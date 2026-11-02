Jude Bellingham, Real Madrid'in Racing Santander'i rahat bir maçta 3-0 yendiği karşılaşmada kulüp formasıyla 50. golünü atarak özel bir dönüm noktasına ulaştı. İngiltere millî takım oyuncusu, bu başarıdan duyduğu mutluluğu dile getirirken yıldızlarla dolu takım arkadaşlarıyla hücum sorumluluğunu paylaşmanın önemini vurguladı.

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Bellingham 50 gol barajına ulaştı

Bellingham, Madrid kariyerinde tarihi bir dönüm noktasına kulüp formasıyla 50. golünü atarak ulaştı. İngiliz orta saha, Racing Santander karşısında alınan rahat 3-0'lık galibiyette takımının ikinci golünü kaydetti.

Bu gol, Bellingham'ın Jos Mourinho'nun yıldızlarla dolu kadrosundaki kilit isim konumunu pekiştirdi. Ayrıca Camp Nou'da ezeli rakip Barcelona karşısında alınan büyük deplasman galibiyetinin ardından kulüp için harika bir haftayı taçlandırdı.

Özel bir hayal gerçek oldu

50 gol barajına ulaşmak, yetenekli orta saha için son derece duygusal bir andı. Bellingham, bu başarının hem kendisi hem de takım açısından önemini vurguladı.

“Real Madrid formasıyla 50 gole ulaşmak çok özel,” diyen Bellingham, kulübün resmî internet sitesinde şunları ekledi: “Bu, yalnızca benim ve hayallerim için değil, takım için de önemli.”

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Hücumdaki yükü paylaşmak

Bellingham, kişisel başarısını kutlarken Real Madrid hücum hattının kolektif gücünü de vurguladı. Takımda, gerektiğinde öne çıkıp maçın sonucunu belirleyebilecek birden fazla oyuncu olduğunu belirtti.

Gelecek maçlar AEK Şampiyonlar Ligi 12:45 RMA

“Tüm oyuncuların gol atması ve maçlarda fark yaratması çok önemli,” diye ekledi. “Bazen bunu Kylian Mbappé, Vini Jr, Arda Guler veya ben yapacağım ama önemli olan herkesin takıma yardım etmesi. En önemlisi bu.”

Galibiyet serisini sürdürmek

Madrid, yoğun maç takviminde bu etkileyici formunu sürdürmek istiyor. Real Madrid, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde AEK deplasmanına çıkacak. Ardından cumartesi günü Liga'da Valencia ile karşılaşacak.