İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ve İspanya'ya karşı oynanacak iki maç için yaptığı son kadro seçimiyle tartışma yarattı. Bellingham kardeşlerin ilk kez A millî takım kadrosunda bir araya gelmesi en dikkat çekici gelişme olurken, Cole Palmer ve Phil Foden'ın da aralarında bulunduğu birçok önemli Premier League yıldızı kadroya alınmadı.

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Tuchel, kendini kanıtlamış yıldızlar yerine yükselen gençleri tercih ediyor

Tuchel'in son kadro tercihinde en çok konuşulan konu, Borussia Dortmund orta saha oyuncusu Jobe Bellingham'ın ilk kez A millî takıma çağrılması. 21 yaşındaki oyuncu, Real Madrid'in yıldızı olan ağabeyi Jude ile ilk kez A millî takım kadrosunda bir araya geliyor. Manchester City'nin oyun kurucusu Foden ise Dünya Kupası'nı kaçırdığından beri kadrodaki yerini geri kazanamadı ve Tuchel tarafından yine çağrılmadı.

Palmer da bir kez daha kadro dışında kaldı. 24 yaşındaki oyuncu, Xabi Alonso'nun Chelsea'siyle çıktığı dokuz Premier League maçında üç gol ve üç asist kaydetmesine rağmen tercih edilmedi. Tottenham Hotspur karşısında yakın zamanda gördüğü kırmızı kart, Tuchel'in hücumda başka seçeneklere yönelmesinde etkili olmuş olabilir.

Sürpriz isimler ve savunmaya dönen oyuncular

Deneyimli hücumcular kadro dışında kalırken Tuchel, gelecek vadeden birkaç genç oyuncuya kapıyı açtı. Fulham'ın 19 yaşındaki dikkat çeken ismi Josh King, Craven Cottage'daki etkileyici performansının karşılığını aldı. Liverpool'un büyük beklenti duyulan genç oyuncusu Rio Ngumoha da A millî takım kadrosuna yükseldi.

Savunmada Arsenal oyuncusu Ben White, bir önceki millî maç arasını kaçıran kulüp arkadaşı Declan Rice ile birlikte kadroya döndü. Everton'dan Jarrad Branthwaite ve James Garner da ligde sezona güçlü başlamalarının ardından savunma ve orta saha seçenekleri olarak kadroda yer aldı.

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Buna karşılık Arsenal kanat oyuncusu Noni Madueke sürpriz bir şekilde kadro dışında bırakıldı. Son dönemde İngiltere kadrolarında önemli bir yer tutan ve Arsenal formasıyla iyi bir performans sergileyen hücum oyuncusu, Tuchel'in nihai tercihleri arasında yer bulamadı.

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Uluslar Ligi'nde İspanya'yı yakalama hedefi

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi A2 Grubu'nda şu anda ikinci sırada. Dört maçın ardından grup lideri ve dünya şampiyonu İspanya'nın üç puan gerisinde bulunuyor. İngiltere, gruptaki önceki maçlarından birinde Wembley'de İspanya'ya az farkla mağlup olmuştu.

Bu yenilgiye rağmen Tuchel'in takımı diğer rakiplerini etkili biçimde geçti. Hırvatistan'ı farklı mağlup edip Çekya karşısında üst üste iki galibiyet alarak gruptaki diğer takımlara karşı belirgin bir üstünlük kurdu.

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İki kritik maç kapıda

İngiltere, Uluslar Ligi mücadelesine 12 Kasım Perşembe günü Wembley'de Hırvatistan karşısında devam edecek. Zorlu deplasman öncesinde grup lideri üzerindeki baskıyı sürdürmek için sahasında olumlu bir sonuç alması şart.

Tuchel, ardından yenilenen kadrosunu 15 Kasım Pazar günü İspanya ile oynanacak kritik rövanş için Madrid'e götürecek. Bu büyük karşılaşma, İngiltere'nin A2 Grubu'nda liderliği ele geçirip geçiremeyeceğini muhtemelen belirleyecek ve Tuchel'in cesur kadro tercihlerinin en büyük sahnede nasıl sonuç vereceğini gösterecek.