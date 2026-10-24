Palmer Liverpool maçını neden kaçıracak?

24 yaşındaki Palmer, Tottenham Hotspur karşısında ikinci yarıda dokuz dakika içinde iki sarı kart görerek profesyonel kariyerinde ilk kez kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Liverpool Echo'ya göre, Premier League'de görülen kırmızı kartlardan kaynaklanan cezalar yerel kupa müsabakalarında da geçerli oluyor.

Bu nedenle Palmer, bir maçlık cezasını çarşamba günü Anfield'da Liverpool'a karşı oynanacak Carabao Cup maçında çekecek. Hakem Chris Kavanagh, Palmer'ı önce Mateus Fernandes'e çarparak gerginliğe yol açmasının, ardından da eski Chelsea orta saha oyuncusu Conor Gallagher'a kramponunun tabanıyla müdahale etmesinin ardından oyundan attı.

Neville, soğukkanlılığını kaybeden Palmer'ı eleştirdi

Palmer'a Fernandes ile yaşadığı önceki itiş kakış nedeniyle zaten sarı kart gösteren Kavanagh için 80. dakikada ikinci sarı kartı çıkarmak kolay bir karardı. Sky Sports'a konuşan eski Manchester United savunmacısı Gary Neville, Londra derbisinin son bölümünde soğukkanlılığını kaybeden Palmer'ın suçlayacak yalnızca kendisi olduğunu söyledi.

“Hakem kesinlikle haklı. Cole Palmer son 10 dakikada kontrolünü kaybetti,” dedi Neville. “Bu tartışmasız bir karar. Aptalca bir müdahale, ne yaptığını gayet iyi biliyor. İyi bir müdahale değil, çirkin, gerçekten çok çirkin.”

Alonso, hayal kırıklığı yaratan derbi yenilgisini değerlendirdi

Alonso, Palmer'ın faullerini saha kenarından görmediğini söyledi. Ancak Mike Penders'ın kendi kalesine attığı gol ve Mathys Tel'in son bölümdeki golü Tottenham'ın galibiyetini getirirken Chelsea'nin beklentilerin çok altında kaldığını kabul etti. Alonso, “Sonuçtan dolayı hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz. Takım olarak da bireysel olarak da performansımızda en iyi seviyemizde değildik,” dedi.

“Belirleyici olan ilk goldü ve onu onlar buldu. 10 kişi kalınca işimiz zorlaştı ama daha iyisini yapabiliriz. Asıl mesele pozisyonlardı; onların da bizim de az pozisyonumuz vardı. Devre arasında sabırlı ve olgun oynamamız gerektiğini konuştuk. Daha iyisini yapabiliriz. Orta alanda bu akıcılığı sağlamak istiyorduk. Cole Palmer ve Morgan Rogers'ın hatlar arasındaki boşluklarda yer almasını istiyorduk. Bunu başardığımız anlar oldu ama genel olarak daha iyisini yapmalıyız.”

Palmer ve Chelsea'yi şimdi ne bekliyor?

Alonso, çarşamba günü eski kulübü Liverpool'a karşı deplasmanda oynanacak Carabao Cup maçına Palmer olmadan çıkmanın bir yolunu bulmak zorunda. Ancak oyuncunun yokluğu kısa sürecek.

Bir maçlık ceza tüm yerel organizasyonlarda geçerli olduğundan Palmer cezasını hafta içinde tamamlayacak ve Chelsea gelecek hafta Premier League'de Manchester United ile karşılaştığında yeniden forma giyebilecek.