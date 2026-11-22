Lorenzo Colombo, Sassuolo-Genoa maçında oyuna girdikten kısa süre sonra dizinin doğal olmayan şekilde dönmesiyle yerde kaldı. Forvetin durumuna ilişkin son gelişmeler.

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Lorenzo Colombo'nun maçı yalnızca 5 dakika sürdü. Genoa'nın 2002 doğumlu forveti, bir aydır ayak bileğindeki sorunlarla mücadele ediyordu. Danele De Rossi bu sorunların verilen arada çözülmüş olmasını umuyordu. Colombo, Osmajic'in yerine 83. dakikada oyuna girdi. Genoa'nın Karadağlı oyuncunun iki golüyle Sassuolo'yu 2-0 yendiği maçta değişiklik hakkı dolmuşken 88. dakikada sahayı terk etmek zorunda kaldı.

NE OLDU? - Şiddetli yağmur altında, kaygan zeminde Colombo topu kapmak için Cinquegrano ile mücadeleye girdi. Topu alamadı ve hemen ardından büyük acı içinde yere yığıldı. Sağlık ekibi, forvetin yerdeki duruşu nedeniyle ilk anda en kötüsünden endişe etti. Ancak daha sonra sorunun aslında fiziksel olduğu ve özellikle dizinde bulunduğu anlaşıldı.

DİZİNDE SORUN VAR - DAZN yorumcularının maç yayınında aktardığına göre Colombo, değişiklik hakkı dolduğu için sahadan ayrılıp doğrudan soyunma odasına gitmek zorunda kaldı. İlk değerlendirmeye göre sorunun diz burkulması olduğu düşünülüyor. Sağlık ekibi Colombo'yu kollarında saha dışına taşımak zorunda kaldı. İlk bilgilere göre sakatlığın oldukça ciddi olması bekleniyor.