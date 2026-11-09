Manchester United forveti Matheus Cunha, takımının Aston Villa karşısında iki kez iki farklı geriye düşmesine rağmen geri dönerek evinde 4-4'lük beraberliği kurtarmasının ardından yorgunluğunu ve hayal kırıklığını dile getirdi. Manchester United, pazar günü Old Trafford'da son dakikalarda bir puanı kurtarsa da kasım ayındaki millî maç arasına 18. sırada giriyor.

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Brezilyalı forvet maçlara yavaş başlamalarından yakındı

Cunha, hafta ortasında Roma karşısında alınan 3-2'lik Şampiyonlar Ligi geri dönüş galibiyetinde başrol oynadıktan sonra pazar günü 90 dakika sahada kaldı. Boubacar Kamara'nın faulüyle 16. dakikada penaltı kazandı ve uzaktan çektiği şutla kaleci Zion Suzuki'yi zorladı. Bruno Fernandes bu penaltıyı gole çevirdi; ardından Youri Tielemans, Alysson ve Nicolas Jackson'ın erken gollerine karşılık verdi. John McGinn'in penaltısı ve Leon Goretzka'nın golüyle skor 4-2'ye geldikten sonra Joshua Zirkzee ile Patrick Dorgu'nun uzatma dakikalarındaki golleri bir puanı kurtardı.

Geç gelen geri dönüşler zihniyet sorununu gizliyor

Takımının neden ancak geriye düştükten sonra aciliyet duygusuyla oynadığını sorgulayan Cunha, Sky Sports'a şunları söyledi: “Çok yorgunum ve hayal kırıklığına da uğradım. Geçen geceki maçtan [Roma'ya karşı] sonra nasıl gol yediğimizi ve maça geri dönecek zihniyete sahip olduğumuzu konuştuk.

“Yine aynısı oldu. Manchester United gibi oynayıp ileri gitmemiz gereken bir duruma düştük. Cesaret gösterdik ama bunu ancak gol yedikten sonra yapıyoruz.

“Gol yedikten sonra karakter gösterdik. Bu karakteri ve cesareti daha önce göstermiş olsaydık daha fazla maç kazanırdık.

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“Neden işleri kendimiz için zorlaştırdığımızı bilmiyorum. Hepimiz çok çalışıyoruz ve hepimiz en iyisi olmak istiyoruz. Zihniyetimizi maçın başından itibaren değiştirmeliyiz.”

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Hücum oyuncusu, hayal kırıklığı yaşayan taraftarlara hak veriyor

United, ilk 10 lig maçının hiçbirinde kalesini gole kapatamayarak bunu 1986-87 sezonundan bu yana ilk kez yaşadı. Takım, aynı sezonda 20. sırada yer aldığı dönemden bu yana bir üst lig sezonunun bu aşamasındaki en düşük sıralamasında bulunuyor.

Cunha, Old Trafford'daki taraftarların neden mutsuz olduğunu anladığını belirterek şunları ekledi: “Sahaya çıkmadan önce hepimiz taraftarız. Neden hayal kırıklığı yaşadıklarını anlıyorsunuz. Bu tamamen normal, anlıyoruz.

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“Sahada olan biziz ve bunun üstesinden gelmeliyiz. Zihniyetimizi değiştirmeli, maçın içinde olmalıyız. Taraftarların bize karşı olduğunu düşünmüyorum; sadece iyi oynamamızı ve maç kazanmamızı görmek istiyorlar.

“Her şeyden önce kendimize, oyunculara ve ekibe bakmalıyız. Burası çok büyük bir kulüp ve böyle bir durumda olmak [puan tablosunda bu kadar alt sıralarda bulunmak] normal değil.”

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Aranın ardından Liverpool sınavı bekliyor

Premier League'de sekiz maçtır kazanamayan ve Nisan-Mayıs 2025 dönemindeki galibiyetsiz serisini tekrarlayan United'ın artık en az 15 gün üst üste düşme hattında kalacağı kesinleşti. Bu, takımın Eylül-Ekim 1986'daki 28 günlük dönemden bu yana en üst ligde düşme hattında geçireceği en uzun süre. Cunha ve takım arkadaşları, savunmadaki eksiklerini gidermek için iki haftalık millî maç arasını kullanmalı. Lig maçları iki hafta sonra yeniden başladığında Manchester United'ı rakibi Liverpool'a karşı zorlu bir mücadele bekliyor.