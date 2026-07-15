"Çok yakındık"... Tuchel, Arjantin şokunun ardından Hossam Hassan'ın yaklaşımına üzüntü duyuyor

İngiltere milli takımının Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, Çarşamba akşamı 2026 Dünya Kupası yarı finalinde takımının Arjantin’e 1-2 yenilmesinin ardından büyük bir üzüntü içeren sözlerini tekrarladı.

"Üç Aslanlar", Anthony Gordon'un golüyle öne geçmişti ancak Arjantin milli takımı son dakikalarda maçı çevirerek finale yükselme biletini aldı ve Pazar günü İspanya ile karşılaşacak.

Tuchal’ın sözleri, Mısır Milli Takımı teknik direktörü Hossam Hassan’ın, “Firavunlar”ın benzer bir senaryoyla Arjantin karşısında son 16 turunda elenmesinin ardından yaşadığı etkileyici sahneyi akıllara getirdi. O maçta da takımı, son dakikalarda 2-0’lık üstünlüğünü koruyamamış ve 2-3 mağlup olmuştu.

Hüseyin Hasan, maçın ardından eşiyle yaptığı görüntülü görüşmede duygusal bir an yaşadı ve “Çok yakındık… Kaybetmekten nefret ediyorum” demişti. Bu sözler, benzer bir senaryonun ardından elenmeyle sonuçlanan maçın ardından Tuchel’in duygularını da özetliyor gibiydi.

“Çok yakındık”

Tuchel, BBC’ye yaptığı açıklamada, İngiltere milli takımının finale çıkmaya birkaç adım uzaklıkta olduğunu, ancak öne geçtikten sonra maçın kontrolünü kaybettiğini söyledi.

Tuchel, “Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok yakındık, ancak attığımız golün ardından daha pasif bir oyun sergilemeye başladık ve rakibin çok sayıda fırsat yaratmasına izin verdik” diye ekledi.

Takımının top hakimiyetini geri kazanamadığını ve bunun da Arjantin'e avantaj sağladığını açıklayan Tuchel, “Top hakimiyetini lehimize çeviremedik ve çok sayıda orta, şut ve gol fırsatına maruz kaldık” dedi.

Şöyle devam etti: “Çok yakındık, ancak golü attıktan sonra aynı seviyeyi koruyamadık.”

Tuchel, oyuncu değişikliklerini açıkladı

Maç sırasında yaptığı oyuncu değişiklikleriyle ilgili olarak Alman teknik direktör, Arjantin milli takımının artan baskısı karşısında oyunculara yardımcı olmaya çalıştığını vurguladı.

Şöyle konuştu: “Önceki maçlarda da hücumda değişiklikler yaptım, ancak hemen ardından ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldık; bu nedenle boşluklar çok genişlediğinden beş kişilik savunmaya geçmeye karar verdik.”

Ve ekledi: “Arjantin tüm hava toplarını kazanıyordu ve ortaları göndermeye devam ediyordu, bu yüzden boşlukları kapatmak ve yüksek toplardaki tehlikeyi azaltmak için beş kişilik bir savunma hattına geçtik.”

Takımının, herhangi bir oyuncu değişikliği yapılmadan, öne geçtikleri golün hemen ardından zorlanmaya başladığını belirten teknik direktör, “Çok sayıda orta ve gol fırsatı yedik, bu yüzden oyunculara yardımcı olmaya çalıştık” diye ekledi.

Konuşmasının bu bölümünü şöyle tamamladı: “Sonuçta sorumluluk teknik direktöre aittir ve işler istenen şekilde gitmediğinde, kararın yanlış olduğunu söylemek kolaydır.”

"İkinci golü istedik... ama topa dokunamadık"

Tuchel, İngiltere’nin maçı bitirmek için ikinci bir gol atmak istediğini, ancak topun kontrolünü kaybetmelerinin bunu engellediğini vurguladı.

"Elbette ikinci golü atmak istiyorduk, ancak topu elimizde tutamazsanız bu mümkün olmaz. Kendi sahamızdan topu çıkaramadık" dedi.

Şöyle devam etti: “Daha fazla hücumcu oyuncu değişikliği yapmanın bir şeyi değiştireceğini düşünmedim. Aynı oyun tarzını sürdürdük, ancak zaman geçtikçe daha pasif hale geldik.”

Şöyle devam etti: “Artık top kazanamıyorduk ve topu elimizde tutamıyorduk. Bu yüzden sorunun taktiksel ya da oyun tarzıyla ilgili olduğunu düşünmüyorum, çünkü hiçbir şeyi değiştirmedik, ancak maç tamamen değişti.”

“Maç bittikten sonra milyonlarca antrenörün, kendileri olsaydı daha iyi kararlar vereceklerini düşündüklerini anlıyorum” diye ekledi.

"Pişmanlık duymuyorum"

Turnuvadan elenmesine rağmen Tuchel, teknik kararları konusunda pişmanlık duymadığını vurguladı ve oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirtti.

Şöyle konuştu: “Herkes bu kararları tartışabilir, ancak ben bunları sahada almak zorundaydım ve maçı uygun gördüğüm şekilde analiz ettim; bu benim sorumluluğum.”

Şöyle devam etti: “Şu anda hiçbir pişmanlık duymuyorum. Oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve çok yakındık. Bence 1-0 öne geçmeyi hak ettik.”

Şöyle devam etti: “En iyi maçlarımızdan birini oynadık, belki de karşılaştığımız koşullar göz önüne alındığında en iyisini. Takım harikaydı, ancak son çizgiyi aşamadık ve pişmanlık duymuyorum.”

Oyuncuların ruhuna övgü

İngiltere teknik direktörü, açıklamalarını turnuva boyunca oyuncularının gösterdiği performansı överek tamamladı ve yarı finale ulaşmadan önce birçok zorluğun üstesinden geldiklerini vurguladı.

Şöyle konuştu: “Oyuncular maç boyunca güçlü bir karakter sergiledi. Turnuvayı zorlu koşullarda geçirdik; güçlü takımlarla karşılaştık, uzun mesafeler kat ettik, farklı rakımlarda maçlar oynadık, 10 kişiyle ve yüksek sıcaklıklarda oynadık ve tüm bu engelleri aştık.”

Şöyle devam etti: “Bugün çok yakındık, ancak şu an turnuvadaki performansımızı tam olarak analiz etmek için uygun bir zaman değil; çünkü belirleyici bir maçı kaybettiğimiz için elendik.”

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