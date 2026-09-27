İsrail-İrlanda maçı öncesinde, Uluslar Ligi karşılaşmasının oynanıp oynanmaması konusunda zaten büyük tartışmalar yaşanıyordu. İrlandalılar sonunda yine de Macaristan’a giderek İsraillilerle karşı karşıya geldi ve pazar akşamı 0-3 kazandı.

Günler süren belirsizliğin ardından İrlanda Milli Takımı, cumartesi günü maçla ilgili kararını verdi. Daha önce Gazze’deki savaş nedeniyle karşılaşmanın oynanmaması için girişimde bulunulmuştu, ancak maçtan bir gün önce İsrail’e karşı sahaya çıkma kararı alındı.

İrlanda kadrosu içinde de maçın oynanıp oynanmaması konusunda görüş ayrılığı ortaya çıkmıştı. Kaleci Gavin Bazunu, sonunda Uluslar Ligi maçını boykot etmeyi seçen tek isim oldu. Kalecinin yokluğunda savunma oyuncusu Jimmy Dunne, UEFA tarafından üçüncü kaleci olarak kaydedildi.

Macaristan’ın Debrecen kentinde oynanan mücadele öncesinde, iki takım da milli marşlar için sahaya çıktı. İsrail milli marşı sırasında İrlandalılar topluca başlarını öne eğdi. Ayrıca teknik direktör Heimir Hallgrímsson’un ekibi, Gazze’deki kurbanlar için siyah bant taktı. Bunun yanında ne tokalaşıldı ne de flama değişimi yapıldı.

Eski AZ forveti Troy Parrott, henüz 13. dakikada skoru açtı. James Abankwah topu Parrott’a çıkardı ve o da topu Daniel Peretz’in arkasından ağlara gönderdi. Üç dakika sonra İrlandalılar, Adam Idah ile farkı ikiye çıkardı.

25. dakikada Jack Moylan skoru 0-3’e getirdi. Kanat oyuncusu Peretz’in üzerine gitti ve sakin bir vuruşla topu ağlara bıraktı. Ardından sağ ayağını kullanan oyuncu yas bandını çıkardı, öptü ve özellikle gösterdi.

Son bölümde işler çığırından çıktı. Görüntülerde İsrailli taraftarların Idah’a yönelik maymun sesleri çıkardığı net şekilde duyuluyor. Nijeryalı bir baba ve İrlandalı bir annenin oğlu olan forvet, mücadele sırasında ırkçı seslerin hedefi oldu.

İki ülke 4 Ekim’de yeniden karşı karşıya gelecek. Uluslar Ligi’ndeki o karşılaşma da yine tarafsız sahada oynanacak; bu kez adres Sırbistan’daki Backa Topola olacak.















