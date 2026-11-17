Almanya orta saha oyuncusu Joshua Kimmich, Hollanda'yı 5-0 yendikleri maçın ardından önde yaptıkları presin etkisini vurguladı. Kimmich, A2 Grubu'nu lider bitiren takımının ikinci yarıdaki üstün oyununu övdü.

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Üstün performans grup liderliğini getirdi

Almanya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son grup maçında Berlin'deki Olympiastadion'da Hollanda'yı 5-0 yenerek etkileyici bir performans sergiledi. Sahanın merkezinde kilit rol oynayan Joshua Kimmich, Jurgen Klopp'un ekibinin devre arasındaki üstünlüğünü farklı bir galibiyete dönüştürdüğü taktiksel performansın şekillenmesine katkı sağladı.

Bu farklı galibiyetle Yunanistan ve Hollanda'yı geride bırakarak A2 Grubu'nda ilk sıraya yükselen Almanya, mart ayındaki çeyrek finallerde seri başı olmayı garantiledi.

Önde pres planı sonuç verdi

Maçın ardından Kimmich, maç öncesinde verilen sahanın ilerisinde agresif pres yapma talimatının 90 dakika boyunca nasıl büyük fayda sağladığını anlattı.

“Bugün sahanın ilerisinde pres yapmak istedik. Topu ileride birçok kez kazandık,” dedi Kimmich.

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“İlk iki gol inanılmaz vuruşlarla geldi. Çok iyi oynadık.”

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Orta saha oyuncusunun merkezde farklı pozisyonlarda oynayabilmesi, Almanya'nın ikinci topları sürekli kazanmasını ve baskısını sürdürmesini sağladı.

Tedirgin başlangıcı geride bıraktılar

Kimmich, iki tarafın da kontrolü ele geçirmeye çalıştığı ilk bölümde zorlandıklarını kabul etti ancak devre arasından sonra Almanya'nın çok daha sakin oynadığını belirtti.

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“İlk yarı biraz tedirgindik ama bizim açımızdan ikinci yarı gerçekten harikaydı,” dedi Kimmich.

“İkinci yarıda daha sakin ve daha hücum odaklıydık. Böylece topu umut vadeden bölgelerde geri kazanmayı başardık.”

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Yeni başlangıç, net yön

Millî maç arasının genel tablosunu değerlendiren Kimmich, Dünya Kupası'nın ardından yaşanan çalkantılı dönemin sonrasında takımın gidişatına ilişkin iyimserliğini dile getirdi.

“Elbette kötü geçen Dünya Kupası'mızın damga vurduğu çalkantılı bir gündü. Şimdi yeni bir başlangıcımız ve yeni bir kadromuz var,” diye ekledi Kimmich.

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“Bu millî maç arasında iki kez iyi oynadık. Oyun tarzımızın hangi yöne gittiğini görebiliyorsunuz.”