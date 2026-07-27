Schweinsteiger’e göre sorumluluk alan sadece Joshua Kimmich ve Felix Nmecha oldu. Schweinsteiger, Oliver Kahn ile Bild gazetesine verdiği ortak röportajda, “Bundan sonrası ise gerçekten zorlaşıyor” değerlendirmesinde bulundu ve ardından Jamal Musiala’ya değindi.

Schweinsteiger, “Musiala’nın en iyi anının Paraguay’a karşı son 32 turundaki ilk müdahalesinin bir kayarak müdahale olması bence çok şey anlatıyor” dedi. “Bunu uzun süredir özlüyordum. Daha önce durum şuydu: Musiala bir maçta 12 kez faulle durduruluyordu ve o da 12 kez rakibinin uzattığı eli kabul ediyordu.”

Eski takım arkadaşı Kahn’a dönerek, “Olli, sana soruyorum: Rakibin seni dördüncü kez faulle durdurduktan sonra elini sıkar mıydın?” dedi. Kahn’ın yanıtı ise şöyle oldu: “Ama bu soruyu ciddi sormadın, değil mi?”

Jamal Musiala, Dünya Kupası’nın ardından ameliyat olmak zorunda kaldı

Schweinsteiger, 2014’te DFB takımını kaptan Philipp Lahm ile birlikte Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdı, ikili Bayern Münih ile 2013’te üçleme yaşadı. Schweinsteiger, “İster Bayern’de ister milli takımda olsun, lider oyuncularımın kim olduğunu her zaman biliyordum” diye hatırlattı. “Gerçek lider oyuncuların varsa, bir Dünya Kupası’nda iki kez grup aşamasında ve bir kez de son 32 turunda elenmezsin.”

Schweinsteiger’in eleştirdiği Musiala, geçen yaz yaşadığı fibula kırığının ardından aylarca sahalardan uzak kalmış ve dönüşünü ancak yılın başında yapmıştı. O tarihten bu yana yeteneklerini sadece zaman zaman gösterebildi, Dünya Kupası’nda ise tüm Alman takımı gibi hayal kırıklığı yarattı.

Ardından uzun süredir planlanan bir operasyonla metal plakası çıkarıldı. Münih ekibi açıklamasında, “Bu müdahale sayesinde hücum oyuncusu sezon öncesi hazırlıklarını net şekilde yapılandırılmış bir plan doğrultusunda sürdürebilecek, böylece Bayern Münih’in resmi maçlarındaki başlangıcı da güvence altına alınacak” ifadelerini kullandı. Gelen bilgilere göre Musiala’nın Asya turunun (1-8 Ağustos) ardından yeniden takım antrenmanlarına başlaması ve 22 Ağustos’ta Borussia Dortmund’a karşı oynanacak Süper Kupa maçında kadroda yer alması bekleniyor. Son olarak Galatasaray İstanbul’un kendisiyle ilgilendiğine dair çılgın iddialar ortaya atılmıştı, ancak Türk rekortmen şampiyon bu haberleri yalanladı.