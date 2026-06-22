Çok ses getiren bir skandal… Siyah oyuncular aleyhine yapılan ırkçı açıklamalar Dünya Kupası’nı sarsıyor!

Şu anda Sırp televizyonunda spor yorumcusu olarak görev yapan eski Yugoslav milli forvet Radi Bojanović, 2026 Dünya Kupası’nda Belçika ile İran arasında oynanan maçı yorumlarken siyahi oyunculara yönelik açıkça ırkçı açıklamalarda bulunarak geniş çaplı bir tartışma yarattı. Bu olay, “medya skandalı” olarak nitelendirildiolarak nitelendirilen olayda

Sırp resmi kanalı RTS’nin yayınladığı habere göre, Bojanović, 66. dakikada Belçikalı savunma oyuncusu Nathan Ngui’nin oyundan atılmasıyla ilgili bir soruya yanıt olarak şunları söyledi: “Bu seviyede, en son savunma oyuncusu olarak durup, duran topu kaçırıp sonra da oyundan atılmak... Her zaman şunu söylemişimdir ki bu oyuncular (ırkçı değilim), ama özellikle siyahi oyuncular 60 ila 80 dakikadan fazla dayanacak kadar konsantre olamıyorlar."

Sözlerinden geri adım atmak ya da özür dilemek yerine, Sırp yorumcu olaylara ilişkin kendi anlatımında ısrar etti ve şunları ekledi: "Detaylara girmek isteseydik, girerdik. Onlar da hatalar yapıyor. Elbette genelleme yapmıyorum, ancak çoğunluk konsantrasyonunu kaybediyor ve bu yüzden bu tür durumlar yaşanıyor," dedi. Bu açıklamalar, sosyal medyada geniş çaplı bir öfke dalgasına yol açtı.

Eski Yugoslavya milli takımında 3 uluslararası maça çıkıp 2 gol atan Bojanović, Sırp spor medyasında tanınan isimlerden biri; ancak son açıklamaları, özellikle Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA)’nın stadyumlarda ırkçılıkla mücadele taahhüdü göz önüne alındığında, onu etik ve mesleki bir tartışmanın merkezine yerleştirdi.

Bu açıklamalar, 2026 Dünya Kupası’nda farklı ırk ve milliyetlerden oyuncuların geniş katılımının görüldüğü ve sporda ırkçılıkla mücadeleye yönelik yoğun uluslararası kampanyaların yürütüldüğü hassas bir dönemde geldi; bu da Sırp yorumcunun sözlerini spor ve insani değerlere yönelik bariz bir ihlal haline getiriyor.

Sırp resmi kanalı RTS’nin, canlı yayında yer alan ırkçı açıklamalarla ilgili henüz herhangi bir resmi açıklama yapmadığı belirtilirken, sosyal medyada yorumcunun hesap vermesi ve görevden alınması yönündeki talepler artıyor. Ayrıca uluslararası spor kuruluşlarından olayla ilgili soruşturma açılması ve caydırıcı önlemler alınması isteniyor.