İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in, Hırvatistan ve İspanya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçları için yaptığı son kadro seçimi yankı uyandırdı. Bellingham kardeşlerin ilk kez A millî takım kadrosunda bir araya gelmesi en çok dikkat çeken gelişme olurken Cole Palmer ve Phil Foden'ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü Premier League yıldızı kadroya alınmadı.

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Tuchel, tecrübeli yıldızlar yerine gelecek vadeden gençleri tercih ediyor

Tuchel'in son kadro tercihinde en çok konuşulan konu, Borussia Dortmund orta saha oyuncusu Jobe Bellingham'ın A milli takıma ilk kez çağrılması. 21 yaşındaki oyuncu, ağabeyi Real Madrid yıldızı Jude ile ilk kez A milli takım kadrosunda buluşuyor. Manchester City'nin oyun kurucusu Foden ise Dünya Kupası'nı kaçırdığından beri kadrodaki yerini geri kazanamadı ve Tuchel döneminde yine kadro dışında kaldı.

Palmer da bir kez daha kadroya alınmadı. 24 yaşındaki oyuncu, Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Chelsea formasıyla çıktığı dokuz Premier League maçında üç gol ve üç asist kaydetmesine rağmen tercih edilmedi. Tottenham Hotspur karşısında yakın zamanda gördüğü kırmızı kart, Tuchel'in hücumda başka seçeneklere yönelmesinde etkili olmuş olabilir.

Şaşırtıcı tercihler ve savunmaya dönen isimler

Deneyimli hücumcular kadro dışında kalırken Tuchel, gelecek vadeden birkaç genç oyuncuya fırsat tanıdı. Fulham'ın 19 yaşındaki dikkat çeken oyuncusu Josh King, Craven Cottage'daki etkileyici performansının karşılığını çağrılarak aldı. Liverpool'un gelecek vadeden ve büyük beğeni toplayan oyuncusu Rio Ngumoha da A milli takım kadrosuna yükseldi.

Savunmada Arsenal oyuncusu Ben White, önceki millî maç arasını kaçıran takım arkadaşı Declan Rice ile birlikte kadroya döndü. Everton'dan Jarrad Branthwaite ve James Garner da kulüp sezonlarına güçlü başlangıçlarının ardından savunma ve orta saha seçenekleri arasında yer aldı.

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Buna karşılık Arsenal'in kanat oyuncusu Noni Madueke şaşırtıcı biçimde kadro dışı kaldı. Son dönemdeki İngiltere kamplarında öne çıkan ve Arsenal formasıyla iyi bir performans sergileyen hücum oyuncusu, buna rağmen Tuchel'in nihai kadrosuna giremedi.

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Uluslar Ligi'nde İspanya'yı yakalama hedefi

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi A2 Grubu'nda şu anda ikinci sırada. Dört maçın ardından, grubun lideri ve dünya şampiyonu İspanya'nın üç puan gerisinde bulunuyor. İngiltere, organizasyonun önceki bölümünde Wembley'de İspanya'ya az farkla mağlup olmuştu.

Bu yenilgiye rağmen Tuchel'in takımı diğer rakiplerini etkili biçimde mağlup etti. Hırvatistan'ı farklı yenip Çekya karşısında üst üste iki galibiyet alan İngiltere, grubun diğer takımlarına karşı oynadığı maçlarda belirgin bir üstünlüğe sahip.

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Belirleyici iki maç kapıda

İngiltere, Uluslar Ligi mücadelesine 12 Kasım Perşembe günü Wembley'de Hırvatistan karşısında devam edecek. Zorlu deplasman öncesinde grup lideri üzerindeki baskıyı sürdürmek için kendi sahasında olumlu bir sonuç alması şart.

Tuchel, ardından yenilediği kadrosunu 15 Kasım Pazar günü İspanya ile oynanacak kritik rövanş için Madrid'e götürecek. Bu büyük karşılaşma, İngiltere'nin A2 Grubu'nda liderliği ele geçirip geçiremeyeceğini büyük olasılıkla belirleyecek ve Tuchel'in cesur kadro tercihlerinin en büyük sınavda nasıl sonuç vereceğini gösterecek.