Casper Tengstedt, Feyenoord kariyerinin son günlerini yaşıyor gibi görünüyor. Voetbal International'ın haberine göre Rotterdam ekibi, 26 yaşındaki forvetin transferi konusunda Toulouse ile anlaşmaya vardı. Son formaliteler ve sağlık kontrolü dışında Fransa’ya transferin önünde engel kalmadı.

Anlaşmanın bonuslar hariç dört milyon euro olduğu belirtilirken, VI, Feyenoord’un sözleşmeye bir sonraki satıştan pay maddesi de eklettiğini aktardı. Böylece Tengstedt’in ilk 11’de yer bulmakta zorlandığı dönemin sona ermesi bekleniyor.

Toulouse’un ilgisi bu hafta başladı ve cuma günü daha somut hale geldi. Fransız kulübü, Feyenoord’a geliştirilmiş bir teklifle dönmeyi planlıyordu. Bu teklifin, Danimarkalı golcünün transferi konusunda iki tarafın anlaşmaya varması için yeterli olduğu ortaya çıktı.

Tengstedt de Fransa’ya gitmeye sıcak bakıyordu. Hücum oyuncusu, bu sezon teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un planlarında yer almıyor ve yeni futbol sezonunun ilk haftalarında Feyenoord formasıyla resmi maçlarda süre almadı. Yalnızca SC Cambuur karşılaşmasında maç kadrosunda yer aldı.

Üstelik hücum hattındaki rekabet de oldukça yoğun. Ayase Ueda, 9 numara pozisyonunda tartışmasız isim konumundayken Van Bronckhorst’un elinde Nacho Ferri ve Shaqueel van Persie de bulunuyor. Bu nedenle Tengstedt’in süre bulma ihtimali oldukça düşüktü.

Feyenoord, Tengstedt’i 2025 yazında De Kuip’e getirdi. Rotterdam ekibi o dönemde Benfica’ya yaklaşık altı milyon euro ödedi ve Danimarkalı oyuncuyla 2029 ortasına kadar sözleşme imzaladı. Ancak ilk sezonunda özellikle hayal kırıklığı yarattı; büyük bölümü sonradan oyuna girdiği 23 maçta beş gol attı.

Toulouse’a giden yolda artık son adımın atılması gerekiyor. Tengstedt’in önce sağlık kontrolünden geçmesi, ardından da kalan formalitelerin tamamlanması gerekiyor. Her şey sorunsuz ilerlerse Tengstedt, bir sezonun ardından Feyenoord’dan ayrılacak ve kariyerine Ligue 1’de devam edecek.

Tasfiye

Feyenoord, bu yaz kadroda ve maaş bütçesinde yer açmak istiyor. Rotterdam ekibi bu nedenle Anel Ahmedhodzic ile yollarını ayırdı. Ayrıca Luka Ivanusec ve Jordan Lotomba da hâlâ sözleşmeli olmalarına rağmen artık planlarda yer almıyor gibi görünüyor. Feyenoord, transfer döneminin son günlerinde onlar için de bir çözüm arayacak.



