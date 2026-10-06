Mario Basler, iki hücum oyuncusunun güçlü yönlerini sahada Almanya Milli Takımı adına birlikte sergileyebileceği konusunda artık şüphe duyduğunu dile getirdi. Eski Bayern Münih profesyoneli, "Basler ballert" adlı podcast'inde, "Elbette ikisi de dünya klasında oyuncular. Ama ikisi birlikte olunca dünya klası olmuyor" dedi.

Basler şöyle devam etti: "Böyle iki süper oyuncuya sahip olduğumuz için mutlu olabiliriz. Birinin sakatlanması da olabilir. O zaman elbette diğeri oynayabilir. Ya da birini veya diğerini kulübeden oyuna sürebilirsin. Ama ikisini birlikte oynatmak gerçekten çok zor olacak."

Klopp, Musiala'yı ilk kadrosuna çağırmıştı ancak onun sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılması sebebiyle sonunda Münihli yıldızdan yararlanamamıştı. 23 yaşındaki oyuncu, Hollanda'ya karşı Nations League açılışından kısa süre önce ısınma sırasında sağ uyluğunda kas lifi yırtığı yaşamıştı. Aslında ikinci kadro için düşünülen Wirtz ise bunun ardından DFB takımına bir maç daha erken katıldı.

Florian Wirtz neden Jürgen Klopp yönetiminde ikna etti?

Sırbistan'a karşı 2-0 kazanılan maçta Wirtz, Klopp'un sisteminde sol iç koridorda sergilediği güçlü performansla ikna etmeyi başardı. FC Liverpool'un sıra dışı yeteneği, kaptanlık bandını taktığı Yunanistan'daki rövanşta da (0-0) anlarını yaşadı. Basler, "Gördün, dün bana göre çok özgürdü. Oyundan gerçekten keyif aldı, lider olmayı gerçekten istedi" dedi. Wirtz'in çok sayıda top istediğini ve oyuna damga vurduğunu belirten Basler, "Bence tek başına oynadığında kendini daha rahat hissediyor, özellikle de merkezden geldiğinde" ifadelerini kullandı.

Musiala'nın da kanıtlanmış şekilde merkezî bir pozisyonda parladığını belirten Basler, bu nedenle ikilinin yer aldığı bir ilk 11 için çözüm göremiyor. "Musiala'yı sağda oynatamazsın. Hiç şansı yok. Musiala bir merkez oyuncusu. Musiala'nın kanat pozisyonunda oynaması bize yardımcı olmuyor" diye vurguladı. Klopp ise kanatlarda net kanat oyuncularına yöneldiği için Basler, milli takım teknik direktörünü bir problemin beklediğini düşünüyor. "İkisi de fit olduğunda ve ikisi de çağrıldığında orada bir iki küçük sorun mutlaka olacak."

Getty Images

Florian Wirtz Dünya Kupası'nda nasıl kullanıldı?

Steffan Effenberg de kısa süre önce Sport1'in "Doppelpass" programında benzer bir görüş ortaya koydu. Eski profesyonel, Julian Nagelsmann tarafından Dünya Kupası'nda nominal olarak sol kanatta kullanılmış olmasının ardından, DFB takımında 10 numara olarak Wirtz için net bir savunma yaptı. Liverpool yıldızı söz konusu pozisyonda "maçları belirleyebilir, bunu Bundesliga'da da gösterdi. Ama oyuncuları kendilerini rahat hissetmedikleri bir pozisyona iterseniz, o zaman bu işlemez."

Almanya Milli Takımı'nı kasımdaki bir sonraki milli maç arasında Sırbistan (13.11.) ve Hollanda'ya (16.11.) karşı rövanş maçları bekliyor. Klopp da o zaman muhtemelen 24 ila 26 oyuncudan oluşacak, belirgin şekilde daraltılmış bir kadro belirleyecek ve bu kadroda - ikisi de fit olursa - Musiala ile Wirtz'in de yer alması bekleniyor.