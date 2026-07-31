Collovati, Baresi’yi andı: “Milanello’ya çok genç yaşta geldi ve altı yıl boyunca hemen aynı odayı paylaştık. Milan onun ailesiydi”

Milan'ın eski savunmacısı Fulvio Collovati, bugün hayatını kaybeden Milan'ın efsanevi kaptanı Franco Baresi'yi anarken sosyal medya hesaplarından şu ifadeleri kullandı: "Sessiz bir çocuktu; küçük yaşta anne ve babasını kaybettiği için acı çekti. Ailesinin sevgisi olmadan bir koleje geldi ama kendisinin de sık sık söylediği gibi, Milan onun ailesi oldu. Çok az konuşurdu ama sahada Rivera'ya bile talimat verirdi, buna ben şahidim.





Milanello'ya çok genç yaşta geldi ve altı yıl boyunca hemen aynı odayı paylaştık. Futbol açısından ilk yıllarımızda sıkıntı çektik, 1979'da şampiyonluğu kazanmadan önce. Liedholm onu 18 yaşında ilk 11'de oynattı ve şampiyonluğu kazandık: onda bir yıldızın özelliklerini görmek kolaydı. Kardeşiyle birlikte alçakgönüllülüğün şampiyonuydu. Hayat ona küçük yaşlardan itibaren acı çektirdi ama futbolcu olarak ona çok şey verdi".







