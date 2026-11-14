Çöküş ve kaos gecesi: Vinicius parlıyor, Ancelotti Japonya tuzağına düşüyor

Brezilya Millî Takımı, Japonya karşısında 3-2 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Bu ayki kasım uluslararası ara döneminde Seleção'nun Asya turnesi kapsamında iki takımı bir araya getiren hazırlık maçı, bugün cumartesi günü Singapur'daki Millî Stadyum'da oynandı. Taraftarların nefesini son anlarına kadar tutan karşılaşmada heyecan dolu gelişmeler yaşandı ve başrolünü İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti ile Barcelona'nın yıldızı Raphinha'nın oynadığı hararetli bir disiplin olayı meydana geldi.

Reklam

Bu mağlubiyet Brezilya Milli Takımı için sadece geçici bir hazırlık maçı tökezlemesi değildi; aynı zamanda Japonya açısından rövanş niteliği taşıyordu. Zira Japonya, 2026 Dünya Kupası'nın son 32 turunda Brezilya'ya 2-1 yenilmişti ve bu kez Seleção karşısında rövanşını almayı başardı.

Sonuç ayrıca Ancelotti için yeni bir darbe oldu. İtalyan teknik adam, Brezilya Milli Takımı'nın başında yönettiği 21 maçta beşinci yenilgisini aldı; bu da yönetimindeki performansın istikrarı konusunda soru işaretleri doğuran bir gösterge oldu.

Japonya'dan yıldırım gibi bir başlangıç: Dört dakikada iki gol

Japonya Milli Takımı, konuk ekibi güçlü bir hücum başlangıcıyla şaşırttı ve maça damgasını vurmak için fazla beklemedi. Takefusa Kubo, 15. dakikada takım arkadaşı Ritsu Doan'ın usta işi pasını değerlendirerek ceza sahasına girdi ve sol ayağıyla çektiği şutu Moriscó'nun ağlarına göndererek skoru açtı ve Samuraylar'ın öne geçtiğini ilan etti.

Ev sahibi ekip, Brezilya Milli Takımı'na toparlanma fırsatı vermedi ve yalnızca dört dakika sonra, tam olarak 19. dakikada farkı ikiye çıkardı. Shuto Nakano'nun ceza sahasına gönderdiği nefis yerden ortaya Kaito Nakamura, sakin ve isabetli bir vuruşla karşılık verdi; top Moriscó'nun kalesinin sağ köşesine yerleşti ve Seleção'nun işini daha da zorlaştırdı. Takımın saflarında ise bir kafa karışıklığı hâkimdi.

Reklam Reklam

Vinícius ayağa kalktı: İki golüyle Brezilya'yı hayata döndürdü

İki gol geride olan Brezilya Milli Takımı'nın kendisini maça döndürecek bireysel bir dokunuşa ihtiyacı vardı ve bunu 33. dakikada Vinícius Júnior yaptı. Bruno Guimarães'ten ceza sahasının önünde aldığı pasın ardından çektiği olağanüstü bir füze gibi şutu Japon kaleci kontrol edemedi; top ağlarla buluştu ve Real Madrid'in yıldızı farkı bire indirdi.

Related Topics

Golün önemi Brezilya'yı maça döndürmesiyle sınırlı değildi; Vinícius için de özel bir anlam taşıyordu. Real Madrid ile gol ortalamasının düşmesi nedeniyle artan baskı altında, kale önünde öz güvenini yeniden kazanmaya ihtiyacı vardı. Güçlü şut, oyuncuya moral desteği verdi ve uygun alanı ile fırsatı bulduğunda fark yaratabileceğini teyit etti.

Japonya üstünlüğünü korumaya çalışırken Vinícius, 75. dakikada yeniden sahne aldı. Bruno Guimarães'ten gelen bir başka pası karşılayarak çektiği güçlü şut sol direğe çarptıktan sonra ağlarla kucaklaştı ve Brezilya'nın 2-2'lik beraberliği yakaladığını ilan etti. Böylece Real Madrid'in yıldızı, iki gol geride olan Seleção'yu başlangıç noktasına döndürmeyi başardı ve taraftarlarına skoru çevirme konusunda büyük umutlar aşıladı.

Reklam

Bu iki gol Vinícius için büyük bir kişisel önem de taşıyordu; zira bir gol suskunluğu dönemini sona erdirdi. Oyuncu, geçtiğimiz eylül ayından bu yana Brezilya Milli Takımı formasıyla fileleri havalandıramamıştı; Real Madrid ile son golü ise geçtiğimiz ağustos ayına dayanıyordu. Gol suskunluğunu sona erdirmesi önemli bir zamanlamada geldi; böylece Kraliyet kulübünün taraftarlarına güven mesajı verdi ve zorlu bir dönemden geçmesine rağmen gol içgüdüsünün parlaklığını yitirmediğini teyit etti.

Kırmızı kart ve kaos: Japonya nakavt darbesini vurdu

Brezilya Milli Takımı, iki gol geriden gelerek kendisini mağlubiyetten kurtardığını düşünürken Japonya, uzatma dakikalarında nakavt darbesini vurdu. Tatsuhiro Sakamoto, 90+1. dakikada galibiyet golünü kaydetmeyi başardı; bu gol Japon kutlamalarını alevlendirdi ve ülkesinin milli takımına 3-2'lik heyecanlı bir galibiyet armağan etti.

Reklam

Maç, kenarda büyük bir gerginliğe sahne oldu. Ancelotti'nin kırmızı kart görmesi, son dakikaların sıcaklığını artıran bir olay oldu; bununla eş zamanlı olarak Raphinha da kırmızı kart gördü ve Brezilya'nın Singapur karşısındaki bir sonraki maçında forma giyemeyecek.

Öfke bitiş düdüğünün ardından da sürdü. Brezilya Milli Takımı'nın oyuncuları ve teknik ekip üyeleri, bazı kararlarını protesto etmek için hakeme doğru yöneldi; bu durum, hakem ekibini korumak ve ortamı yatıştırmak için güvenlik görevlilerinin müdahalesini gerektirdi.

Reklam

Japonya karşılaşması, Brezilya Milli Takımı'nın Asya turunun programındaki ilk durak niteliğinde. Ancelotti bu tur boyunca bir dizi oyuncuyu test etmeyi ve hazır bulunuşluk seviyelerini görmeyi, ardından gelecek müsabakalarda teknik tercihlerini netleştirmeyi amaçlıyor.

Seleção'nun kampını önümüzdeki salı günü aynı statta Singapur Milli Takımı ile oynayacağı maçla tamamlaması planlanıyor. Bu maç, İtalyan teknik adam için Japonya karşısında ortaya çıkan hataları düzeltme ve Vinícius'un parlak performansına ve iki golüne rağmen acı bir mağlubiyetle sona eren bir gecenin ardından dengeyi yeniden kurma fırsatı olacak.