi gecesi MLS play-off'larının üç maçlık ilk tur serisinin açılış karşılaşmasında, ilk yarının uzatma dakikalarında yaşandı. Columbus forveti Gonzalo Tapia gerekli mesafeye çekilmeyince Lionel Messi, yaklaşık 60 santimetre uzaklıktan hızlı kullandığı taç atışında topu doğrudan Tapia'nın yüzüne attı.

Hakem Allen Chapman iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. Böylece Messi, en azından bir sonraki maçta cezalı duruma düşmesine yol açacak kırmızı karttan kurtuldu. Tapia daha sonra ikinci golünü atarken Columbus sahadan 3-0 galip ayrıldı .

Courtois hakem kararını sorguladı, Tapia ise temkinli konuştu

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Columbus teknik direktörü Courtois, kararı eleştirdi. Courtois, "Bunun sarı karttan daha fazlası olduğunu herkes biliyor" dedi. Major League Soccer'ın pozisyonu incelemesi gerekip gerekmediği sorulduğunda ise durumun "üzücü" olduğunu ekledi.

Topun yüzüne gelmesine rağmen Tapia, hakemi suçlamadı. Columbus forveti, "Bu, maç içindeki bir pozisyon. Kırmızı kart mı bilmiyorum ama buna karar verecek hakem ben değilim" dedi. "Olan orada kaldı."

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Messi'nin Altın Ayakkabı gecesinde Miami'nin şampiyonluk savunması tökezledi

Inter Miami teknik direktörü Kily Gonzalez de maç sonrası basın toplantısında Tapia'ya benzer bir tutum sergiledi. "Durumu düşünmem gerek, kart pek bir şeyi değiştirmiyor" dedi. "Hakem sarı kart gördü, hepsi bu. Hakemi suçlayamayız. Bazen hata yapıyorlar, bazen de her birimizden hoşlanmıyorlar; bunu kabul etmemiz gerekiyor."

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Bu yenilgi, play-off'lara Doğu Konferansı'nın ikinci seri başı olarak giren 2026 MLS Kupası şampiyonunu ilk turda elenme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Ayrıca, bu ayın başlarında kazandığı 2026 Altın Ayakkabı ödülünü maç öncesinde kulübün ortak sahiplerinden Jorge Mas'ın elinden alan Messi için de bu özel geceyi gölgeledi.

Normal sezonda 26 gol atan ve 17 asistle ligdeki en yüksek ikinci asist sayısına ulaşan Messi, MLS Altın Ayakkabı ödülünü üst üste kazanan ilk, birden fazla kez kazanan ise yalnızca altıncı oyuncu oldu. Messi'nin üst üste üçüncü kez MLS'in en değerli oyuncusu ödülünü de alması bekleniyor.

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Baskı altındaki Inter Miami'yi Columbus'ta kazanmak zorunda olduğu maç bekliyor

Inter Miami, serinin ikinci maçı için cuma günü Columbus'a gittiğinde hemen bir sınavla karşılaşacak. Cumartesi günkü yenilginin ardından Gonzalez'in takımının play-off umutlarını sürdürmek için deplasmanda kazanması gerekiyor.

Deplasman galibiyeti, seriyi belirleyecek üçüncü maçın Nu Stadium'da oynanmasını sağlayacak ve 2026 MLS Kupası şampiyonuna erken elenmekten kurtulma şansı verecek.