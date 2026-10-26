“Çok yavaştık!” Pedri, Barcelona’nın acı El Clasico yenilgisindeki hatalarını açık yüreklilikle kabul etti

Barcelona orta saha oyuncusu Pedri, Real Madrid'e karşı El Clasico'da aldıkları 2-1'lik yenilginin ardından takımının performansını öz eleştiriyle değerlendirdi. İspanyol millî oyuncu, ilk yarıdaki hataları ve topu yavaş dolaştırmalarını sonucun başlıca nedenleri olarak gösterdi.

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Barcelona, ikinci yarıdaki toparlanmasına rağmen yenilgiden kurtulamadı

Real Madrid'in Spotify Camp Nou'da 2-1 kazandığı maçta Pedri ve Barcelona, bu sezon ülke içi müsabakalardaki ilk yenilgisini yaşadı. İlk yarıda şans eseri gelen bir golle geriye düşen Barcelona, devre arasından sonra toparlandı ve Pedri'nin hazırladığı pozisyonda Raphinha skoru eşitledi.

Ancak Kylian Mbappe'nin golle tamamladığı geç bir kontra atak Barcelona'yı hazırlıksız yakaladı ve takımın dokuz maçlık galibiyet serisine son verdi.

Barcelona, Real Madrid'in üç puan önünde La Liga liderliğini sürdürüyor.

Pedri, ilk yarıdaki performanslarının beklentilerin çok altında kaldığını kabul etti

Maçın ardından DAZN'a konuşan Pedri, Barcelona'nın maça tutuk başlamasına mazeret üretmedi. Pedri, “Genel olarak iyi bir maç çıkarmadığımızı düşünüyorum” dedi.

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“İlk yarıda kendimiz gibi değildik. Bence çok daha iyi yapabileceğimiz birçok şey vardı.”

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Orta saha oyuncusu, “Her şeyden önce topun dolaşım hızı. İlk yarıda çok yavaştık, basit hatalarla çok fazla top kaybettik ve bu takıma karşı bunların bedelini ödersiniz” diye açıkladı.

Orta saha oyuncusu, son bölümdeki kontra atağı savunamamalarından pişman

Pedri, Barcelona'nın devre arasından sonra daha iyi oynadığını ancak Real Madrid'in sonucu belirleyen kontra atağını savunamamalarının pahalıya mal olduğunu belirtti. “İkinci yarıda beraberliği yakaladık ve daha iyi oynuyorduk ama iyi savunamadığımız bir kontra atakta gol attılar” dedi.

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“İleri uçta kaliteli oyuncuları var.”

Pedri, “Clásico'yu taraftarımızın önünde kazanmak istiyorduk... Üzgün ayrılıyoruz ama bir sonraki maçı düşünmek zorundayız” diye ekledi.

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Uzun şampiyonluk yarışında Barcelona'nın odağı toparlanmak

Hayal kırıklığına rağmen Pedri, taraftarlara La Liga şampiyonluğu yarışının uzun soluklu olduğunu hatırlattı.

Pedri, “Bu uzun bir sezon ve lig şampiyonluğu burada kazanılmıyor” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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Barcelona şimdi gözünü cumartesi günü Spotify Camp Nou'da Alaves'e karşı oynayacağı La Liga maçına çevirecek.