Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, hücum hattını üst düzey bir transferle güçlendirmeyi hedefliyor ve Senegalli Iliman Ndiaye'nin, yönetimin masasındaki en dikkat çekici seçeneklerden biri haline geldiği görülüyor.

Transfer henüz tamamlanmamış olsa da, oyuncunun sahip olduğu nitelikler onu takıma katılan sıradan bir kanat oyuncusu değil, İtalyan Simone Inzaghi'nin projesi için ideal bir taktiksel parça haline getiriyor.

Inzaghi'ye yeni çözümler sunan taktiksel esneklik

Ndiaye'yi öne çıkaran en belirgin özellik, birden fazla hücum mevkiinde aynı verimlilikle oynayabilme kabiliyeti. Senegalli oyuncu hem sağ hem sol kanat mevkiini doldurabiliyor.

Ayrıca forvet arkasında ya da hareketli bir forvet olarak oynamada da başarılı; bu da Inzaghi'ye maç içerisinde fazla değişiklik yapmasına gerek kalmadan taktiksel dizilişi değiştirme konusunda büyük bir özgürlük tanıyor.

Transferin tamamlanması halinde, Ndiaye'nin sağ kanat mevkiinde oynaması, sol koridorda ise Krisencio Summerville'in yer alması bekleniyor. Böylece Al Hilal, son üçlük bölgede daha çeşitli ve hızlı hale gelirken, mevkileri değiştirme ve rakip savunmaları şaşırtma konusunda daha fazla kabiliyete sahip olacak.

Sadece bir kanat değil: Ek bir oyun kurucu

Ndiaye'nin asıl değeri yalnızca hızında ya da bireysel yeteneklerinde değil, aynı zamanda topla olan ilişkisinde yatıyor.

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Oyuncu, sahaya dair üstün bir vizyona sahip; fırsat yaratmada ve hatlar arası pas vermede başarılı. Bu da onu, çizgide oynayıp orta açmakla yetinen geleneksel bir kanat oyuncusundan çok, ileri uçta bir oyun kurucuya yaklaştırıyor.

Bu özellik, Al Hilal'e hücumun inşasına katılabilecek bir oyuncu kazandırıyor ve özellikle bireysel çözümlere ya da dar alanlarda kritik paslara ihtiyaç duyulan maçlarda orta saha oyuncularının üzerindeki baskıyı hafifletiyor.

Hücum geçişlerinde tehlikeli bir silah

Inzaghi büyük ölçüde hızlı geçişlere dayanıyor ve bu da Ndiaye'nin en belirgin güçlü yanlarından biri. Oyuncu, top kazanıldığı anda alanlara yayılmada başarılı; ister defans oyuncularının arkasına koşarak ister topu uzun mesafelerde taşıyarak. Ayrıca son üçlük bölgede doğru kararı verme kabiliyetine de sahip.

Bu niteliklere sahip bir oyuncunun varlığı, özellikle karşı kanatta Summerville'in hızıyla birlikte, Al Hilal'i kontra ataklarda daha tehlikeli hale getirecek. Bu da takıma, herhangi bir rakibin durdurmakta zorlanabileceği bir hücum silahı kazandırıyor.

Hücum krizi değil, sağlıklı bir rekabet

Bazıları Ndiaye'nin gelişinin hücum hattında bir kalabalık yaratacağını düşünebilir, ancak gerçek bunun tam tersini gösteriyor. Al Hilal, içinde birçok yerel ve kıtasal turnuva oynayacağı uzun bir sezona giriyor ve bu da birden fazla mevkide oynayabilen birden fazla oyuncunun varlığını gerektiriyor.

Ayrıca Ndiaye'nin mevki çeşitliliği, Inzaghi'ye teknik seviyeden ödün vermeden oyuncu rotasyonu yapma konusunda büyük bir esneklik sağlıyor. Bu da yorgunluğu ve sakatlıkları azaltıp tüm unsurların hazır kalmasını sağlıyor.

Al Hilal'in yapısını değiştirebilecek bir transfer

Al Hilal transferi tamamlamayı başarırsa, sadece yeni bir kanat oyuncusu eklemekle kalmayacak, aynı zamanda tüm hücum sisteminin kalitesini yükseltecek bir oyuncu kazanmış olacak.

Ndiaye; hıza, yeteneğe, vizyona, gol atma ve fırsat yaratma kabiliyetine, ayrıca her teknik direktörün aradığı taktiksel esnekliğe sahip.

Bu nedenle Iliman Ndiaye transferi, Al Hilal'in bu yazki en önemli transferlerinden biri olabilir. Çünkü sadece büyük bir isim katmakla kalmıyor, aynı zamanda Inzaghi'ye çok sayıda hücum seçeneği sunuyor ve takımın yeni sezonda tüm kupalarda mücadele edebilme kabiliyetini artırıyor.