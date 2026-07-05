"Çok güçlü bir takım"... Fransız gazeteleri, merakla beklenen maç öncesinde Fas'a saygılarını sunuyor

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde önümüzdeki Perşembe günü oynanacak Fas ile Fransa arasındaki merakla beklenen karşılaşma, her iki takımın da Atlas Aslanları’nın Kanada’yı 3-0 mağlup etmesi ve Les Bleus’un Paraguay’ı zorlu bir maçta 1-0 yenmesi sonrasında Fransız gazetelerinin manşetlerine ve medya organlarına damgasını vurdu.

Çoğu haberde, bu maçın turnuvanın en çekişmeli karşılaşmalarından biri olacağı konusunda fikir birliği vardı ve son yıllarda dünyanın en önde gelen milli takımlarından biri olarak konumunu sağlamlaştırmaya devam eden Fas milli takımına açık bir saygı gösterildi.

"L'Équipe" gazetesinin manşeti şöyleydi: "Fransa, Paraguay'ı zorlu bir maçın ardından geçti... ve Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a katıldı."

Gazete ayrıca şu başlığı da öne çıkardı: “Les Bleus, çeyrek finaldeki bir sonraki rakibi Fas hakkında: Çok güçlü bir takım.”

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Gazete ayrıca Fransa teknik direktörü Didier Deschamps’ın şu sözlerini aktardı: “Fas, çok iyi bir milli takım olduğunu kanıtlıyor; Dünya Kupası çeyrek finaline ulaşmak tesadüf değildir.”

"L'Équipe", ayrıca Fas milli takımını "çok güçlü bir takım" olarak nitelendiren Bradley Barcola, William Saliba ve Ryan Sharqi'nin açıklamalarına da yer verdi.

"Radio Monte Carlo"da ise manşet şöyleydi: "Fransa, Paraguay tuzağını aştı... Çeyrek finalde Fas ile karşılaşacak."

Fransız yayın kuruluşu, maçı Fransa’nın (2-0) galip geldiği 2022 Dünya Kupası yarı finalinin bir tekrarı olarak nitelendirdi ve her iki takımın da turnuvada hiç yenilmeden bu aşamaya geldiğine dikkat çekti.

Yükselen Fas gücü

"Le Monde" gazetesi ise "2026 Dünya Kupası: Çeyrek finalde Fransa ile Fas karşı karşıya" başlığını tercih etti.

Haberinde maçın rekabetçi ve tarihi yönüne odaklanan gazete, karşılaşmayı “olağanüstü bir dönem yaşayan iki milli takımın doğrudan yüzleşmesi” olarak nitelendirdi.

Ayrıca, Fransa’nın Paraguay karşısında zorlu bir mücadelenin ardından çeyrek finale yükseldiğini, Fas’ın ise Kanada’ya karşı ikna edici bir performans sergileyerek bu aşamaya geldiğini belirtti ve Fas milli takımının dünya sahnesinde yükselen bir Afrika gücü olarak kendini kanıtlamaya devam ettiğini vurguladı.

"Ouest-France" gazetesi ise manşetinde "Fransa - Fas... En çok beklenen karşılaşmalardan biri" ifadesini kullandı.

Gazete, maçın duygusal ve tarihsel boyutuna odaklanarak, Fas medyasının tur atlamayı coşkuyla karşıladığını ve beklenen karşılaşma hakkında erkenden konuşmaya başladığını belirtti. Ayrıca, iki milli takım arasındaki ortak tarih ve sembolik anlam nedeniyle bu karşılaşmanın turnuvanın en çok beklenen maçlarından biri olduğunu vurguladı.