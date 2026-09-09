Belçika gazetesi Het Laatste Nieuws'un haberine göre, Yunan hücum oyuncusunun maçtan hemen önce yeterince su tüketmemiş olması çöküşten sorumlu olabilir.

İlgili dehidrasyon şüphesinin, hastanede yapılan ilk muayenede ortaya çıktığı belirtildi. Borussia Dortmund cephesinden çarşamba öğle saatleri itibarıyla resmi olarak tamamlanmış bir teşhise ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Bir sözcü, SID'in sorusu üzerine sadece Karetsas'ın "şartlara göre iyi" olduğunu aktardı. Sarı-siyahlılar daha önce spor genel müdürü Lars Ricken aracılığıyla 18 yaşındaki hücum oyuncusunda aniden ortaya çıkan "dolaşım problemleri" olduğunu bildirmişti.

Karetsas, Şampiyonlar Ligi'ndeki LaLiga kulübüne karşı oynanan açılış maçında 23. dakikada Signal Iduna Park'ta herhangi bir temas olmadan bir anda yere yığıldı. Bundan kısa süre önce gayet normal bir şekilde dripling yapmış ve pasını vermişti. Ancak ardından kolunu kaldırdı ve tedavi istedi. Kısa süre sonra sağlık görevlileri yanına koştu, yeni transfer tribünlerin alkışları eşliğinde ve gözyaşları içinde sahadan taşındı.

"Onunla birlikte dışarı çıktım ama o anda doğrudan konuşabilecek durumda değildi. Elbette çok ama çok hızlı şekilde daha iyi olmasını ve ciddi bir şey olmamasını umuyoruz", dedi Dortmund Sportif Direktörü Ole Book, 3-2'lik galibiyetin hemen ardından. "Çok aniden oldu. Bu da haliyle atmosferi belirgin şekilde gölgeliyor."

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BVB bir sonraki önemli oyuncusundan da mı yoksun kalacak?

BVB için Karetsas'ın uzun süreli yokluğu ağır bir darbe olurdu. Yeni transfer Giannis Konstantelias, ilk Bundesliga maçında sezonun ilk haftasında HSV'ye karşı ön çapraz bağlarını koparmıştı ve uzun süre forma giyemeyecek.

Onun yerine FC Arsenal'den Ethan Nwaneri, transfer döneminin bitimine kısa süre kala kiralandı. Nwaneri salı günü Karetsas'ın yerine oyuna girdi. Savunmada da Dortmund şu sıralar sakatlık sorunları yaşıyor. Kovac, Villarreal karşılaşmasında Nico Schlotterbeck, Emre Can ve Filippo Mane'nin yokluğunda değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Ramy Bensebaini de kaburga bölgesindeki ezilme nedeniyle hâlâ tam olarak iyileşmiş değil, ancak zaten şubat ayında Atalanta Bergamo deplasmanındaki maçta (1:4) gördüğü sarı-kırmızı kart nedeniyle oynama hakkına sahip olmayacaktı.