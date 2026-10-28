Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, takımının İngiltere Dördüncü Lig kulüplerinden Fleetwood Town karşısında Carabao Cup dördüncü turundan beklenmedik şekilde elenmesini, penaltı atışlarının mücadeleyi rakibinin lehine sonuçlandırmasının ardından "çok üzücü bir gün" olarak nitelendirdi.

Tribuna sitesinin aktardığına göre Arteta, maçın ardından "BBC Radio 5 Live" radyosuna yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Öncelikle bir sonraki tura yükselmesinden dolayı Fleetwood'u tebrik ediyorum. Bunu başardıkları yönteme gelince, bizim açımızdan çok üzücü bir gün."





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İspanyol teknik direktör şunları ekledi: "Tutumları ve bağlılıkları konusunda oyuncuları eleştireceğim hiçbir şey yok. Kararlılık en baştan beri açıktı. Hatta on kişiyle oynamaya başladıktan sonra bile, maçın başında çok kötü bir gol yedik; bu onlara biraz heyecan verdi."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Takım topla denemeye devam etti, bizim çok daha fazla gol atmamıza yardımcı olması gereken fırsatlar ve şutlar üretti."

Arteta şöyle devam etti: "Ancak fırsatlarını değerlendiremediğinde bir sonraki tura yükselemezsin. Maalesef turnuvadan elendik."

Arsenal ilk golü 21. dakikada yedi; beraberliği yakalamak için ise ikinci yarıyı bekledi.

Arsenal, galibiyet golünü son düdüğe kadar aramaya devam etti, ancak bunu bir türlü atamadı ve karşılaşma penaltı atışlarıyla 5-3 sonuçlandı. Penaltılar sırasında Bruno Guimaraes, atışını Fleetwood Town kalecisinin kurtarmasıyla kaçırırken, rakip takımın oyuncuları penaltılarının tamamını gole çevirmeyi başardı; böylece bir üst tura yükselme biletini aldılar ve Arsenal'i turnuvadan eledi.