Bayern Münih kaptanı Joshua Kimmich, yakınını kaybetmesinin ardından cumartesi günü Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldıkları Der Klassiker maçında duygusal bir dönüş yaptı. Kimmich, sakatlıklar ve saha kenarındaki yokluğun yaşandığı zorlu bir dönemden geçen Bayern Münih'te tüm kadroya kenetlenme çağrısında bulundu.

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Kimmich, heyecan dolu Der Klassiker'de Bayern'in kaptanı olarak sahalara döndü

Joshua Kimmich, Bayern Münih'in ilk 11'ine dönerek Allianz Arena'da Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldıkları Der Klassiker maçında takımının kaptanlığını yaptı. Orta saha oyuncusu, yakın ailesinden birinin vefatı nedeniyle Bayern'in önceki üç maçını kaçırmıştı.

Aleksandar Pavlovic ile birlikte orta sahada görev yapan Kimmich, takıma sahada hemen sakinlik ve duran toplarda kalite kattı.

Ancak etkili oyununa rağmen Fabio Silva'nın 90. dakikada attığı beraberlik golü, Bayern'in üç puanı almasını engelledi.

Kaptan, yaşadığı zorlu kişisel süreci anlattı

Son düdüğün ardından konuşan Kimmich, sahaya dönmenin zihinsel açıdan önemli bir engel olduğunu kabul etti. Kimmich, "Çok zor bir hafta geçirdim. Yeniden sahada olduğum için mutluyum" dedi.

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"Sonuçtan bağımsız olarak, şu anda zor bir dönemden geçtiğimizi söylemek gerekiyor."

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Alman millî futbolcu, "Takım olup olmadığımızı göstermenin zamanı geldi. Birbirimize kenetlenmeliyiz" diye vurguladı.

Kimmich'e göre Bayern, üstün oynadığı maçta beraberliği hak etmedi

Kimmich, kısa kullanılan bir kornerden Dayot Upamecano'nun golüne asist yaptı. Ancak maç boyunca oyunu tamamen kontrol eden Bayern'in çok daha fazlasını hak ettiğini düşündü. Kimmich, "Sanırım bu üçüncü beraberliğimizdi. Bugünkü maçın böyle bitmesi gerekmiyordu. Özellikle ikinci yarıdaki oyuna bakınca beraberliğin hak edilmiş bir sonuç olduğunu düşünmüyorum" dedi.

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"Ama futbolda bazen böyle şeyler oluyor. Dortmund pes etmedi ve sonuna kadar maçın içindeydi."

"Sonuçta, açıkçası kazanmamız gerekmesine rağmen bir puanla yetinmeliyiz" diye ekledi.

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Bayern, Şampiyonlar Ligi deplasmanına odaklandı

Son dakikalarda yaşadığı hayal kırıklığına rağmen Bayern, Bundesliga'da averajla Dortmund'un önünde liderliğini sürdürüyor.

Kimmich ve takım arkadaşları, İspanya deplasmanına hazırlanırken vakit kaybetmeden bu maçı geride bırakmak zorunda.

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Bayern, salı akşamı kritik bir Şampiyonlar Ligi maçında Atletico Madrid ile karşılaşacak.