"Çok önemli bir görevdeyim"... Bernardo Silva, Real Madrid hakkında konuşmayı reddediyor ve yeni rolünü kabul ediyor

Real Madrid’in yeni oyuncusu Bernardo Silva, ABD’de Portekiz milli takımıyla birlikteyken ilk kez konuştu.

Toronto'da Hırvatistan ile oynanacak maçtan iki gün önce, orta saha oyuncusu kendisi ve takımıyla ilgili tüm gündemdeki konuları ele aldı.

Bir basın toplantısında Real Madrid ile ilgili bir soru sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Real Madrid ile ilgili sorulara cevap vermeyeceğim; şu anda son derece önemli bir görevdeyim ve başka hiçbir şeye odaklanmama izin verilmiyor. Mutluyum, ancak tüm dikkatim milli takımda. Önümüzdeki birkaç hafta tamamen milli takıma adanacak.”

Portekiz milli takımında yedek oyuncuya dönüşmesiyle ilgili olarak ise şunları vurguladı: “Soruyu anlıyorum, ancak konuyla ilgisi yok. Sayımız çok ve hepimiz aynı nedenle buradayız. Oynamak için geldik ve teknik direktörün zor bir görevi var. Kariyerim boyunca ben de bunu yaşadım ve elbette takımın bir parçası olmak istiyorum; yardımcı olabileceğime inanıyorum. Beş dakika oynamak ya da soyunma odasında bulunmak olsun, her şekilde yardımcı olmaya hazırım."

Şöyle devam etti: “Buna alışkınız; bu spor, özellikle de milli takımda, büyük bir tutku gerektirir. Yıllardır buradayım, bu yüzden buna tamamen alışkınım.”

Ve ekledi: “Mesele iniş çıkışları önlemek ve en yüksek istikrar seviyesini korumakla ilgili. Başarısızlığın nedenlerini anlamakla ilgili. Dünya Kupası tüm takımlar için zorlu bir mücadele. İyileştirmemiz gereken yönler var. Eleştiri de sürecin bir parçası. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. İlerlemek için iyi bir konumdayız. Her şeyin yolunda gideceğine tam bir güvenimiz var.”

Dünya Kupası’nda zorlu koşullar olup olmadığı sorusuna Silva şöyle yanıt verdi: “Öyle olduğunu sanmıyorum, çünkü koşullar her iki takım için de aynı. Buna uyum sağlamalıyız. Bu kesinlikle bir mazeret değil; sahalar iyiydi, görevimizi yerine getirmeli ve kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmalıyız. Bu önemli değil. Hazırlanmalı ve işimizi en iyi şekilde yapmalıyız.”

Portekiz’deki rolüne ilişkin ise şunları söyledi: “Teknik direktörün kararları hakkında konuşmak bana düşmez. Bu, son derece zor bir iş yapan teknik direktörün görevidir. Herkes buraya oynamak ve takımın bir parçası olmak niyetiyle gelir. Kararları o verir. İş bizim elimizde olmadığında, elimizden gelenin en iyisini yapmak, olumlu bir ortam yaratmak ve fırsat ortaya çıktığında buna hazır olmak bizim sorumluluğumuzdur.”

En iyi pozisyonu sorulduğunda Bernardo Silva şunları söyledi: “Bu zor bir soru çünkü birçok pozisyonda oynadım. Ancak özelliklerim belirli bir pozisyona daha uygun. Cevap vermek zor; belirli pozisyonlarda oynamaya daha uygunum. Eğer City’de tüm sezon boyunca oynadığım gibi orta saha oyuncusuyum dersem, kariyerimle çelişmiş olurum. Teknik direktörüm beni başka pozisyonlarda da oynatıyor. Ben hazırım. Elbette iç sahadaki pozisyonlara daha uygunum, ama ben yardım etmek için buradayım."