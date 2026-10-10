Abdoulaye Camara, Ajax'ta henüz aradığını bulamadı. Geçen yaz Udinese'den kiralanan orta saha oyuncusu, transferi sırasında dile getirilen yüksek beklentilere rağmen Jong Ajax'ta neredeyse hiç süre alamıyor. Teknik direktör Carlos García, ESPN'e yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki Fransız oyuncunun şimdilik neden yedek rolüyle yetinmek zorunda olduğunu anlattı.

Ajax, Camara'yı geçen yaz Udinese'den kiralık olarak kadrosuna kattı ve De Telegraaf'a göre anlaşmaya yaklaşık 14 milyon euroluk satın alma opsiyonu ekletti. Montpellier altyapısından yetişen Fransız genç milli oyuncu, büyük bir yetenek olarak görülüyordu ve İtalyan kulübünün A takımında da debutunu yapmıştı. Amsterdam'da ise yüksek potansiyele sahip modern bir ön libero olarak değerlendirildi.

Jong Ajax taraftarı ise bu özelliklerden şu ana kadar pek bir şey göremedi. Camara, şimdiye dek sadece iki maçta toplam 24 dakika forma giydi. Helmond Sport karşısında sonradan oyuna girerek 7 dakika sahada kalırken, cuma akşamı VVV-Venlo karşısında 17 dakika süre aldı.

García'ya göre az süre almasının temel nedeni, Amsterdam ekibinin oyun anlayışına uyum süreci. "O, Udinese'den geliyor ve orada belli bir şekilde oynuyorlar. Bizim burada kendi sistemimiz var ve ondan tam olarak ne istediğimize alışması gerekiyor" diyen teknik adam, ESPN'e konuştu.

"Antrenmanlarda iyi iş çıkarıyor ama bu diğer oyuncular için de geçerli. Ondan memnunuz ve artık takıma, kulübe ve takım arkadaşlarına alıştı. Bu bir süreç."

García'ya göre özellikle Ajax'ın savunmacı orta saha oyuncusundan talep ettiği özel gereklilikler, önemli bir gelişim noktası oluşturuyor. "Bizim oyun anlayışımızda 6 numara, topa sahipken çok önemli. Oyunun diğer bölümlerinde iyi, ancak kendini nasıl boşa çıkaracağını ve ne zaman boş adam olduğunu fark etmeyi hâlâ öğrenmesi gerekiyor" ifadelerini kullanan çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun üzerinde onunla bireysel olarak çalışıyoruz; hem sahada hem de video görüntüleriyle. Bunu tam anlamıyla öğrenmesi zaman meselesi."

Camara, Ajax'a transfer olduğunda fiziksel özellikleri nedeniyle Patrick Vieira, Eduardo Camavinga ve Aurélien Tchouaméni gibi büyük isimlerle kıyaslanmıştı. Fransız genç milli takımlarında ve Udinese Primavera'da da sık sık kaptanlık pazubandını taktı. Ancak García, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun nihayetinde ne kadar ileri gidebileceği konusunda yorum yapmak istemiyor. "Genç oyuncularda bunu öngörmek zor. Bir haftadan diğerine değişebilirler, çünkü zihinsel anlamda da çok şey yaşanıyor."

"Onun tavanının nerede olduğunu söyleyemem ama çok iyi özellikleri var. Harika bir çocuk, soyunma odasında seviliyor, başkalarına yardım ediyor, çok çalışıyor ve mütevazı. Onun hakkında olumsuz hiçbir şey söyleyemem."