Manchester City, bugün perşembe günü, en önemli yıldızlarından birinin sözleşmesini 2031 yazına kadar uzattığını açıkladı.

Manchester City resmi açıklamasında şunları söyledi: "Jeremy Doku, Manchester City ile beş yıllık yeni bir sözleşme imzaladı; bu sözleşme, oyuncunun Etihad Stadyumu'ndaki maceresını 2031 yazına kadar uzatıyor."

2023 yazında Fransız kulübü Stade Rennes'den Manchester City'ye katılan Belçikalı kanat oyuncusu, kendisini Premier Lig'in en yetenekli ve heyecan verici kanat oyuncularından biri olarak kabul ettirmeyi başardı.

Olağanüstü hızı, muhteşem top kontrolü ve mükemmel çalım becerilerinin yanı sıra yüksek gol içgüdüsü sayesinde Doku, City takımının kadrosundaki temel unsurlardan biri olarak konumunu sağlamlaştırdı.

24 yaşındaki oyuncu şimdiye kadar kulüple 131 maça çıktı ve 22 gol kaydetti.

Ayrıca uyum yeteneğini de gösterdi; kendine has sol kanat pozisyonunun yanı sıra zaman zaman sağ kanatta, hatta daha merkezi bir pozisyonda da kullanıldı.

Çabaları, City'nin bu dönemde beş büyük kupa kazanmasına da katkıda bulundu; bu bilanço Premier Lig şampiyonluğunu, FA Cup'ı, Lig Kupası'nı, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı ve Community Shield'ı kapsıyor.

Doku, Belçika'nın en önemli millî oyuncularından biri olarak kabul ediliyor; şimdiye kadar 48 millî maça çıktı ve ülkesinin 2026 Dünya Kupası çeyrek finaline ulaşmasına yardımcı oldu.

Doku'nun sözleşme yenilemesinin ardından açıklaması

Yeni sözleşmesini imzalamasının ardından Doku mutluluğunu dile getirdi ve yeni atanan teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde City'nin daha fazla başarıya ulaşma çabasında rol oynama konusunda ne kadar hevesli olduğunu ortaya koydu.

Jeremy Doku şunları söyledi: "City'deki zamanımdan şimdiye kadar keyif aldım, bu yüzden daha uzun süre kalma fırsatını elde etmek harika bir duygu."

Ve şöyle devam etti: "Bu kulüp benim için çok şey ifade ediyor; hem oyuncu hem de insan olarak gelişim gösterdim. Burada kendimi güvende hissediyorum ve buradaki ekibin yaptığı iş sayesinde her gün daha iyiye gittiğimi biliyorum."

Devam etti: "Bu kulübün oyunculara yardımcı olmak için sunduğu şeyin boyutunu açıklamak zor. Bunu olağan bir şey olarak görmüyorum ve bu beni daha iyi yapıyor."

Jeremy sözlerini şöyle sürdürdü: "Enzo'nun artık burada olmasıyla birlikte yeni sezon için çok heyecanlıyım. Futbol anlayışı bizim sevdiğimiz türden ve bu, oyuncular için heyecan verici bir durum."

Şuna işaret etti: "City taraftarı da bu yeni sözleşmeyi imzalamamın başlıca sebeplerinden biri. Sevgilerini ve desteklerini hissediyorum, bu benim için çok şey ifade ediyor. Hak ettikleri başarıyı elde etmeye odaklanmak istiyorum."