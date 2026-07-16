Çöküşünden önce Messi ile alay etmişti… Piers Morgan, Arjantin’e hakaret etti

İngiliz medya mensubu Piers Morgan, Çarşamba günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'nin Messi'nin takım arkadaşlarına karşı aldığı yenilginin ardından Arjantin milli takımına hakaretlerde bulundu.

İngiltere, Anthony Gordon'un attığı golle öne geçmişti, ancak Arjantin, Enzo Fernández ve Lautaro Martínez'in golleriyle skoru çevirerek finale yükseldi ve önümüzdeki Pazar günü İspanya ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Cristiano Ronaldo'nun en büyük hayranlarından biri olan Morgan, Arjantin milli takımı ve yıldız oyuncusuyla ilgili ilk yarıda alaycı bir şekilde "Messi oynuyor mu?" demişti. Bu sözler, Arjantinli La Nación gazetesi tarafından aktarıldı.

İngiltere’nin Anthony Gordon’un golüyle skoru açmasından birkaç dakika sonra Morgan, teknik direktör Thomas Tuchel’in taktiklerini eleştiren bir başka mesajla sevinçini dile getirdi.

Ancak her şey onun için yolunda gitmedi; İngiltere’nin yenilgisinin ardından maçla ilgili paylaşım dizisini tek kelimelik üçüncü bir tweet ile sonlandırdı: “FFS”, bu ifade İngilizce’de öfke ifadesi/küfürlü bir argo kelimenin kısaltmasıdır.

Ardından, bazı oyuncuların üzerinde “Malvinas Adaları (Falkland) Arjantin’e aittir” yazan beyaz bir bayrak kaldırmasının ardından X üzerinden Arjantin’e hakaret içeren bir mesaj daha yazdı: “Ahlaksız aptallar. Umarım İspanya finalde onları, bizim Falkland Savaşı’nda ezdiğimiz gibi ezer.”

Bundan iki buçuk ay önce ise Morgan, Arjantin Ekonomi Bakanı Luis Caputo ile sözlü bir tartışmaya girmişti. Caputo, “Donald Trump, Falkland Adaları’nı İngiltere’den almak isterse, biz de bu adalar için hak talebinde bulunmalıyız” demişti.

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