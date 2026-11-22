Kike Salas’ın uzatma dakikalarındaki golüyle El Gran Derbi 1-1 biterken Antony, son düdüğün ardından Sevilla taraftarıyla tartıştı. Kike Salas ve Lucien Agoume’nin maç sonrası açıklamaları, Nervion’daki gergin güne yeni bir boyut kattı.

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Derbide son dakika sürprizinin ardından Antony tribünlere seslendi

Sevilla ile Real Betis’in sezonun ilk El Gran Derbi’sinde Estadio Ramon Sanchez Pizjuan’da 1-1 berabere kaldığı gergin maçın ardından Antony gündem oldu. İkinci yarının başlarında rakibe çarpıp yön değiştiren şutuyla Real Betis’i öne geçiren Antony’nin golüne, Sevilla altyapısından yetişen Kike Salas uzatma dakikalarında karşılık verdi ve takımına bir puan kazandırdı.

Maç boyunca ev sahibi taraftarın tepkisine maruz kalan Antony, son düdüğün ardından tribünlere döndü. DAZN’ın paylaştığı bir videoda oyuncunun “Çok kötüsünüz. Gerçekten berbatsınız!” diye bağırdığı görüldü.

Bartra ile Agoume arasında Kike Salas tartışması

Beraberlik golünün ardından Teledeporte’ye konuşan Real Betis savunmacısı Marc Bartra, Isco’nun yer aldığı daha önceki bir pozisyonu hatırlatarak golün “oyundan atılması gereken bir oyuncu tarafından atıldığını” söyledi ve hakem kararlarını eleştirdi. Sevilla orta saha oyuncusu Lucien Agoume ise Diario de Sevilla’nın aktardığına göre karma alanda Bartra’ya yanıt verdi ve hakem Sanchez Martinez’in Nervion’daki kararlarını eleştirdi.

Agoume, “Kike Salas neden oyundan atılacaktı? Hakem ise Isco’ya yapılan faulü verdi. Bırakın şikâyet etmeye devam etsinler, bu bizi ilgilendirmiyor,” dedi. “Kararların iki takım için de adil olduğunu düşünmüyorum ama özellikle bizim için değildi. Ufak müdahalelere faul çaldı. Hareketler yaptığımı söyleyerek bana sarı kart gösterdi; bu yüzden derbinin 15. dakikasında sarı kart gördüm.”

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Sevilla’daki çekişmeli mücadeleyi son dakika golü belirledi

Evinde fırsatların çoğunu Sevilla yarattı. Gabriel Suazo’nun 83. dakikada direğe takılmasından önce kafa vuruşları ve şutlar ya dışarı gitti ya da engellendi. Kike Salas ise uzatmaların ilk dakikasında uzaktan sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Son düdüğün ardından Sevilla FC+’a konuşan Kike Salas, golün sevincine rağmen sonuca ilişkin burukluğunu dile getirdi.

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Kike Salas, “Sonuçta bu gol, takımın ortaya koyduğu büyük emeğin küçük bir karşılığı. Özellikle ilk yarıda onlara üstünlük kurduk ve çok sayıda fırsat yarattık,” dedi. “Memnun ayrılamayız. Bence maça başından itibaren kazanma kararlılığıyla çıktık ve bu belliydi ama bazen top bir türlü ağlara gitmiyor. Aklımda takımın sıkı çalışması ve fedakârlığı ile enerjimiz azalırken ve hafta boyunca bizi destekleyen taraftarlar kaldı.”

Çekişmeli derbinin ardından gözler Avrupa maçlarında

Birer puana razı olmalarına rağmen Sevilla’nın performansını savunan Agoume, “Rakibimizden daha iyi oynadığımızı, daha fazla fırsat yarattığımızı, maçın büyük bölümünde üstün olduğumuzu ve galibiyeti hak ettiğimizi herkes gördü,” dedi.

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Sezonun ilk derbisinin beraberlikle bitmesinin ardından gözler, Real Betis’in Şampiyonlar Ligi kapsamında Bratislava’ya yapacağı deplasman da dâhil olmak üzere yaklaşan Avrupa maçlarına çevrildi.