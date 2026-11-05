Jose Mourinho, AEK Atina karşısında alınan az farkla Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından takımının zorlu maç takviminden açıkça yakındı. Portekizli teknik direktör, bu hafta sonu iç kulvarda oynanacak kritik maç öncesinde bir kez daha kadroda kapsamlı değişiklikler yapmak zorunda kalacağını açıkladı.

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Mourinho yoğun maç takvimini yönetmeye çalışıyor

Mourinho, heyecan dolu bir Avrupa gecesinin ardından sıkışık ve zorlu maç takviminden duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi. Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında OPAP Arena'da AEK Athens karşısında zorlu bir mücadele sonunda 3-2'lik galibiyet elde etti.

Bu sonuç, Avrupa'daki hedeflerine ulaşma yolunda takımı sağlam bir konumda tutsa da maçların oyuncular üzerindeki fiziksel yükü giderek büyük bir endişe kaynağına dönüşüyor. Mourinho, birden fazla kulvarda aralıksız devam eden maçlara ayak uydurabilmek için ilk 11'de kapsamlı değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Atina'daki zorlu Avrupa maçında, önceki yurt içi karşılaşmasına göre beş değişiklik yaptı.

Kapsamlı değişiklikler kaçınılmaz

Sezon yoğun kış aylarına yaklaşırken sıkışık futbol takviminin hafifleyeceğine dair hiçbir işaret yok. Bu durum, ciddi sakatlıkları ve oyuncuların genelinde oluşabilecek yorgunluğu önlemek için teknik ekibi kadroda sürekli değişiklik yapmaya zorluyor.

Mourinho, hafta sonundaki bir diğer kritik maça hazırlanırken daha fazla rotasyonun kaçınılmaz olduğunu kabul etti. Oyuncuların fiziksel durumunu en üst düzeyde tutmak, sağlık ve teknik ekiplerin önceliği olmayı sürdürüyor.

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Mourinho, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Pazar gününden bugüne beş oyuncu değiştirdik. Bugünden cumartesiye de dört ya da beş oyuncu değiştireceğiz.”

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Seyahatlerin fiziksel yükü artıyor

Kadroda rotasyon yapma zorunluluğu, bazı önemli isimlerin zaman zaman ilk 11'e girip çıkacağı anlamına geliyor. Mourinho, bu zorlu ve kısa hazırlık sürecinden etkilenen oyuncular arasında özellikle Dean Huijsen, Ibrahima Konate, Aurelien Tchouameni ve Arda Guler'in adını verdi.

Avrupa maçları için kıta genelinde yapılan seyahatlerin lojistik zorlukları, oyuncuların üzerindeki fiziksel yükü daha da artırdı. Atina'dan dönen takımın bir sonraki maçına hazırlanmak için oldukça az zamanı var.

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Mourinho, durumun zorluğuna dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: “Bunu sadece iki gün içinde ve deplasman maçlarıyla yapmak çok zor. Ama durum böyle.”

Ligde kritik deplasman maçı

Mourinho'nun ekibi şimdi hızla toparlanıp tüm dikkatini yeniden ligdeki hedeflerine çevirmek zorunda. Takım, bu cumartesi Valencia ile karşılaşmak üzere Mestalla'ya gidecek ve zorlu bir deplasman maçına çıkacak.

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Deplasmanda alınacak üç puan, zirve hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Real Madrid, sezonun ilk 11 maçında topladığı 27 puanla şu anda Liga puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor.