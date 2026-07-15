"Çok yoğun duygular"... Scaloni, İngiltere'ye karşı dramatik galibiyetin ardından ilk sözlerini söyledi

Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere’yi 2-1’lik skorla dramatik bir şekilde mağlup ettikten sonra ilk açıklamasını yaptı.

Arjantin, Dünya Kupası şampiyonluğunu sonuna kadar savunma fırsatı yakalayacak. İngiltere maçı açan golü atmış olsa da, dünya şampiyonu Arjantin son dakikalarda skoru tersine çevirerek 2-1 galip geldi.

"Albirroja" takımı, önümüzdeki Pazar günü final maçında İspanya ile karşılaşacak; bu sonuç, şüphesiz Lionel Scaloni'yi mutlu edecektir.

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Scaloni, “Söz bulamıyorum, duygularım çok yoğun. Bu, halk için, ülke için ve bu takım için muazzam bir sevinç” dedi.

Scaloni sözlerine şöyle devam etti: “Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız, ancak bu son derece zor. Biz son derece birleşmiş durumdayız, kibirden uzak. Bu, kalpten gelen bir duygu. Bu oyunculara sadece teşekkür etmeliyiz.”

Son olarak şunları ekledi: “Bu forma, bildiğiniz gibi, bunu hak ediyor. Sonuna kadar elinden gelen her şeyi yapmalısın. Sevinç duymalısın, ben çok memnunum.”