Barcelona’nın eski altyapı antrenörü Pau Moral, çıkış yapan savunmacı Xavi Espart’ın pazar günkü La Liga karşılaşmasında Real Madrid’in kanat oyuncusu Yan Diomande’yi etkisiz bırakacak taktik farkındalığa sahip olduğuna inanıyor. Çok yönlü genç oyuncu, hafta içinde PSG’ye karşı ilk Şampiyonlar Ligi golünü attıktan sonra sezonun ilk El Clasico’suna formda çıkacak.

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Altyapıdaki hocası, çok yönlü savunmacıya güveniyor

Moral, altyapıda çalıştırdığı eski öğrencisinin 25 Ekim Pazar günü Spotify Camp Nou'da Real Madrid'in genç hücumcusu karşısında başarılı olacağına inanıyor. Bu sezon hem sol hem de sağ bekte etkileyici performans sergileyen Espart'ın, Joao Cancelo diğer tarafta görev yaparken sağ kanattaki ilk 11 yerini koruması bekleniyor. Ancak eski hocası, taraftarları gelişimini sürdüren genç oyuncudan kusursuz bir performans beklememeleri konusunda uyardı.

Sakatlık krizi savunmada değişikliği zorunlu kılıyor

Hansi Flick'in son şampiyonu, ayak bileğini burkan Jules Kounde'nin forma giymesinin ciddi şekilde şüpheli olması nedeniyle genç oyuncuya yöneliyor. Eric Garcia, Andreas Christensen, Roony Bardghji ve Dani Olmo da forma giyemeyecek. Olmo, Paris'te yaşadığı adduktor kası sakatlığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak.

Rakip takımın teknik direktörü Jose Mourinho da cezalı kilit oyuncusu Vinicius Junior'ın yanı sıra sakat Rodrygo ve Raul Asencio'dan yoksun. Bu nedenle Diomande'nin kanatta ilk 11'de başlaması, Federico Valverde'nin sağ bekte görev yapması ve Bernardo Silva'nın merkeze geçmesi bekleniyor.

Maç öncesinde Cadena SER'e konuşan Moral, Espart'ın bu sınavın üstesinden geleceğine inandığını söyledi: “Diomande'ye karşı savunma yaparken sorun yaşayacağını sanmıyorum; çok zeki bir oyuncu. Bir gün hata yapmasına da hazırlıklı olmalıyız. La Masia'dan çıkan bu gençlerin hiç hata yapmaması normal değil.”

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Durmaksızın çalışarak A takıma yükseldi

Genç oyuncunun, altyapıdan yetişen bir diğer isim Pau Cubarsi ile birlikte geçirdiği yükselişi değerlendiren Moral şunları ekledi: “İnanılmaz derecede çalışmak zorunda kalmış bir çocuk; pek dikkat çekmiyordu. Küçük yaştan itibaren neredeyse yıldız olan Gavi veya Lamine Yamal gibi değildi ama buraya gelmek için olağanüstü çalıştı.

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“Bir antrenör olarak beni kişisel açıdan etkiledi. Bazen çok iyi oyuncularımız oldu ama aramızda bir bağ oluşmadı. Cubarsi veya Espart gibi oyuncular söz konusu olduğundaysa büyük gurur duyuyorsunuz. La Masia'daki herkesin hedefi, gençlerin A takıma yükselmesi.

“Savunması her zaman iyiydi. La Masia'dayken boyu kısa olmasına rağmen o zaman da çok iyi iş çıkarıyordu. Şimdi altı ya da yedi yıl öncekiyle tamamen aynı şekilde oynuyor, ancak karşısında daha üst düzey oyuncular var.

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“Beni ikna etti. Espart'ın istatistikleri çok iyi ve bekte çok iyi oynasa da aslında en rahat ettiği yer orta saha.”

Şampiyonluk yarışında gözler pazar gününde

Barcelona, ezeli rakibini Katalonya'da ağırlayacak. 2026-27 sezonundaki ilk dokuz lig maçının tamamını kazanan Barcelona, karşılaşmaya lider olarak çıkacak. Pazar günü kazanması halinde Flick'in ekibi, Mourinho'nun ikinci görev döneminde şu anda liderin altı puan gerisinde bulunan üçüncü sıradaki Madrid ile farkı dokuz puana çıkaracak. Öte yandan eksikleri bulunan konuk ekibin deplasmanda kazanması, şampiyonluk yarışının erken safhasında tüm dengeleri değiştirecek.